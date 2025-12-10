StrataVision lanza Consumer IQ Performance Hub para ofrecer un nuevo estándar en el análisis del comercio minorista

SAN CARLOS, California, 10 de diciembre de 2025 /PRNewswire/ -- Hoy, StrataVision anunció el lanzamiento del centro de rendimiento Consumer IQ Performance Hub, una interfaz de análisis de próxima generación diseñada para brindar a las tiendas minoristas una visión clara y unificada de lo que sucede en sus tiendas y qué hacer al respecto.

El nuevo Consumer IQ Performance Hub de StrataVision ofrece a las tiendas minoristas una visión unificada y personalizable del comportamiento del comprador, el rendimiento operativo y la inteligencia en ventas en toda la empresa. Con información predictiva incorporada, análisis dinámico de la ruta del comprador y emisión de alertas en tiempo real a través de canales de comunicación en la tienda, la plataforma ayuda a los equipos a detectar problemas de forma más rápida, actuar con confianza y optimizar cada metro cuadrado de la tienda.

Este centro de rendimiento consolida el comportamiento del cliente, el rendimiento operativo y los conocimientos sobre las ventas en una interfaz personalizable. Los equipos corporativos, de operaciones de las tiendas, de comercialización y de prevención de pérdidas pueden elegir las métricas que más les interesan y comparar rápidamente el desempeño entre sedes, regiones o formatos. El resultado: comprensión y acciones más rápidas y mejores resultados.

Una ventaja importante de la plataforma será su inteligencia predictiva y prescriptiva incorporada. En lugar de solo informar sobre la actividad, el centro de rendimiento recomienda acciones que mejoren la conversión, los niveles de servicio y el uso del espacio. Las tiendas minoristas también pueden revisar los patrones dinámicos de la ruta del cliente para comprender el movimiento, la permanencia y el rendimiento a nivel de departamento en función del día de la semana.

Una nueva sección de notificaciones destaca alertas de alto impacto, como aumentos repentinos en el tráfico, brechas en el servicio o eventos de seguridad, para que los operadores sepan de inmediato dónde se necesita poner atención. Las alertas se pueden enviar a través de múltiples canales, como auriculares, dispositivos móviles y otros sistemas de comunicación en la tienda, lo que garantiza que los equipos reciban información oportuna dondequiera que estén.

"Creamos el Consumer IQ Performance Hub para brindar claridad a las tiendas minoristas en un entorno más complejo que nunca", afirmó Bjoern Petersen, director ejecutivo de StrataVision. "El centro de rendimiento transforma millones de puntos de datos en información y los próximos pasos que los líderes necesitan para proteger los ingresos, elevar las operaciones y aprovechar cada metro cuadrado".

"Con todo en un solo lugar y fácil de comparar, las tiendas minoristas finalmente obtienen la visibilidad que necesitan para saber qué funciona y dónde pueden hacer ajustes para generar un impacto inmediato", agregó Scott Endres, vicepresidente de Gestión de Productos.

Consumer IQ Performance Hub ya está disponible para los clientes de StrataVision en todo el mundo. Para obtener más información sobre Consumer IQ de StrataVision, entre aquí.

Acerca de StrataVision La plataforma de visión computarizada impulsada por IA de StrataVision revoluciona el análisis in situ, lo que permite a las empresas de cualquier parte del mundo obtener información procesable para una toma de decisiones más inteligente, una mayor eficiencia operativa, una mayor seguridad, prevención de pérdidas y experiencias excepcionales para los clientes. Con una precisión, velocidad y simplicidad incomparables, StrataVision equipa a las empresas con las herramientas y los conocimientos que necesitan para sobresalir en el panorama actual del mercado en constante evolución.

