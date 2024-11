SMIRNOFF ANUNCIA LA DESIGANCIÓN DE TROYE SIVAN COMO "CHIEF VIBES OFFICER" MUNDIAL

Nueva alianza mundial de varios años entre Smirnoff, l a marca de vodka No.1 [1] del mundo y Troye Sivan , estrella mundial nominada al GRAMMY®

El anuncio de esta nueva campaña llamada Go OFF (Relájate) con Troye Sivan pone en marcha la siguiente etapa de la actividad WE DO WE (Hacemos lo nuestro) de Smirnoff, centrada en unir a la gente, hacer que la gente salga y hacer que la gente entre en modo Go OFF (Relájate)

Legalmente tenemos que decir que "Chief Vibes Officer" o CVO (director de buenas vibras) no es un título real y se utiliza únicamente con fines promocionales.

SÍDNEY, 18 de noviembre de 2024 /PRNewswire/ -- Smirnoff, la marca de vodka No.1[2] del mundo, anuncia hoy la desiganción de Troye Sivan, estrella mundial nominada al GRAMMY®, como su nuevo "Chief Vibes OFFicer" (director de buenas vibras), lo que constituye el inicio de una nueva y emocionante alianza por varios años.

Sivan es uno de los artistas más célebres de la cultura popular actual y acaba de terminar su exitosa gira "Sweat" junto a su amiga, artista y colaboradora frecuente Charli XCX, y está a punto de embarcarse en la etapa de Australia y Nueva Zelanda de su gira mundial como solista, tras lanzar su exitoso álbum de 2023, "Something to Give Each Other".

En medio de esta apretada agenda, Troye ahora asumirá con orgullo su papel de director de buenas vibras como "curador de vibras inmaculadas" global para Smirnoff, y mostrará el espíritu de Go OFF (Relájate) a los fanáticos de todo el mundo. El movimiento constituye la siguiente etapa de la campaña WE DO WE más amplia de la marca, y es un llamado a la acción para deshacerse de las listas de tareas pendientes y sumergirse en un poco de diversión: reunirse, salir, relajarse, y crear un mundo más conectado, abierto y estimulante.

La alianza se lanzó hoy en las redes sociales después de una serie de avances, con un video irónico que muestra a Troye en una conferencia de prensa, anunciando su nuevo puesto de CVO a los entrevistadores y compartiendo su misión, para que la gente entre en modo Go OFF (Relájate).

Al lanzamiento le seguirá el patrocinio de Smirnoff de la gira de Troye por Australia y Nueva Zelanda, donde compartirá las vibras de Go OFF con los fanáticos en exclusiva después de las fiestas en Sydney y Melbourne. En los próximos meses, Smirnoff compartirá más ejemplos de Troye viviendo el ambiente Go OFF, disfrutando de buenos momentos, buena compañía y buenos cócteles, haciéndose eco de la creencia de que cuando reunimos personalidades únicas, la vida se vuelve más rica, más interesante y más divertida.

Troye Sivan, Chief Vibes OFFicer de Smirnoff, expresó: " Para mí, Smirnoff siempre ha estado omnipresente, ya sea en fiestas en casa, tras bambalinas en espectáculos o salidas nocturnas con amigos. Veo la marca en todo el mundo, y cada vez que la veo, siento que quiero formar parte. "Go OFF" se trata de unir a las personas y ser nosotros mismos, algo que realmente aprovecho en esta parte de mi vida y algo que me emociona de seguir haciendo con esta alianza. "

Stephanie Jacoby, vicepresidenta sénior de Global Vodkas, dijo: "Estamos muy entusiasmados de asociarnos con Troye: como alguien que irradia alegría y comparte nuestro espíritu 'WE DO WE', es el máximo embajador de buenas vibras para sus fanáticos de todo el mundo. Sabíamos desde el momento en que hablamos por primera vez con Troye y su equipo que esto iba a ser algo realmente especial: compartimos una pasión por la diversión, por unir a las personas y por no tomarnos las cosas demasiado en serio".

"Me complace darle la bienvenida a nuestro nuevo Chief Vibes OFFicer al equipo, Troye encaja a la perfección y ansiamos colaborar en los próximos meses juntos, ¡cosas emocionantes están por venir!"

En el verdadero estilo Smirnoff, un colectivo de creativos globales se reunió para crear el último trabajo de Go OFF y dar un giro pop al vibrante mundo de la marca Smirnoff. El colectivo incluye a la agencia cultural y creativa Dazed Studio, los directores de producción McCann, la directora Hannah Lux Davis, el director de fotografía Ben Carey y el estilista principal de las estrellas, Marc Forne, quien recientemente hizo el diseño para Troye de su gira mundial como solista y la gira estadounidense "SWEAT" con Charli XCX.

