STARTRADER ofrece información actualizada sobre los perfiles de reseñas en Trustpilot

DUBÁI, Emiratos Árabes Unidos, 13 de agosto de 2026 /PRNewswire/ -- STARTRADER mantiene conversaciones con Trustpilot sobre una propuesta para consolidación de sus perfiles de reseñas actuales en una única ficha. El asunto sigue siendo objeto de debate y aún no se ha confirmado ningún plazo para su finalización. STARTRADER confirma que, hasta la fecha, este asunto no ha tenido ninguna repercusión en sus operaciones ni en los servicios que presta a sus clientes.

STARTRADER Provides Update on Trustpilot Review Profiles

STARTRADER se ha ido expandiendo por varias regiones, esto ha hecho que con el tiempo se crearan perfiles independientes en Trustpilot para las distintas entidades y mercados. Un único perfil consolidado ofrecería a los clientes una visión general más clara de las opiniones de los clientes de STARTRADER en todas las regiones.

Es posible que algunos clientes hayan notado cambios en la presencia de STARTRADER en Trustpilot, como la puntuación que se muestra, el número de reseñas o el historial de opiniones. Estos cambios no guardan relación con el proceso de consolidación propuesto que se ha descrito anteriormente, ni con las plataformas de negociación, los productos o la atención al cliente de STARTRADER, que siguen funcionando con total normalidad.

STARTRADER irá proporcionando más información a medida que avancen las conversaciones con Trustpilot. Los clientes que tengan alguna duda al respecto pueden ponerse en contacto con nosotros a través de los canales de atención al cliente de STARTRADER.

Acerca de STARTRADER

STARTRADER es un corredor global de activos múltiples que permite a sus socios, tanto particulares como institucionales, acceder a los mercados mundiales a través de diversas plataformas, entre las que se incluyen MetaTrader, la aplicación STARTRADER y STAR Copy. STARTRADER opera a través de entidades autorizadas y reguladas por organismos como la CMA, la ASIC, la FSCA, la FSA y la FSC, combinando una sólida gobernanza con un enfoque centrado en el cliente, y presta servicio tanto a clientes particulares como a socios con un compromiso con la transparencia, la confiabilidad y el crecimiento a largo plazo.

FUENTE STARTRADER