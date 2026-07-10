STARCARES forma alianza con B-LEAD 2026 para empoderar a la próxima generación de líderes empresariales de Vietnam

Al apoyar a más de 1.500 estudiantes en 50 universidades, la alianza marca el compromiso a largo plazo de STARCARES con el desarrollo de futuros líderes mediante el aprendizaje en el mundo real.

CIUDAD HO CHI MINH, Vietnam, 9 de julio de 2026 /PRNewswire/ -- STARCARES, la iniciativa de impacto comunitario de STARTRADER, anteriormente conocida como STAR Foundation, formó alianza con B-LEAD 2026, la principal competencia de simulación de aprendices de gestión de Vietnam, lo que refuerza su compromiso de empoderar a la próxima generación de líderes empresariales del país con habilidades, confianza y experiencia del mundo real para dar forma al futuro.

STARCARES Partners with B-LEAD 2026 to Empower Vietnam's Next Generation of Business Leaders STARCARES Partners with B-LEAD 2026 to Empower Vietnam's Next Generation of Business Leaders STARCARES Partners with B-LEAD 2026 to Empower Vietnam's Next Generation of Business Leaders

La alianza marca el compromiso a largo plazo de STARCARES con el desarrollo de los futuros líderes de Vietnam. B-LEAD 2026 involucra a una comunidad de más de 3.000 aspirantes a líderes en cuatro etapas de la competencia, que culminan en una Gran Final de casi 300 participantes, a la vez que ofrece experiencia empresarial práctica a más de 1.500 estudiantes de más de 50 universidades.

Gracias a B-LEAD 2026, STARCARES está transformando el aprendizaje en experiencia. La iniciativa brinda a los estudiantes la oportunidad de abordar desafíos empresariales reales, fortalecer el liderazgo y el trabajo en equipo y desarrollar la confianza para convertir la ambición en acción. Es una inversión no solo en futuras carreras, sino en una generación capaz de generar un impacto duradero en sus comunidades.

"El liderazgo comienza cuando los jóvenes están capacitados para avanzar más allá de su aprendizaje y convertir el conocimiento en acción. Nos enorgullece ayudar a liberar el potencial de los futuros líderes de Vietnam y apoyar la experiencia que dará forma al futuro mediante B-LEAD 2026".

— Peter Karsten, director ejecutivo de STARTRADER

Además, esta colaboración representa un hito importante en la estrategia comunitaria a largo plazo de STARCARES en Vietnam. Guiada por su visión, "Bringing STAR, Delivering Care" (Aportar STAR, prestar asistencia), STARCARES continúa expandiendo iniciativas que promueven la educación, el desarrollo juvenil y el impacto comunitario sostenible y genera oportunidades que abarcan mucho más que el aprendizaje.

A medida que STARCARES fortalece su presencia en Vietnam, alianzas como la de B-LEAD 2026 refuerzan su compromiso de empoderar a los jóvenes con las habilidades, la confianza y las oportunidades necesarias para liderar el futuro.

Acerca de STARTRADER

STARTRADER es un bróker mundial de activos múltiples que permite a los socios minoristas e institucionales acceder a los mercados globales a través de una variedad de plataformas, como MetaTrader, STAR-APP y STAR-COPY.

Regulado en cinco jurisdicciones (CMA, ASIC, FSCA, FSA y FSC), STARTRADER combina una gobernanza sólida con un enfoque centrado en el cliente, y presta servicios tanto a clientes minoristas como a socios con un compromiso con la transparencia, la confiabilidad y el crecimiento a largo plazo.

FUENTE STARTRADER