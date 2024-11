スミノフがトロイ・シヴァンをグローバル「チーフ・バイブス・オフィサー」に任命

• 世界 No.1 [1] のウォッカ・ブランドであるスミノフとグラミー®賞にノミネートされた世界的スター、トロイ・シヴァンが新たにグローバル・パートナーシップを複数年で契約

• トロイ・シヴァンと提携したこの新しいGo OFFキャンペーンの発表で、スミノフの「WE DO WE」キャンペーン(人を集め、外に出て、楽しむ)が新たな段階に

• 「チーフ・バイブス・オフィサー」は法的な肩書きではなく、プロモーション用の名称(トロイには言わないで…)

シドニー, 2024年11月18日 /PRNewswire/ -- 世界 No.1[2] のウォッカ・ブランドであるSmirnoff(スミノフ)が本日、グラミー賞®にノミネートされた世界的スター、トロイ・シヴァンを新たな「チーフ・バイブス・オフィサー」(CVO)に任命したことを発表し、数年間にわたる新たなパートナーシップを開始しました。

https://www.multivu.com/smirnoff/9303351-en-smirnoff-announces-troye-sivan-global-chief-vibes-officer

今日のポップ・カルチャーで最も有名なアーティストの1人であるシヴァンは、友人でありアーティストであり、頻繁にコラボレートしているチャーリー・xcxとともに「スウェット」ツアーを終えたばかりで、2023年の大ヒット・アルバム「Something to Give Each Other」のリリースに続き、オーストラリアとニュージーランドのソロ世界ツアーに乗り出そうとしています。

この多忙なスケジュールの中で、トロイはスミノフの「完璧なバイブを伝えるグローバルなキュレーター」としてCVOの役割を果たし、世界中のファンにGo OFFの精神を伝えていくことになります。ブランドが繰り広げるWE DO WEキャンペーンを新たな段階に引き上げる今回の動きは、To-Doリストを捨てて、集まり、外に出て、楽しみに飛び込むため呼びかけであり、つながりを広げ、オープンで開放的な世界を創造するものです。

このパートナーシップは、トロイが記者会見に参加し、インタビュアーに新しいCVOのポジションを発表し、彼のミッションを共有する「Go OFF」という冗談交じりのビデオなど、一連のティーザー・ドロップの後、本日ソーシャル・メディア全体で開始されました。

この後、スミノフは、トロイのオーストラリアとニュージーランドのツアーのスポンサーとなり、シドニーとメルボルンで開催される限定アフターパーティーで、Go OFFの雰囲気をファンと共有します。今後数か月にわたり、スミノフは、トロイがGo OFFのバイブを持って生活し、楽しい時間、良い仲間、おいしいカクテルを楽しむ様子を紹介し、ユニークな個性をブレンドすると人生はより豊かで、より興味深く、より楽しくなるという考え方を広げていきます。

スミノフのチーフ・バイブス・オフィサーであるトロイ・シヴァンは、次のように述べています。「 私にとって、スミノフは、家でも、ショーのバックステージでも、友人との夜遊びでも、常にそこにあるものです。世界中でこのブランドを見かけますが、何をしていても、いつも一緒という感覚があります。『Go OFF』は、人が集まり、自分らしさを忘れず、人生の一部として受け入れてきたことであり、このパートナーシップで続けていくことを誇りにしています。」

グローバル・ウォッカ部門上級副社長のStephanie Jacoby氏は次のように述べています。「トロイと提携できることをとても嬉しく思います。喜びを放ち、私たちの『WE DO WE』の精神を共有する人として、トロイは世界中のファンにとって究極のバイブ・シフターです。トロイと初めて話した瞬間から、今回のプロジェクトは特別なものになるとわかっていました。私たちは、楽しむこと、人を集めること、そしてあまり深刻になりすぎないことに対する情熱を共有しています。

新しいチーフ・バイブス・オフィサーをチームに迎えることができてうれしく思います。トロイは完璧にフィットしており、今後数か月にわたって一緒に協力するのが待ちきれません。きっとエキサイティングなことが起こるでしょう!」

真のスミノフ・スタイルで、グローバルなクリエイターの集団が集まり、最新のGo OFF活動を繰り広げ、活気に満ちたスミノフ・ブランドの世界にポップワールドが融合します。このコラボレーションには、文化クリエイティブ・エージェンシーDazed Studio、広告会社McCann、ディレクターHannah Lux Davis、 撮影監督Ben Carey、そして最近では、ソロの世界ツアーとチャーリーxcxとの米国「スウェット」ツアーでトロイのスタイリストとして同行したMarc Forneが参加しています。

