StrataVision presentará su solución inteligente para probadores en la NRF 2026

SAN CARLOS, Calif., 6 de enero de 2026 /PRNewswire/ -- StrataVision, una empresa de visión artificial impulsada por IA, anunció hoy que presentará su nueva solución de inteligencia para probadores en NRF 2026, que ayudará a los minoristas a optimizar la utilización de los probadores y a tomar decisiones más informadas sobre el diseño de la tienda, la dotación de personal y la planificación del espacio.

StrataVision’s Fitting Room Intelligence Solution illustrates how retailers can evaluate fitting room utilization against available space to guide store planning decisions. By analyzing utilization patterns across stores, the framework helps identify where fitting room space may be underused, constrained, or right-sized, enabling more strategic allocation of space to support shopper demand and operational efficiency.

La solución analiza la utilización de los probadores en las tiendas para identificar dónde el espacio está infrautilizado, limitado o con el tamaño adecuado. Al combinar las tasas de utilización con el número de probadores, los minoristas obtienen un marco claro y basado en datos para determinar si es necesario realizar ajustes para optimizar el espacio según la demanda y la conversión de los compradores.

"En una época en la que cada metro cuadrado cuenta, la planificación de los probadores ya no se basa únicamente en la intuición", afirmó Scott Endres, vicepresidente de Gestión de Productos de StrataVision. "Esta solución convierte la actividad en los probadores en inteligencia práctica que facilita el diseño de tiendas y la toma de decisiones operativas más inteligentes".

La inteligencia respalda tanto las necesidades operativas inmediatas como la planificación a largo plazo. Las alertas casi en tiempo real detectan picos de utilización y puntos de presión en el servicio, lo que permite a los equipos responder con rapidez durante las horas punta. Al mismo tiempo, la información histórica y comparativa ayuda a los equipos de planificación empresarial y diseño de tiendas a evaluar el rendimiento en diferentes tiendas, regiones y formatos.

La solución de inteligencia para probadores se presentará en vivo en NRF 2026. Todos los conocimientos, alertas y recomendaciones se entregan a través del Consumer IQ Performance Hub de StrataVision, que proporciona una interfaz única e intuitiva para monitorear las tendencias de utilización, comparar el rendimiento en toda la empresa y respaldar la toma de decisiones segura a gran escala.

La Solución de Inteligencia para Probadores y el Centro de Rendimiento Consumer IQ ya están disponibles para los clientes de StrataVision en todo el mundo. Para más información sobre Consumer IQ de StrataVision, visite aquí.

Acerca de StrataVision: La plataforma de visión artificial de StrataVision, impulsada por IA, revoluciona el análisis in situ, permitiendo a empresas de todo el mundo obtener información práctica para una toma de decisiones más inteligente, mayor eficiencia operativa, mayor seguridad, prevención de pérdidas y experiencias excepcionales para el cliente. Con precisión, velocidad y simplicidad inigualables, StrataVision proporciona a las empresas las herramientas y la información que necesitan para destacar en el cambiante mercado actual.

Contacto de medios: Shari Rothman, CMO, StrataVision, [email protected] , +1 416 669 5292