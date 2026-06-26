Silver Palace ouvre les inscriptions à la bêta « Dichotomie » !

Retournez à Argentia et menez l'enquête pour percer des mystères inédits à l'occasion de la nouvelle phase de test de ce RPG en monde ouvert d'inspiration victorienne.

SINGAPOUR, 26 juin 2026 /PRNewswire/ -- Elementa, studio international de développement et d'édition de jeux vidéo, lance officiellement le recrutement pour la bêta « Dichotomie » de Silver Palace, son prochain RPG d'aventure fantasy en monde ouvert réalisé sous l'Unreal Engine 5. Ce test donne aux joueurs une nouvelle occasion de mener l'enquête et d'explorer Argentia, une vaste métropole dont les façades scintillantes cachent de sombres mystères.

"Dichotomy" Beta Test

La bêta « Dichotomie » constitue la plus importante mise à jour de Silver Palace depuis ses débuts. Elle introduit le protagoniste masculin tant attendu, accompagné de nouveaux personnages et d'un contenu narratif enrichi. Les joueurs pourront également accéder à des zones d'Argentia encore inexplorées et découvrir de nouvelles activités en monde ouvert, ainsi que des systèmes de jeu inédits. Côté combat, une série d'améliorations rendra les affrontements plus fluides, plus réactifs et plus immersifs que jamais.

Regardez la nouvelle bande-annonce : https://youtu.be/5kn2PqGuhY4

Informations sur la bêta « Dichotomie »

Les inscriptions à la bêta « Dichotomie » sont désormais ouvertes jusqu'au 16 juillet 2026 à 17 h 59 (heure de Paris). Il s'agit d'une bêta limitée sur PC (Windows) sans achats intégrés, et l'intégralité de la progression sera réinitialisée à l'issue du test. Les personnes souhaitant participer peuvent déposer leur candidature sur le site officiel de Silver Palace. D'autres occasions d'obtenir un accès au test pourront être offertes par le biais d'activités communautaires et d'événements organisés sur les réseaux sociaux officiels. Pour consulter tous les détails concernant l'inscription, les conditions d'admissibilité, l'attribution des accès et les modalités de participation, rendez-vous sur le site officiel. https://silverpalace.elementagames.com/en-us

Silver Palace s'invite dans les grands salons aux quatre coins du globe en 2026

Alors que Silver Palace se prépare pour la bêta « Dichotomie », les joueurs du monde entier auront l'occasion de découvrir le jeu en avant-première lors d'une série d'événements majeurs consacrés au jeu vidéo et à l'animation tout au long de 2026. Le coup d'envoi sera donné à l'Anime Expo de Los Angeles, qui proposera une démo jouable exclusive, des animations spéciales sur le stand, des produits dérivés en édition limitée et des révélations inédites pour les fans d'Amérique du Nord, d'Europe et d'Asie. De plus amples informations concernant les démos, les expériences proposées sur les stands et les contenus exclusifs seront communiquées à l'approche de chaque événement.

Parmi les prochains rendez-vous :