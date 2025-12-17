Strutt ev¹, ganador del premio Best of Innovation del CES 2026, anuncia el inicio de su venta anticipada

La galardonada empresa de robótica inicia oficialmente su período de pedidos anticipados antes de su lanzamiento estelar en el CES 2026.

SINGAPUR, 16 de diciembre de 2025 /PRNewswire/ -- Strutt, una empresa de robótica constituida en Singapur que desarrolla vehículos inteligentes para el uso diario, anunció la apertura del acceso Super Early Bird para el Strutt ev¹, el único producto que ganó el premio Best of Innovation del CES 2026 en la categoría de tecnología de vehículos y movilidad avanzada y el premio Red Dot 2025: Luminary. Strutt lanzará oficialmente el ev¹ el 5 de enero de 2026 en el CES.

Para agradecer a los primeros seguidores de nuestra comunidad, Strutt ofrece recompensas para codiseñadores como un programa exclusivo para miembros del grupo oficial de Facebook de Strutt (Strutt Drivers Club), para garantizar la mejor oferta posible, con descuentos especiales, prioridad en la entrega, acceso a la prueba beta y mucho más. Esto solo aplica para quienes colaboran con el equipo en el diseño del ev¹. El ev¹ crea una nueva categoría en vehículos inteligentes para el uso diario que integra tecnologías automotrices y robóticas en una experiencia de conducción personal compacta.

Strutt hará el lanzamiento oficial del ev¹ en el CES 2026, con exhibiciones en el CES Unveiled, Pepcom Digital y en la zona comercial del CES, en el stand 53413. Las demostraciones destacarán la estabilidad del ev¹, su rendimiento en pendientes, detección de obstáculos y las funciones de navegación inteligente. En el CES 2026, los asistentes conocerán de cerca el ev¹ para comprobar su estabilidad, ponerlo a prueba en pendientes, observar cómo detecta los obstáculos a su alrededor y verlo navegar por sí mismo en una demostración en directo.

El ev¹ también se alinea con las principales tendencias mundiales que dan forma a la agenda del CES, incluyendo las necesidades de la población de edad avanzada, la tecnología para la independencia, la introducción de la IA en aplicaciones del mundo real, la robótica en entornos cotidianos y la evolución de la micromovilidad hacia plataformas más seguras e inteligentes.

Cita de Tony Hong, fundador y director ejecutivo de Strutt

"El ev¹ ha sido diseñado para llevar la tecnología automotriz y la inteligencia robótica a un formato compacto que mejora de forma significativa la movilidad y la seguridad cotidianas. Debido a que esta unidad fue codiseñada con usuarios reales, quisimos asegurarnos de que nuestra mejor oferta fuera primero para ellos. Antes de nuestro lanzamiento oficial a nivel mundial en el CES 2026, el 5 de diciembre pondremos en marcha el programa exclusivo de recompensas para codiseñadores en nuestra comunidad. Esperamos mostrar pronto los resultados de nuestro desarrollo colaborativo con nuestros usuarios".

Invitación para los asistentes al CES

Strutt invita a los medios, creadores, analistas y socios de la industria para reservar una demostración práctica del Strutt ev¹ durante el CES 2026. Las demostraciones estarán disponibles en el CES Unveiled, Pepcom Digital y en el stand de Strutt en el piso de exhibiciones del CES. Para programar una reunión o reservar un espacio de demostración, comuníquese al correo [email protected].

Acerca de Strutt

Strutt es una empresa de robótica constituida en Singapur que está redefiniendo el transporte personal a través de sensores avanzados, inteligencia de asistencia autónoma y un diseño industrial galardonado. El producto estrella de la empresa, el Strutt ev¹, está diseñado para ofrecer la seguridad, la inteligencia y el control propios de un vehículo eléctrico en un vehículo personal compacto construido para el uso diario.

Más información: Strutt | Inicio

Únase a nuestra comunidad: Strutt Drivers Club | Facebook

Este texto es una versión traducida. Para mayor precisión profesional, consulte la versión oficial en inglés.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2839623/image_5032906_62508285.jpg

Logotipo - https://mma.prnewswire.com/media/2589676/Strutt_logo.jpg

FUENTE Strutt Inc.