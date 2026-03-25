Segway Powersports feiert Debüt des Super Villain beim The Mint 400 und fährt gleich auf Platz 3

MCKINNEY, Texas, 25. März 2026 /PRNewswire/ -- Segway Powersports, ein globaler Innovator im Bereich intelligenter Geländewagen und vernetzter Fahrsysteme, feierte ein triumphales Debüt beim legendären Mint 400, dem kultigen Wüstenrennen in Las Vegas und einem wichtigen Event der American Off-Road Racing Championship (AORC)-Serie. Beim seinem ersten öffentlichen Auftritt in einem professionellen Wettbewerb steuerten Fahrer Jacob Zuccone und Beifahrerin Samantha Rode den Super Villain Unter dem Banner von Segway Factory Racing auf den dritten Platz in der hart umkämpften UTV Pro Stock Modified-Klasse.

Mint 400 / Segway Super Villain

Das Mint 400 ist als eine der härtesten Prüfungen im Wüstenrennsport bekannt und verlangt außergewöhnliche Haltbarkeit, Leistung und Präzision in schwierigem Terrain und unter unvorhersehbaren Bedingungen. Der Super Villain stellte sich der Herausforderung und zeigte sich mit seinem 235 PS starken Antrieb und dem 7-Gang-Automatikgetriebe von seiner besten Seite. Diese Features sorgten für absolute Stabilität und Kontrolle sowohl in Hochgeschwindigkeitsabschnitten als auch in technisch anspruchsvollem Gelände und zeigten, dass er sich gegen ein Feld erfahrener Konkurrenten behaupten kann.

Für Segway Powersports war das Debüt ein wichtiger Meilenstein. Der Rennsport ist das ultimative Testfeld. Um auf einer der größten Bühnen des Sports zu bestehen, waren jahrelange Konstruktions- und Entwicklungsarbeit erforderlich. Der Podiumsplatz unter brutalen Bedingungen spiegelte den Ethos der Marke „Fear No Place" wider, bei dem sowohl die Maschine als auch der Fahrer an ihre Grenzen gingen.

Mit einem Podiumsplatz bei seinem Mint 400-Debüt hat sich der Segway Super Villain als ernsthafter Konkurrent auf dem Side-by-Side-Markt vorgestellt.

Informationen zu Segway Powersports

Segway ist ein weltweit führendes Unternehmen in den Bereichen Mikromobilität, Powersports und Consumer Robotics und steht für innovative, nutzerorientierte Produkte. Segway Powersports konzentriert sich speziell auf die Entwicklung und Herstellung von Powersport-Fahrzeugen der nächsten Generation, einschließlich All-Terrain-Fahrzeugen, Utility Side-by-Sides, Sport Side-by-Sides und On-Road-Fahrzeugen. Mit einer langfristigen Vision für den internationalen Markt verfügt Segway Powersports über zahlreiche selbst entwickelte und patentierte Konstruktionen, wie z. B. einen Hybridantrieb, Verbrennungsmotoren, ein intelligentes IOV-System, fortschrittliche Fahrzeugkonstruktionen und vieles mehr. Als Hightech-Unternehmen integriert Segway Powersports eine überlegene Lieferkette mit eigenen Fertigungskapazitäten und verwaltet den gesamten Lebenszyklus seiner Produkte von der Forschung und Entwicklung über die Produktion bis hin zu Vertrieb und Kundendienst. Unter dem Motto „FEAR NO PLACE" will Segway Powersports der weltweit führende Anbieter von Off-Road-Mobilitätslösungen werden.

Weitere Informationen finden Sie auf https://powersports.segway.com

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