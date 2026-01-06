StrataVision dévoilera sa solution d'intelligence pour les cabines d'essayage à NRF 2026

SAN CARLOS, Californie, 6 janvier 2026 /PRNewswire/ -- StrataVision, une société de vision par ordinateur activée par l'IA, a annoncé aujourd'hui qu'elle dévoilerait sa nouvelle solution d'intelligence des cabines d'essayage à NRF 2026, pour aider les détaillants à optimiser l'utilisation des cabines d'essayage et à prendre des décisions plus éclairées sur la disposition des magasins, l'organisation du personnel et la planification de l'espace.

StrataVision’s Fitting Room Intelligence Solution illustrates how retailers can evaluate fitting room utilization against available space to guide store planning decisions. By analyzing utilization patterns across stores, the framework helps identify where fitting room space may be underused, constrained, or right-sized, enabling more strategic allocation of space to support shopper demand and operational efficiency.

La solution analyse l'utilisation des cabines d'essayage dans tous les magasins pour détecter les endroits où l'espace est sous-utilisé, restreint ou mal dimensionné. En combinant les taux d'utilisation avec le nombre de cabines d'essayage, les détaillants disposent d'un modèle clair, basé sur des données, pour déterminer si des ajustements sont nécessaires afin de mieux aligner l'espace avec la demande des acheteurs et la conversion.

« À une époque où chaque mètre carré compte, les cabines d'essayage ne peuvent plus être uniquement planifiées de façon intuitive », a déclaré Scott Endres, vice-président de la gestion des produits chez StrataVision. « Cette solution transforme l'usage des cabines d'essayage en renseignements pratiques qui permettent de concevoir des magasins plus intelligents et de prendre des décisions opérationnelles plus judicieuses. »

Ces informations soutiennent à la fois les besoins opérationnels immédiats et la planification à plus long terme. Des alertes quasiment en temps réel signalent les pics d'utilisation et les points de pression des services, permettant ainsi aux équipes de réagir rapidement pendant les périodes de pointe. Parallèlement, des données historiques et comparatives aident les équipes chargées de la planification et de la conception des magasins à évaluer les performances des différents magasins, régions et formats.

La solution d'intelligence de la salle d'essayage sera présentée en direct à NRF 2026. Toutes les informations, alertes et recommandations sont fournies par le Consumer IQ Performance Hub de StrataVision, par l'intermédiaire d'une interface unique et intuitive pour surveiller les tendances d'utilisation, comparer les performances dans l'ensemble de l'entreprise et faciliter la prise de décision.

La Fitting Room Intelligence Solution et le Consumer IQ Performance Hub sont désormais disponibles pour les clients de StrataVision dans le monde entier. Pour plus d'informations sur Consumer IQ de StrataVision, consultez le site ici.

