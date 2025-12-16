Strutt ev¹ ganador del premio a la Mejor Innovación de CES 2026 anuncia el inicio de Super Early Bird

La galardonada empresa de robótica inicia oficialmente su periodo de pedidos anticipados antes de su lanzamiento principal en CES 2026.

SINGAPUR, 17 de diciembre de 2025 /PRNewswire/ -- Strutt, empresa de robótica con sede en Singapur que promueve vehículos inteligentes para el día a día, anunció la apertura del programa Super Early Bird para el Strutt ev¹, el único producto ganador del Premio a la Mejor Innovación de CES 2026 en la categoría de Tecnología de Vehículo y Movilidad Avanzada y del premio Red Dot: Luminary 2025. Strutt lanzará oficialmente el ev¹ el 5 de enero de 2026 en CES.

Para agradecer a nuestros primeros seguidores en la comunidad, Strutt ofrece las Recompensas de Co-Diseñador como un programa exclusivo para miembros en el grupo oficial de Facebook de Strutt (Strutt Drivers Club). Esto garantiza la mejor oferta, que incluye descuentos especiales, prioridad de entrega, acceso a la prueba beta y mucho más. Esta promoción solo se otorga a quienes diseñan el ev¹ en colaboración con el equipo. El ev¹ crea una nueva categoría de vehículo inteligente para el día a día que integra tecnologías automotrices y robóticas en una experiencia de conducción personal y compacta.

Strutt lanzará oficialmente el ev¹ en CES 2026, con presentaciones en CES Unveiled, Pepcom Digital y en el stand 53413 de CES. Las demostraciones destacarán la estabilidad, el rendimiento en pendientes, la detección de obstáculos y las funciones de navegación inteligente del ev¹. En CES 2026, los asistentes podrán experimentar de cerca el ev¹ para probar su estabilidad, desafiarlo en pendientes, ver cómo detecta obstáculos y observar cómo navega por sí solo en una demostración en vivo.

El ev¹ también se alinea con las principales tendencias globales que definen la agenda de CES, incluyendo las necesidades del envejecimiento de la población, la tecnología para la independencia, la aparición de la IA en aplicaciones del mundo real, la robótica en entornos cotidianos y la evolución de la micromovilidad hacia plataformas más seguras e inteligentes.

Cita de Tony Hong, fundador y consejero delegado de Strutt:

"El ev¹ ha sido diseñado para integrar la tecnología automotriz y la inteligencia robótica en un formato compacto que mejora significativamente la movilidad y la seguridad en el día a día. Dado que esta unidad fue codiseñada con usuarios reales, queríamos asegurarnos de que nuestra mejor oferta llegara primero a ellos. Antes de nuestro lanzamiento global oficial en CES 2026, lanzaremos el exclusivo programa de Recompensas para Codiseñadores el 5 de diciembre en nuestra comunidad. Esperamos mostrar pronto los resultados de nuestro desarrollo colaborativo a nuestros usuarios".

Invitación para los asistentes a CES

Strutt invita a medios de comunicación, creadores, analistas y socios de la industria a reservar una demostración práctica del Strutt ev¹ durante CES 2026. Las demostraciones estarán disponibles en CES Unveiled, Pepcom Digital y en el stand de Strutt en el recinto ferial de CES. Para programar una reunión o reservar una cita para la demostración, póngase en contacto con [email protected].

Acerca de Strutt

Strutt es una empresa de robótica con sede en Singapur que redefine el transporte personal mediante sensores avanzados, inteligencia de asistencia autónoma y un diseño industrial galardonado. Su producto estrella, el Strutt ev¹, está diseñado para ofrecer seguridad, inteligencia y control de nivel eléctrico en un vehículo personal compacto, diseñado para el uso diario.

