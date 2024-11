SMIRNOFF ANNONCE LA NOMINATION DE TROYE SIVAN AU POSTE DE "CHIEF VIBES OFFICER" MONDIAL

Nouveau partenariat mondial pluriannuel entre Smirnoff, [1] la marque de vodka n° 1 au monde , et Troye Sivan , star mondiale nominée aux GRAMMY®.

L'annonce de cette nouvelle campagne Go OFF avec Troye Sivan donne le coup d'envoi de la prochaine étape de l'activité WE DO WE de Smirnoff, qui vise à rassembler les gens, à les faire sortir et à les faire passer à l'action.

D'un point de vue juridique, nous devons préciser que le titre de « Chief Vibes Officer » n'est pas un titre réel et qu'il est utilisé uniquement à des fins promotionnelles. (Ne le dites pas à Troye...)

SYDNEY, 18 novembre 2024 /PRNewswire/ -- Smirnoff, la marque de vodka n° 1 au monde[2] , annonce aujourd'hui la nomination de Troye Sivan, star mondiale nominée aux GRAMMY®, en tant que nouveau « Chief Vibes OFFicer » (CVO), marquant le début d'un nouveau partenariat pluriannuel passionnant.

Sivan, l'un des artistes les plus célèbres de la culture populaire actuelle, vient de terminer sa tournée « Sweat »aux côtés de son ami, artiste et collaborateur fréquent Charli xcx, . Il est sur le point d'entamer la partie australienne et néo-zélandaise de sa tournée mondiale en solo, après la sortie de son album à succès de 2023, « Something to Give Each Other. »

Au milieu de cet emploi du temps chargé, Troye va maintenant assumer fièrement son rôle de CVO en tant que « conservateur de vibrations immaculées »pour Smirnoff - en présentant l'esprit Go OFF aux fans du monde entier. Prochaine étape de la campagne WE DO WE de la marque, le mouvement est un appel aux armes pour oublier les listes de choses à faire et s'amuser - se réunir, sortir et s'amuser - afin de créer un monde plus connecté, plus ouvert et plus exaltant.

Le partenariat a été lancé aujourd'hui sur les réseaux sociaux après une série d'annonces, avec une vidéo humoristique montrant Troye participant à une conférence de presse, annonçant sa nouvelle position de CVO à des intervieweurs et partageant sa mission, pour que les gens fassent du Go OFF.

Le lancement sera suivi du parrainage par Smirnoff de la tournée de Troye en Australie et en Nouvelle-Zélande, au cours de laquelle il partagera les vibrations Go OFF avec ses fans lors d'after parties exclusives à Sydney et à Melbourne. Au cours des prochains mois, Smirnoff partagera d'autres exemples de Troye vivant l'ambiance Go OFF - appréciant les bons moments, la bonne compagnie et les bons cocktails - faisant écho à la conviction que lorsque nous réunissons des personnalités uniques, la vie devient plus riche, plus intéressante et plus amusante.

Troye Sivan, Chief Vibes OFFicer de Smirnoff, a déclaré : « Pour moi, Smirnoff a toujours été omniprésent - que ce soit lors de fêtes à la maison, dans les coulisses de spectacles ou lors de soirées entre amis. Je vois la marque partout dans le monde et, à chaque fois, je me sens comme si j'avais envie d'en faire partie. "Go OFF" a pour but de rassembler les gens et d'être nous-mêmes, une chose que j'ai vraiment adoptée dans cette partie de ma vie et que je suis ravie de continuer à faire avec ce partenariat. »

Stephanie Jacoby, SVP Global Vodkas, a déclaré : « Nous sommes ravis de nous associer à Troye : Nous sommes ravis de nous associer à Troye - quelqu'un qui rayonne de joie et partage notre esprit « WE DO WE », il est l'ultime changeur d'ambiance pour ses fans dans le monde entier. Dès notre premier entretien avec Troye et son équipe, nous avons su qu'il s'agirait de quelque chose de vraiment spécial - nous partageons la même passion pour l'amusement, pour rassembler les gens et pour ne pas nous prendre trop au sérieux.

Je suis ravi d'accueillir notre nouveau Chief Vibes OFFicer au sein de l'équipe. Troye est le candidat idéal et nous sommes impatients de collaborer ensemble au cours des prochains mois - des choses passionnantes sont à venir ! »

Dans le plus pur style Smirnoff, un collectif de créatifs internationaux a été réuni pour créer le dernier travail Go OFF et apporter une touche pop à l'univers vibrant de la marque Smirnoff. Le collectif comprend l'agence culturelle et créative Dazed Studio , les responsables de la production McCann , la directrice Hannah Lux Davis , le directeur de la photographie Ben Carey et le styliste des stars, Marc Forne qui a récemment coiffé Troye pour sa tournée mondiale en solo et la tournée américaine « SWEAT »Tour avec Charli xcx.

