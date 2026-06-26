Kehrt nach Silvernia zurück und lüftet im nächsten Kapitel dieses viktorianischen Open-World-Detektiv-RPGs brandneue Geheimnisse.

SINGAPUR, 26. Juni 2026 /PRNewswire/ -- Elementa, ein globaler Spieleentwickler und -publisher, hat heute offiziell die Anmeldung für den „Dichotomie-Betatest" seines auf der Unreal Engine 5 basierenden Open-World-Action-RPGs Silver Palace gestartet. Im Rahmen dieses Tests schlüpfen die Spieler erneut in die Rolle eines Detektivs und erkunden die weitläufige Metropole Silvernia. Hinter der glanzvollen und schillernden Fassade dieser Stadt verbergen sich jedoch zahlreiche Geheimnisse, die darauf warten, ans Licht gebracht zu werden.

"Dichotomy" Beta Test

Der „Dichotomie-Betatest" bringt ein umfangreiches Update der spielbaren Inhalte von Silver Palace. Der mit Spannung erwartete männliche Protagonist wird in diesem Test erstmals spielbar sein. Darüber hinaus erwarten die Spieler mehrere neue Charaktere sowie zusätzliche Story-Inhalte. Zudem können die Spieler bislang unzugängliche Bezirke von Silvernia erkunden und brandneue Open-World-Aktivitäten sowie Gameplay-Systeme erleben. Auch das Kampfsystem wurde in zahlreichen Bereichen überarbeitet und verfeinert, sodass die Kämpfe flüssiger, reaktionsschneller und abwechslungsreicher als je zuvor ausfallen.

Den brandneuen Trailer jetzt hier ansehen: https://youtu.be/5kn2PqGuhY4

Informationen zum „Dichotomie-Betatest"

Die Anmeldung für den „Dichotomie-Betatest" von Silver Palace ist ab sofort geöffnet und läuft bis zum 16. Juli 2026 um 23:59 Uhr (UTC+8). Bei diesem Test handelt es sich um einen begrenzten, kostenlosen Test mit Datenlöschung nach Testende, der ausschließlich für die PC-Plattform (Windows) angeboten wird. Spieler, die am Test teilnehmen möchten, können sich über die offizielle Website von Silver Palace bewerben. Darüber hinaus besteht die Möglichkeit, zusätzliche Testzugänge über offizielle Community-Events sowie Aktionen auf den offiziellen Social-Media-Kanälen zu erhalten. Ausführliche Informationen zur Anmeldung, zu den Teilnahmevoraussetzungen, zur Vergabe der Testzugänge sowie zu den Testanforderungen sind auf der offiziellen Website verfügbar. https://silverpalace.elementagames.com/en-us

Silver Palace startet seine weltweite Messetour 2026

Zu den kommenden Messeauftritten gehören: