스미노프, 글로벌 최고 분위기 책임자로 트로이 시반 임명

세계 1위 보드카 브랜드 스미노프 [1] , 그래미상 후보 경력의 글로벌 스타 트로이 시반과 새로운 다년간의 글로벌 파트너십 체결

트로이 시반과 함께하는 새로운 'Go OFF' 캠페인의 발표로 스미노프의 'WE DO WE' 활동의 다음 단계 시작을 알림 - 사람들을 함께 모으고, 밖으로 나가게 하며, 벗어나게 하는 것에 초점

법적으로 '글로벌 최고 분위기 책임자'는 실제 직책이 아니며 오직 프로모션 목적을 위해 사용 (트로이에게는 비밀입니다…)

시드니, 2024년 11월 18일 /PRNewswire/ -- 세계 1위 보드카 브랜드 스미노프(Smirnoff) [2] 가 오늘 그래미 후보 경력의 글로벌 스타인 트로이 시반(Troye Sivan)을 새로운 '최고 분위기 책임자(Chief Vibes OFFicer, CVO)'로 임명한다고 발표하며 새로운 다년간 파트너십의 설레는 시작을 알렸다.

오늘날 대중문화에서 가장 주목받는 아티스트 중 한 명인 트로이 시반은 최근 친구, 아티스트이자 자주 협업하는 Charli xcx와 함께 화제의 'Sweat' 투어를 마쳤으며, 2023년 히트 앨범인 'Something to Give Each Other' 활동으로 호주와 뉴질랜드에서 글로벌 솔로 투어 무대에 오를 예정이다.

이처럼 바쁜 일정 속에서도 트로이는 이제 스미노프의 '완벽한 바이브 큐레이터'로서 당당히 CVO 역할을 맡아 전 세계 팬들에게 '벗어 던지기(Go OFF)' 정신을 선보일 예정이다. 브랜드의 '우리는 우리 답게(WE DO WE)' 캠페인의 다음 단계로써 이번 움직임은 해야 할 일 목록은 던져 버리고 재미에 빠져보자는 메시지로 함께 모이고, 밖으로 나가며, 벗어 던지는 것을 통해 더 연결되고 개방적이며 짜릿한 세상을 만들어 가자는 취지이다.

이번 파트너십은 트로이가 기자회견에서 자신이 맡게 된 새로운 CVO 직책에 대해 발표하며 사람들을 'Go OFF' 하게 한다는 자신의 임무를 공유하는 유쾌한 모습이 담긴 티저 영상 시리즈 공개 후, 오늘 소셜 미디어를 통해 공개되었다.

이번 런칭에 이어 스미노프는 트로이의 호주, 뉴질랜드 투어를 후원하며 시드니와 멜버른에서 열릴 독점적인 애프터 파티에서 팬들과 함께 'Go OFF' 바이브를 나눌 예정이다. 향후 몇 달 간 스미노프는 트로이가 'Go OFF' 바이브로 살며 좋은 시간, 좋은 사람들, 좋은 칵테일을 즐기는 모습을 더 많이 공유하며 우리가 각자 개성이 독특한 사람들을 함께 모을 때 비로소 삶이 더 풍부해지고, 더 흥미롭고, 더 재밌어진다는 믿음을 보여주려고 한다.

스미노프의 CVO 트로이 시반은 "나에게 스미노프는 항상 어디에나 집에서 열리는 파티든, 쇼의 백스테이지든, 혹은 친구들과 함께 하는 밤 외출이든 언제나 함께 였다"라며 "전 세계 어디에서나 스미노프를 볼 수 있었고 그럴 때마다 늘 그 브랜드의 일원이 되고 싶었다"라고 말했다. 이어 그는 "'Go OFF'는 사람들을 함께 모으고 우리가 자신 다워지는 것에 관한 이야기로 내가 내 인생의 일부분으로 진심으로 받아들였고 이번 파트너십을 통해 계속해서 그 정신을 이어 나갈 수 있게 되어 매우 기쁘다"라고 전했다.