このグローバル・パートナーシップの模様は、今後数か月の間、イギリス、ブラジル、オーストラリア、インドを含む20か国以上で、ソーシャル・メディア、OOH、デジタル、店舗、イベントなどで披露されます。

トロイ・シヴァンについて

トロイ・シヴァンは、グラミー賞にノミネートされたオーストラリア出身のシンガー、ソングライター、俳優であり、音楽、ファッション、LGBTQIA+において世界的なアイコンの地位を確立しています。全世界で260億回以上のストリーミングと1,000万枚のアルバム売り上げという実績は、世界でもほんの一握りのアーティストだけが達成できる偉業です。29歳までにそれを実現したことも偉業以外の何物でもありません。ハリウッドの長編映画、ハイ・ファッションとのコラボレーション、ランウェイへの出演、世界的なライフスタイル・ブランドの立ち上げ、合わせて3,900万人以上のソーシャル・フォロワーなど、さまざまな顔を持つトロイ・シヴァンは、1人の人物です。

オーストラリアのパースで育ったシヴァンは、2014年の『TRXYE』と2015年の『Wild』という2枚のEPで世界を沸かせました。デビュー・アルバム『Blue Neighbourhood』、セカンド・アルバム『Bloom』、2020年のEP『In A Dream』、そして最近では3枚目のスタジオ・アルバム『Something To Give Each Other』を発表し、その間に数多くのシングルやコラボレーションを発表してきたシヴァンは、10年以上の経験を活かして音楽業界での地位を高めてきました。タイム誌に「完璧なポップスター」と称賛されたシヴァンの2023年のヒット・シングル「Rush」は、グラミー賞に2回ノミネートされるなど、世界中から称賛を得ました。「Something To Give Each Other Tour 」と、友人でコラボレーターのチャーリー xcxとの「SWEAT Tour」のヨーロッパ公演を終えたトロイは、次にオーストラリアとニュージーランドでのソロ世界ツアーを続けます。ARIAアワードを6回、ビルボード・ミュージック・アワードを1回、MTVヨーロッパ・ミュージック・アワードを3回、GLAADメディア・アワードを2回受賞するなど、彼のキャリアにはさらに磨きがかかっています。『ある少年の告白』におけるJónsiとのコラボレーション「Revelation」は、ゴールデングローブ賞オリジナル楽曲賞(映画部門)にノミネートされ、アカデミー賞候補となりました。

シヴァンは、プラダ、ラバンヌ・ビューティー、カルティエ、YSLビューティー、カルバン・クライン、ヴァレンティノ、サヴェージ・フェンティ、GAP、ビヨンセのアイビーパークのグローバル・キャンペーンに登場し、ザ・ウィークエンド&サム・レヴィンソンのMAXの「ザ・アイドル」に、リリー・ローズ・デップ、BLACKPINKのジェニー、アベルと共演しています。また、フレグランスとアート中心のインディペンデントなラグジュアリー・ライフスタイル・コレクション「Tsu Lange Yor」を立ち上げました。シヴァンはロサンゼルスとオーストラリアのメルボルンを行き来し、Good World Management、CAA、imPRintの代表を継続しています。www.troyesivan.com

スミノフ・ウォッカについて

スミノフは世界#1のウォッカ[3] であり、売り上げでディアジオ社の最も人気のあるスピリッツ・ブランド[4]です。スミノフは、150年以上前からあらゆる人に愛され続けているブランドです。スミノフの詳細と今後のニュースについては、www.smirnoff.com をご覧ください。

2023年に初めて開始された「WE DO WE」キャンペーンは、コラボレーションの力を大胆に推進することを目的として、さまざまな人、食材、特色を融合させたときに生まれる魔法を称えています。

Diageo (ディアジオ)社について

ディアジオ社は、蒸留酒、ビール、ワインの各カテゴリーで卓越したブランドを擁する飲料アルコールの世界的リーダーです。これらのブランドには、ジョニーウォーカー、クラウンロイヤル、J&B、ブキャナンズウイスキー、スミノフ、シロックとケテルワンウォッカ、キャプテンモルガン、ベイリーズ、ドンフリオ、タンカレーとギネスなどがあります。

ディアジオ社はグローバル企業であり、当社の製品は世界180カ国以上で販売されています。同社はロンドン証券取引所(DGE)とニューヨーク証券取引所(DEO)に上場しています。ディアジオ社、当社の従業員、ブランド、パフォーマンスの詳細については、 www.diageo.comをご覧ください。情報、イニシアティブ、ベスト・プラクティスの共有方法については、ディアジオ社の責任ある飲酒に関する世界向けのリソース、www.DRINKiQ.comをご覧ください。

毎日、あらゆる場所で人生を祝う。

