STARTRADER lanza productos de Trading previos a la OPI para OpenAI y Anthropic

Los nuevos instrumentos de CFD ofrecen a los operadores una exposición temprana a dos de las empresas de inteligencia artificial más destacadas del mundo antes de las cotizaciones oficiales previstas.

DUBÁI, EAU, 3 de julio de 2026 /PRNewswire/ -- El día de hoy, STARTRADER, un bróker global de activos múltiples, anunció el lanzamiento de dos nuevos productos de Contratos por diferencia (CFD) previos a la OPI, OPENAIUSD (OpenAI) y ANTHUSD (Anthropic), disponibles para operaciones a partir del 29 de junio de 2026. Los instrumentos ofrecen apalancamiento de 1 a 5 y acceso a operaciones las 24 horas, los siete días de la semana.

STARTRADER Launches Pre-IPO Trading Products for OpenAI and Anthropic

La incorporación de OpenAI y Anthropic a la cartera de productos de STARTRADER refleja la creciente demanda de los clientes de exposición a empresas de tecnología de IA de alto perfil antes de su debut en el mercado público. A medida que el interés de los inversionistas en cotizaciones en el sector de la IA se sigue acelerando, STARTRADER permite a los operadores tomar posiciones en estas empresas de mayor interés durante la ventana previa a la OPI. La decisión de STARTRADER de cotizar ambos productos simultáneamente posiciona al bróker entre los primeros en ofrecer a los operadores minoristas e institucionales una ruta directa para expresar una visión del mercado antes de que las acciones estén disponibles en las bolsas tradicionales.

Este lanzamiento estratégico refleja el compromiso de STARTRADER con la innovación y el empoderamiento de los operadores con acceso temprano a oportunidades emergentes. Al cerrar la brecha entre las empresas privadas de alto perfil y las carteras minoristas e institucionales, esto refuerza la identidad de STARTRADER como socio dedicado a satisfacer las necesidades cambiantes del inversionista moderno.

"La IA está moldeando la próxima generación de industrias globales y los operadores quieren la capacidad de acceder a estas oportunidades de manera temprana. Incluir OpenAI y Anthropic como productos previos a la OPI permite a nuestros clientes asumir una posición en dos de las empresas más importantes de este espacio en el momento que elijan".

Peter Karsten, director ejecutivo de STARTRADER.

La inclusión de OPENAIUSD y ANTHUSD amplía el catálogo de CFD temáticos y previos a la OPI de STARTRADER, reforzando el compromiso del bróker de otorgar a los operadores acceso oportuno a las empresas y los sectores que configuran los mercados globales.

Acerca de STARTRADER

STARTRADER es un bróker mundial de activos múltiples que permite a los socios minoristas e institucionales acceder a los mercados globales a través de gran variedad de plataformas, como MetaTrader, STAR-APP y STAR-COPY.

Regulado en cinco jurisdicciones (CMA, ASIC, FSCA, FSA y FSC), STARTRADER combina una gobernanza sólida con un enfoque centrado en el cliente y presta servicios tanto a clientes minoristas como a socios con un compromiso con la transparencia, la confiabilidad y el crecimiento a largo plazo.

Foto: https://mma.prnewswire.com/media/3001680/Pre_IPO_Trading_Products.jpg

FUENTE STARTRADER