스미노프의 글로벌 보드카 부사장인 스테파니 자코비(Stephanie Jacoby)는 "트로이처럼 밝은 기운을 발산하고 우리의 'WE DO WE' 정신을 공유하며 전 세계 팬들에게 최고의 바이브를 전달하는 사람과 파트너십을 맺게 되어 매우 기쁘다"라며 "트로이와 그의 팀과 처음 대화했을 때부터 이 파트너십이 정말 특별한 무언가가 될 줄 알았고 우리는 즐거움에 대한 열정, 사람들을 함께 모으는 것, 우리 자신을 너무 진지하게 생각하지 않는다는 점을 공유한다"고 말했다. 또한 "우리 팀에 새로운 CVO인 트로이를 맞이하게 되어 매우 기쁘고 트로이는 완벽한 적임자이며 앞으로 몇 달 동안 함께 일하며 어떤 흥미로운 일들이 기다리고 있을지 정말 기대된다"고 전했다.

진정한 스미노프의 스타일로 전 세계의 창의적 인재들이 모여 최신 'Go OFF' 캠페인을 제작했고 활기찬 스미노프 브랜드 세계관에 트렌디함을 불어넣었다. 이 프로젝트에는 문화적이고 창의적인 에이전시 데이즈드 스튜디오(Dazed Studio), 프로덕션 리드 맥캔(McCann), 감독 한나 럭스 데이비스(Hannah Lux Davis), 촬영 감독 벤 캐리(Ben Carey), 스타 스타일리스트 마르크 포르네(Marc Forne)가 참여했다. 마르크 포르네는 최근 트로이 시반의 글로벌 솔로 투어와 Charli xcx와 함께한 미국 'SWEAT' 투어에서 트로이의 스타일링을 맡았다.

이번 글로벌 파트너십은 앞으로 몇 달 간 영국, 브라질, 호주, 인도를 포함한 20개국 이상의 국가에서 소셜 미디어, 옥외 광고(OOH), 디지털, 매장, 이벤트 활성화를 통해 펼쳐질 예정으로 스미노프의 CVO, 트로이 시반의 더 많은 소식은 이 곳에서 확인할 수 있다.

트로이 시반 소개

트로이 시반은 호주 국적의 그래미 후보 경력을 가진 가수, 싱어송라이터, 배우로 세계적으로 대중 음악, 패션, 성소수자를 대표하는 글로벌 아이콘이다. 260억이 넘는 스트리밍 횟수와 전 세계적으로 1,000만장이 넘는 앨범 판매량은 몇몇 아티스트만이 자랑할 수 있는 기록이며 29세 이전에 이러한 기록을 이뤄낸 것은 또 다른 차원이 성과이다. 할리우드 주요 영화에서의 눈에 띄는 역할들, 하이 패션과의 협업, 런웨이 출연, 글로벌 라이프스타일 브랜드 출시, 그리고 3,900만명이 넘는 소셜 미디어 팔로워를 모두 더하면 이 모든 것은 결국 한 사람으로 귀결되는데 그가 바로 트로이 시반이다.

