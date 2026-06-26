『白銀の城』「二分法テスト」参加者募集開始！

ヴィクトリア調のオープンワールド探偵RPGは次なる段階へ。シルバニアへ再び足を踏み入れ、新たな謎を解き明かそう。

シンガポール, 2026年6月26日 /PRNewswire/ -- Elementaは本日、Unreal Engine 5で開発中のオープンワールド・アクションRPG『白銀の城』において、「二分法テスト」の参加者募集を正式に開始しました。本テストでは、プレイヤーは探偵となり、広大な都市シルバニアを深く探索し、華やかな街並みの裏側に潜む、幾重にも絡み合う謎に迫っていきます。

「二分法テスト」では、『白銀の城』に大規模なプレイアブルコンテンツの更新が行われます。待望の男性主人公が正式に登場するほか、複数の新キャラクターと新たなストーリーが追加されます。さらに、これまで未開放だったシルバニアの新エリアを探索できるようになり、新たなオープンワールドコンテンツも体験可能です。戦闘体験にも一連の調整が加えられ、よりスムーズでレスポンスのよい、手応えのあるバトルをお楽しみいただけます。

二分法テスト

公式サイト：silverpalace.elementagames.com/ja-jp

新トレーラーを見る：https://youtu.be/BDpFj7nAtzU

「二分法テスト」関連情報

『白銀の城』「二分法テスト」は、現在参加者を募集中です。応募締切は2026/7/16 23:59（UTC+8）までとなります。本テストは、参加人数限定・無料・データ削除型のテストで、PC（Windows）のみ対応しています。参加をご希望の方は、『白銀の城』公式サイトよりご応募ください。また、公式コミュニティやSNSで実施されるキャンペーンに参加すると、追加の参加資格を獲得できる機会もあります。応募方法、参加条件、資格の配布、テストの詳細については、公式サイトをご確認ください。

『白銀の城』、2026年に世界各地のイベントへ出展決定

『白銀の城』は2026年、世界各地の主要なゲーム・アニメイベントに出展し、各地域のプレイヤーに本作を直接体験いただける機会をお届けします。

出展予定イベント：

Anime Expo（アメリカ・ロサンゼルス）——2026年7月2日～5日

Japan Expo（フランス・パリ）——2026年7月9日～12日

Bilibili World（中国・上海）——2026年7月10日～12日

Firefly ACG EXPO（中国・広州）——2026年7月17日～20日

Anime NYC（アメリカ・ニューヨーク）——2026年8月20日～23日

Gamescom（ドイツ・ケルン）——2026年8月26日～30日

Gamescom Asia（タイ・バンコク）——2026年10月29日～11月1日

SOURCE Elementa