StrataVision presentará una solución de inteligencia para probadores en NRF 2026

SAN CARLOS, California, 6 de enero de 2026 /PRNewswire/ -- StrataVision, una empresa de visión por computadora con inteligencia artificial, anunció hoy que presentará su nueva solución de inteligencia de probadores (Fitting Room Intelligence Solution) en el evento de la Federación Nacional de Minoristas, NRF 2026, para ayudar a los minoristas a optimizar la utilización de los probadores y tomar decisiones más informadas acerca del diseño de la tienda, el personal y la planificación del espacio.

La solución Fitting Room Intelligence de StrataVision ilustra cómo los minoristas pueden evaluar la utilización de los probadores frente al espacio disponible, para guiar las decisiones de planificación de la tienda. Al analizar los patrones de utilización en las tiendas, el marco ayuda a identificar dónde el espacio de los probadores puede estar infrautilizado, restringido o tener el tamaño adecuado, lo que permite una asignación más estratégica del espacio para respaldar la demanda de los compradores y la eficiencia operativa.

La solución analiza la utilización del probador en todas las tiendas para revelar dónde el espacio está infrautilizado, restringido o tiene el tamaño adecuado. Al combinar las tasas de utilización con el número de probadores, los minoristas obtienen un marco claro y basado en datos para determinar si se necesitan ajustes para alinear mejor el espacio con la demanda y la conversión de los compradores.

"En un momento en que cada metro cuadrado importa, los probadores ya no pueden planificarse solo por intuición", afirmó Scott Endres, vicepresidente de Gestión de Productos de StrataVision. "Esta solución convierte la actividad del probador en inteligencia práctica que respalda el diseño más inteligente de la tienda y las decisiones operativas".

La inteligencia respalda tanto las necesidades operativas inmediatas como la planificación a largo plazo. Las alertas casi en tiempo real destacan los picos de utilización y los puntos de presión del servicio, lo que permite a los equipos responder rápidamente durante los períodos de mayor actividad. Al mismo tiempo, los conocimientos históricos y comparativos ayudan a los equipos de planificación empresarial y diseño de tiendas a evaluar el rendimiento en las tiendas, las regiones y los formatos.

La solución Fitting Room Intelligence se exhibirá en vivo en NRF 2026. Todas las ideas, alertas y recomendaciones se entregan mediante el Consumer IQ Performance Hub de StrataVision, que proporciona una interfaz única e intuitiva para monitorear las tendencias de utilización, comparar el rendimiento en toda la empresa y respaldar la toma de decisiones con confianza a gran escala.

Fitting Room Intelligence Solution y Consumer IQ Performance Hub ya están disponibles para los clientes de StrataVision en todo el mundo. Para más información acerca de Consumer IQ de StrataVision, entre aquí.

Acerca de StrataVision: La plataforma de visión computarizada impulsada por IA de StrataVision revoluciona el análisis en el lugar, lo que permite a las empresas de todas las geografías desbloquear información procesable para una toma de decisiones más inteligente, una mayor eficiencia operativa, una mayor seguridad, prevención de pérdidas y experiencias excepcionales para los clientes. Con una precisión, velocidad y simplicidad incomparables, StrataVision equipa a las empresas con las herramientas y los conocimientos que necesitan para sobresalir en el panorama actual del mercado en constante evolución.

Contacto para los medios: Shari Rothman, directora de Marketing, StrataVision, [email protected], +1 416 669 5292

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2855107/StrataVisions_Fitting_Room_Intelligence_Solution.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2588731/5703113/StrataVision_Logo.jpg

FUENTE StrataVision