StrataVision stellt auf der NRF 2026 eine intelligente Lösung für Umkleidekabinen vor

SAN CARLOS, Kalifornien, 6. Januar 2026 /PRNewswire/ -- StrataVision, ein KI-gestütztes Computer-Vision-Unternehmen, gab heute bekannt, dass es auf der NRF 2026 seine neue Fitting Room Intelligence Solution vorstellen wird, die Einzelhändlern dabei hilft, die Auslastung von Umkleidekabinen zu optimieren und fundiertere Entscheidungen zu Ladenlayout, Personalausstattung und Flächenplanung zu treffen.

Die Lösung analysiert die Auslastung der Umkleidekabinen in allen Filialen, um festzustellen, wo die Fläche nicht ausreichend genutzt wird, wo Kapazitäten knapp sind oder wo die Umkleidekabinen nicht passend dimensioniert sind. Die Kombination von Auslastungsquoten mit der Anzahl der Umkleidekabinen bietet Einzelhändlern ein klares, datengestütztes Framework, um zu bestimmen, ob Anpassungen erforderlich sind, damit die Fläche besser auf Kundennachfrage und Kaufabschlussquote abgestimmt ist.

„In einer Zeit, in der jeder Quadratmeter zählt, können Umkleidekabinen nicht länger allein nach Bauchgefühl geplant werden", sagte Scott Endres, Bereichsleiter für Produktmanagement bei StrataVision. „Diese Lösung verwandelt die Aktivitäten in Umkleidekabinen in praxisnahe Erkenntnisse, die eine intelligentere Filialgestaltung und Entscheidungen im Tagesgeschäft unterstützen."

Die Erkenntnisse unterstützen sowohl den Betriebsablauf als auch die längerfristige Planung. Echtzeit-Warnungen weisen auf Auslastungsspitzen und Druckpunkte im Service hin, sodass Teams in Spitzenzeiten schnell reagieren können. Gleichzeitig helfen historische und vergleichende Einblicke Teams für Unternehmensplanung und Filialgestaltung bei der Bewertung der Leistung in verschiedenen Filialen, Regionen und Formaten.

Die Fitting Room Intelligence Solution wird auf der NRF 2026 live vorgestellt. Alle Einblicke, Warnungen und Empfehlungen werden über den Consumer IQ Performance Hub von StrataVision bereitgestellt, der eine einzige, intuitive Schnittstelle zur Überwachung von Nutzungstrends, zum Vergleich der Leistung im gesamten Unternehmen und zur Unterstützung einer sicheren Entscheidungsfindung im großen Maßstab bietet.

Die Fitting Room Intelligence Solution und der Consumer IQ Performance Hub sind jetzt für StrataVision-Kunden weltweit verfügbar. Weitere Informationen zum Consumer IQ von StrataVision finden Sie hier.

Informationen zu StrataVision: Die KI-gestützte Computer-Vision-Plattform von StrataVision revolutioniert die Vor-Ort-Analyse und ermöglicht Unternehmen in aller Welt, verwertbare Erkenntnisse für eine intelligentere Entscheidungsfindung, höhere betriebliche Effizienz, verbesserte Sicherheit, Schadensverhütung sowie ein außergewöhnliches Kundenerlebnis zu gewinnen. Mit beispielloser Genauigkeit, Geschwindigkeit und Einfachheit stattet StrataVision Unternehmen mit den Tools und Erkenntnissen aus, die sie benötigen, um in der sich ständig weiterentwickelnden Marktlandschaft von heute erfolgreich zu sein.