La alianza mundial se mostrará en las redes sociales, OOH, digitales, en tiendas y en activaciones de eventos en más de 20 países, incluidos el Reino Unido, Brasil, Australia e India, en los próximos meses. Vea este espacio para obtener más actualizaciones del Chief Vibes OFFicer (director de buenas vibras) de Smirnoff, Troye Sivan.

Acerca de Troye Sivan

Troye Sivan es un cantante, compositor y actor australiano nominado al GRAMMY que se ha establecido firmemente como un ícono global en el mundo de la música pop, la moda y la representación LGBTQIA+. Pocos artistas pueden decir que han hecho más de veintiséis mil millones de transmisiones y que han vendido 10 millones de álbumes ajustados en todo el mundo. Conseguir estos logros a los 29 años es algo muy especial. Troye Sivan cuenta con una impresionate lista: una serie de papeles destacados en funciones de Hollywood, colaboraciones de alta costura, apariciones en pasarelas, el lanzamiento de una marca de estilo de vida global y una audiencia social combinada de más de 39 millones.

Sivan creció en Perth, Australia, y emocionó al mundo con un par de reproducciones extendidas (EP, por sus siglas en inglés): TRXYE de 2014 y Wild de 2015. Gracias a su álbum debut Blue Neighbourhood, su segundo álbum Bloom, el EP de 2020 In A Dream y, más recientemente, su tercer álbum de estudio, Something To Give Each Other, así como una serie de sencillos y colaboraciones en el medio, Sivan se ha consolidado en la industria de la música con más de 10 años de experiencia en su haber. Aclamado como "la estrella del pop perfecta" por TIME, el éxito de Sivan en 2023 "Rush" obtuvo galardones y elogios mundiales, incluidas dos nominaciones al GRAMMY. Después de terminar la etapa europea de su gira Something To Give Each Other y la gira SWEAT con su amiga y colaboradora Charli XCX, Troye continuará con la etapa de Australia y Nueva Zelanda de su gira mundial en solitario. Su carrera se ha celebrado aún más como ganador de seis premios ARIA, un premio Billboard Music, tres premios MTV Europe Music y dos premios GLAAD Media. "Revelation", su colaboración con Jónsi para BOY ERASED, fue nominada para un Globo de Oro a la Mejor Canción Original de película de animación y preseleccionada para un Oscar.

Sivan ha aparecido en campañas globales para Prada, Rabanne Beauty, Cartier, YSL Beauty, Calvin Klein, Valentino, Savage Fenty, GAP e Ivy Park de Beyoncé, y apareció en "The Idol" de The Weeknd y Sam Levinson para MAX, junto a Lily-Rose Depp, Jennie de Blackpink y el propio Abel. También lanzó Tsu Lange Yor, una colección independiente de fragancias y objetos de arte de estilo de vida de lujo. Sivan pasa su tiempo entre Los Ángeles y Melbourne, Australia; y sigue siendo representado por Good World Management, CAA e imPRint. www.troyesivan.com

Acerca del vodka Smirnoff

Smirnoff es el vodka #1 del mundo [3] y la marca de bebidas alcohólicas más popular de Diageo por volumen[4]. Smirnoff es una marca para todos y se disfruta desde hace más de 150 años. Para obtener más información sobre Smirnoff y las próximas noticias, visite: www.smirnoff.com.

La campaña WE DO WE, lanzada por primera vez en 2023, tiene como objetivo defender audazmente el poder del colectivo, al celebrar la magia que se crea cuando diferentes personas, ingredientes y sabores se unen.

Acerca de Diageo

Diageo es líder mundial en bebidas alcohólicas con una excelente colección de marcas en todas las categorías de licores y cervezas. Estas marcas incluyen los whiskies Johnnie Walker, Crown Royal, JεB y Buchanan's, los vodkas Smirnoff, Cîroc y Ketel One, Captain Morgan, Baileys, Don Julio, Tanqueray y Guinness.

Diageo es una empresa mundial y nuestros productos se venden en casi 180 países de todo el mundo. La empresa cotiza tanto en la Bolsa de Londres (DGE) como en la Bolsa de Nueva York (DEO). Para más información sobre Diageo, nuestra gente, nuestras marcas y nuestro rendimiento, visítenos en: www.diageo.com. Visite el recurso global sobre consumo responsable de Diageo, www.DRINKiQ.com, para obtener información, iniciativas y formas de compartir buenas prácticas.

Celebramos la vida, todos los días, en todas partes.

[1] Spirits Business, Informe de campeones de la marca 2024

