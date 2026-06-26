<실버 팰리스> 「이분법 테스트」 모집 정식 오픈!

다시 실버니아로 돌아와 빅토리아풍 오픈 월드 탐정 RPG의 다음 장에서 새로운 수수께끼를 밝혀내세요.

싱가포르, 2026년 6월 26일 /PRNewswire/ -- Elementa는 오늘, 언리얼 엔진 5 기반 오픈 월드 RPG <실버 팰리스> 「이분법 테스트」 모집을 정식으로 시작했다. 이번 테스트에서 플레이어는 다시 한번 탐정이 되어 드넓은 도시 실버니아를 탐험하게 된다. 화려한 불빛으로 가득한 이 도시의 이면에는 수많은 수수께끼가 조용히 숨겨져 있다.

「이분법 테스트」에서는 <실버 팰리스>의 대규모 플레이 콘텐츠 업데이트가 적용될 예정이다. 많은 기대를 모았던 남성 주인공이 이번 테스트에서 정식으로 등장하며, 이와 함께 다채로운 신규 캐릭터와 새로운 스토리도 추가된다. 플레이어는 이전에 개방되지 않았던 실버니아의 구역을 탐험하고, 새로운 오픈 월드 이벤트 및 플레이 시스템을 체험할 수 있다. 전투 시스템 역시 최적화를 거쳐, 이전보다 한층 더 부드럽고 조작감이 뛰어나며, 즐거운 전투를 선사할 예정이다.

이분법 테스트

공식 사이트: https://silverpalace.elementagames.com/ko-kr

신규 예고편 감상하기: https://youtu.be/Ur0OTLU5TzE

「이분법 테스트」 관련 정보

<실버 팰리스> 「이분법 테스트」 신청이 시작되었습니다. 모집은 2026년 7월 16일 23:59 (UTC+8)에 마감될 예정입니다. 이번 테스트는 인원이 제한된 무과금 데이터 삭제 테스트 형식이며, PC 플랫폼(Windows)만을 대상으로 진행됩니다. 테스트 참가를 희망하시는 플레이어는 <실버 팰리스> 공식 홈페이지를 통해 신청할 수 있습니다. 또한, 공식 커뮤니티 이벤트 및 소셜 미디어(SNS) 이벤트를 통해서도 추가 테스트 자격을 추가로 획득하실 수 있습니다. 신청 방법, 참가 조건, 자격 지급 및 테스트 요구 사항 등에 관한 자세한 정보는 공식 홈페이지에서 확인해 주세요.

<실버 팰리스>, 2026년 글로벌 전시 투어 시작

<실버 팰리스>는 2026년 한 해 동안 전 세계 주요 게임 및 애니메이션 전시회에 참가하여 세계 각지의 플레이어들과 직접 만날 수 있는 현장 체험의 장을 마련할 예정입니다.

참가 예정 행사:

Anime Expo(미국 로스앤젤레스)——2026년 7월 2일 ~ 5일

Japan Expo(프랑스 파리)——2026년 7월 9일 ~ 12일

Bilibili World(중국 상하이)——2026년 7월 10일 ~ 12일

광저우 반딧불 애니메이션 & 게임 카니발(중국 광저우)——2026년 7월 17일 ~ 20일

Anime NYC(미국 뉴욕)——2026년 8월 20일 ~ 23일

Gamescom(독일 쾰른)——2026년 8월 26일 ~ 30일

Gamescom Asia(태국 방콕)——2026년 10월 29일 ~ 11월 1일

<실버 팰리스> 공식 커뮤니티 안내

공식 X: https://x.com/SilverPalace_ko

공식 Facebook: https://www.facebook.com/SilverPalaceOfficial

공식 Discord: http://discord.gg/silverpalace

공식 Naver 라운지: https://game.naver.com/lounge/Silver_Palace/home

SOURCE Elementa