De IA china a ETF globales: STARTRADER lanza 45 nuevos CFD sobre acciones y ETF, operables las 24 horas del día, los 7 días de la semana, que abarcan siete temas de mercado

Disponible a partir del 13 de agosto de 2026, el lanzamiento abarca siete temas de mercado distintos sin restricciones en cuanto al horario de negociación

DUBÁI, Emiratos Árabes Unidos, 13 de agosto de 2026 /PRNewswire/ -- STARTRADER ha anunciado hoy el lanzamiento de 45 nuevos CFD sobre acciones y ETF disponibles las 24 horas del día, los 7 días de la semana, de lunes a domingo, de 00:00 a 24:00 (hora de la plataforma GMT+3).

Mientras que las anteriores ampliaciones 24/7 se centraban en temas concretos, esta se caracteriza por su amplitud. Los nuevos instrumentos abarcan siete ámbitos: IA china, infraestructura de IA, tecnología, criptomonedas y activos digitales, energía, otras acciones y ETF.

From Chinese AI to Global ETFs: STARTRADER Launches 45 New 24/7 Stock and ETF CFDs Spanning Seven Market Themes

Entre las nuevas incorporaciones se encuentran Zhipu y MiniMax, dos empresas chinas dedicadas a la inteligencia artificial que cotizan en la Bolsa de Hong Kong y que debutaron en la HKEX en enero de 2026. Zhipu desarrolla modelos de lenguaje a gran escala para los mercados empresarial y de desarrolladores. MiniMax es una empresa de IA centrada en la inteligencia artificial general (AGI), que cuenta con inversores como Alibaba, Tencent y Hillhouse Capital, y que ha suscitado un interés constante en el mercado desde su salida a bolsa.

STARTRADER basa su oferta de productos en los aspectos que más interesan a los clientes que cumplen los requisitos. Cuando surgen tendencias de mercado significativas en nuevas zonas geográficas, garantizar el acceso a ellas es una parte fundamental de esa responsabilidad.

"Este lanzamiento refleja una decisión deliberada de seguir el ritmo de la evolución real del interés del mercado mundial, en todas las regiones, sectores y horizontes temporales de forma simultánea. Para los clientes que cumplan los requisitos, este lanzamiento les permite acceder a una gama más amplia de instrumentos en distintas regiones, sectores y temas de mercado".

- Peter Karsten, CEO de STARTRADER

A medida que la gama de productos 24/7 de STARTRADER sigue creciendo, el enfoque sigue siendo el mismo: lograr un acceso que refleje la realidad actual del mercado mundial.

La operación fuera del horario habitual puede conllevar spreads más amplios, menor liquidez y saltos bruscos en los precios, especialmente cuando los mercados subyacentes están cerrados.

Advertencia sobre riesgos: Las operaciones con CFD conllevan un riesgo significativo de pérdidas y puede que no sean adecuadas para todos los inversores. Asegúrese de comprender plenamente los riesgos antes de operar.

Acerca de STARTRADER

STARTRADER es un corredor global de activos múltiples que permite a sus socios, tanto particulares como institucionales, acceder a los mercados mundiales a través de diversas plataformas, entre las que se incluyen MetaTrader, la aplicación STARTRADER y STAR Copy. STARTRADER opera a través de entidades autorizadas y reguladas por organismos como la CMA, la ASIC, la FSCA, la FSA y la FSC, combinando una sólida gobernanza con un enfoque centrado en el cliente, y presta servicio tanto a clientes particulares como a socios con un compromiso con la transparencia, la confiabilidad y el crecimiento a largo plazo.

FUENTE STARTRADER