Le partenariat mondial se manifestera à travers les réseaux sociaux, l'affichage, le numérique, les magasins et les événements dans plus de 20 pays, dont le Royaume-Uni, le Brésil, l'Australie et l'Inde, au cours des prochains mois - surveillez cet espace pour plus d'informations de la part du Chief Vibes OFFicer de Smirnoff, Troye Sivan.

À propos de Troye Sivan

Troye Sivan est un chanteur, auteur-compositeur et acteur australien nommé aux GRAMMY. Il s'est fermement imposé comme une icône mondiale dans les domaines de la musique pop, de la mode et de la représentation des personnes LGBTQIA+. Plus de vingt-six milliards de streams et 10 millions d'albums ajustés vendus dans le monde sont des jalons que seuls quelques artistes peuvent revendiquer. Le faire par âge 29 est une toute autre chose. Ajoutez à cela une série de rôles marquants dans des films hollywoodiens, des collaborations avec la haute couture, des apparitions sur les podiums, le lancement d'une marque mondiale de style de vie et une audience sociale combinée de plus de 39 millions et la liste se résume vraiment à une seule personne - Troye Sivan.

Originaire de Perth, en Australie, Sivan a enflammé le monde avec deux EP - TRXYE en 2014 et Wild en 2015. Avec son premier album Blue Neighbourhood, son deuxième album Bloom, l'EP 2020 In A Dream, et plus récemment son troisième album studio, Something To Give Each Other, ainsi qu'une multitude de singles et de collaborations, Sivan s'est imposé dans l'industrie musicale avec plus de 10 ans d'expérience à son actif. Qualifiée de « pop star parfaite »par TIME, Sivan a remporté avec 2023 « Rush » un succès planétaire qui lui a valu deux nominations aux GRAMMY. Après avoir terminé la partie européenne de sa tournée Something To Give Each Other Tour et the SWEAT Tour avec son amie et collaboratrice Charli xcx, Troye poursuivra avec la partie australienne et néo-zélandaise de sa tournée mondiale en solo . Sa carrière a été récompensée par six ARIA Awards, un Billboard Music Award, trois MTV Europe Music Awards et deux GLAAD Media Awards. « Revelation », sa collaboration avec Jónsi pour BOY ERASED, a été nominée pour le Golden Globe de la meilleure chanson originale d'un film et présélectionnée pour les Oscars.

Sivan a participé aux campagnes mondiales pour Prada, Rabanne Beauty, Cartier, YSL Beauty, Calvin Klein, Valentino, Savage Fenty, GAP et Ivy Park de Beyoncé, et est apparue dans "The Idol" de The Weeknd et Sam Levinson pour MAX, aux côtés de Lily-Rose Depp, Jennie de Blackpink et Abel lui-même. Il a également lancé Tsu Lange Yor, une collection indépendante de parfums et d'objets d'art de luxe. Sivan passe son temps entre Los Angeles et Melbourne, en Australie, et il est toujours représenté par Good World Management, CAA et imPRint. www.troyesivan.com

À propos de la vodka Smirnoff

Smirnoff est la première vodka au monde[3] et la marque de spiritueux la plus populaire de Diageo en volume[4]. Smirnoff est une marque qui s'adresse à tous et qui est appréciée depuis plus de 150 ans. Pour en savoir plus sur Smirnoff et sur les nouvelles à venir, visitez le site www.smirnoff.com .

La campagne WE DO WE, lancée pour la première fois en 2023, vise à défendre avec audace le pouvoir du collectif, en célébrant la magie qui naît de la rencontre de personnes, d'ingrédients et de saveurs différents.

À propos de Diageo

Diageo est un leader mondial dans le domaine des boissons alcoolisées, avec une collection exceptionnelle de marques dans les catégories des spiritueux et de la bière. Ces marques comprennent les whiskies Johnnie Walker, Crown Royal, JεB et Buchanan's, les vodkas Smirnoff, Cîroc et Ketel One, les Captain Morgan, Baileys, Don Julio, Tanqueray et Guinness.

Diageo est une entreprise mondiale, et nos produits sont vendus dans près de 180 pays. L'entreprise est cotée à la Bourse de Londres (DGE) et à la Bourse de New York (DEO). Pour plus d'informations sur Diageo, nos collaborateurs, nos marques et nos performances, consultez le site www.diageo.com. Visitez la ressource mondiale de Diageo sur la consommation responsable, www.DRINKiQ.com , pour obtenir des informations, des initiatives et des moyens de partager les meilleures pratiques.

Célébrer la vie, chaque jour, partout.