호주 퍼스에서 자란 트로이 시반은 2014년 TRXYE와 2015년 Wild EP로 전 세계를 사로잡았다. 데뷔 앨범 Blue Neighbourhood, 두 번째 앨범 Bloom, 2020년 EP In a Dream, 최근 발표한 세 번째 정규 앨범 Something to Give Each Other을 비롯해 수많은 싱글과 협업을 통해 트로이 시반은 음악 산업에서 10년 이상의 경력을 쌓으며 확고한 입지를 다졌다. 타임지에서 '완벽한 팝 스타'로 칭송 받은 트로이 시반은 2023년 히트 싱글 'Rush'로 전 세계적인 찬사와 인정을 받았으며 그 성과로 그래미 후보에 두 번 이름을 올렸다. 그는 Something to Give Each Other 투어의 유럽 일정을 마친 후 친구이자 협업자인 Charli xcx와 함께 SWEAT 투어를 마쳤으며, 이제 호주와 뉴질랜드에서 글로벌 솔로 투어를 이어갈 예정이다. 트로이는 여섯 개의 ARIA 어워드, 한 개의 빌보드 뮤직 어워드(Billboard Music Award), 세 개의 MTV 유럽 어워드, 두 개의 GLAAD 미디어 어워드를 수상하였다. 트로이 시반과 욘시(Jónsi)의 협업곡인 영화 보이 이레이즈드(BOY ERASED)의 OST 곡 'Revelation'은 골든 글로브 최우수 오리지널 송 - 영화 부문에 노미네이트 되었으며 아카데미상 후보 명단에도 올랐다.

트로이 시반은 프라다(Prada), 라반 뷰티(Rabanne Beauty), 까르띠에(Cartier), 입생로랑 뷰티(YSL Beauty), 캘빈 클라인(Calvin Klein), 발렌티노(Valentino), 세비지 펜티(Savage Fenty), 갭(GAP), 비욘세의 아이비 파크(Beyoncé's Ivy Park)의 글로벌 캠페인에 참여하였고 위켄드(The Weeknd)와 샘 레빈슨(Sam Levinson)의 MAX 시리즈 '디 아이돌(The Idol)'에 릴리 로즈 뎁(Lily-Rose Depp), 블랙핑크의 제니, 아벨(Abel)과 함께 출연하였다. 그는 또한 Tsu Lange Yor라는 독립적인 럭셔리 라이프스타일 향수와 예술 기반 오브제 컬렉션을 출시하였다. 트로이는 주로 LA와 호주 멜버른에서 시간을 보내며 계속해서 굿 월드 매니지먼트(Good World Management), CAA, 임프린트(imPRint)와 계약을 맺고 활동하고 있다. www.troyesivan.com

스미노프 보드카 소개

스미노프는 세계 1위 보드카 브랜드[3] 이자 디아지오(Diageo)의 가장 인기 있는 증류주 브랜드[4]이다. 스미노프는 모두를 위한 브랜드로서 150년 이상 동안 사랑받아 왔다. 스미노프에 대한 더 많은 정보와 새로운 소식은 웹사이트 www.smirnoff.com 을 참고한다.

2023년 처음 시작한 'WE DO WE' 캠페인은 다양한 사람들, 재료, 맛이 모였을 때 만들어지는 마법을 기념하며 공동체의 힘을 대담하게 응원하는 것이 목표이다.

디아지오 소개

디아지오는 증류주와 맥주 분야에서 뛰어난 컬렉션을 보유한 글로벌 알콜 음료 업계의 선두주자이다. 이 브랜드에는 조니 워커(Johnnie Walker), 크라운 로얄(Crown Royal), 제이앤비(JεB), 뷰캐넌(Buchanan's whiskies), 스미노프(Smirnoff), 시락(Cîroc), 케텔 원(Ketel One vodkas), 캡틴 모건(Captain Morgan), 베일리스(Bailey's), 돈 훌리오(Don Julio), 탱커레이(Tanqueray), 기네스(Guinness)가 포함되어 있다.

디아지오는 글로벌 기업으로 전 세계의 대략 180개국에서 제품이 판매되고 있고 런던 증권 거래소(London Stock Exchange)에서 종목 코드 DGE, 뉴욕 증권 거래소(New York Stock Exchange)에서 종목 코드 DEO로 거래된다. 디아지오에 대한 더 많은 이야기는 www.diageo.com 에서 확인할 수 있다. 디아지오의 책임 있는 음주 리소스 www.DRINKiQ.com 을 방문하여 정보, 이니셔티브를 확인하고 최선의 방법을 공유하길 바란다.

언제, 어디서나, 삶을 기념하며.

