Strutt marca un hito con 'Strutt Day', dando a los medios un primer vistazo a la ev¹ antes del estreno de CES 2026

SAN FRANCISCO, 19 de noviembre de 2025 /PRNewswire/ -- Strutt, la ambiciosa joven empresa emergente que redefine la movilidad personal, organizó el Strutt Day, un exclusivo escaparate de tecnología donde la prensa y los socios clave escucharon la historia de la fundación, exploraron la tecnología detrás de los avances de la empresa y experimentaron la primera demostración práctica del STRUTT ev¹. El evento marca un hito fundamental para la empresa, ya que ofrece a las voces de la industria una vista previa tangible antes de la presentación oficial del producto en el CES 2026.

M403736 R500359

Strutt Day fue diseñado para mostrar no solo la tecnología, sino también a las personas y la visión detrás de la marca. Los asistentes tuvieron la oportunidad de conocer a Tony Hong, fundador y director ejecutivo, quien compartió la historia de origen de Strutt y la misión de crear soluciones de movilidad personal intuitivas, seguras y centradas en las personas. Barney Mason, director de diseño, presentó la filosofía de diseño de la empresa, haciendo hincapié en el "empoderamiento silencioso": la creación de tecnología que desaparece en la vida cotidiana al tiempo que brinda a los usuarios confianza, independencia y alegría.

"Comenzamos Strutt porque vimos una brecha entre la tecnología increíble y los problemas reales que enfrentan las personas todos los días", dijo Tony Hong, fundador y director general. "El Strutt Day no se trata solo de nuestro producto; se trata de mostrar al mundo cómo el diseño reflexivo y las tecnologías inteligentes pueden transformar vidas".

El STRUTT ev¹ es un vehículo personal inteligente construido en torno a dos innovaciones fundamentales:

sistema evSense: un sistema de detección y toma de decisiones de 360° que combina LiDAR, cámaras, sensores ultrasónicos y ToF para una navegación segura y real.

un sistema de detección y toma de decisiones de 360° que combina LiDAR, cámaras, sensores ultrasónicos y ToF para una navegación segura y real. Sistema de tracción cuádruple: una arquitectura de tracción activa en las cuatro ruedas diseñada para un movimiento suave y controlado en espacios interiores y exteriores.

Los asistentes experimentaron la ev¹ de primera mano, probando sus capacidades en escenarios del mundo real y viendo cómo aborda los desafíos clave en la movilidad personal: complejidad, estigma y tecnología obsoleta. El desarrollo del vehículo se guió por una extensa investigación del usuario, lo que garantiza que cada elección de diseño, desde la capacidad de ajuste del reposabrazos hasta la colocación del joystick, respalde la independencia, la confianza y la dignidad.

"Hemos pasado años entendiendo las experiencias vividas por los usuarios de movilidad", dijo Barney Mason, jefe de diseño. "Cada detalle de la ev¹, desde el chasis hasta la interfaz, está determinado por las personas, no solo por la tecnología. Nuestro objetivo es hacer que el movimiento se sienta natural, empoderador y alegre ".

El Día de Strutt también celebró el reconocimiento temprano de la industria. El ev¹ ya ha ganado el único Red Dot 2025: Luminaria por la excelencia en el diseño, y recibió el premio 2026 CES Best of Innovation en la categoría de Tecnología de Vehículos y Movilidad Avanzada.

Como hito previo al lanzamiento, Strutt Day demuestra la capacidad de la empresa para combinar la robótica de vanguardia con un diseño centrado en el ser humano, creando productos que resuelven problemas reales mientras prepara a la marca para su debut en el CES 2026. El evento subraya el creciente papel de Strutt en el mercado de la movilidad y prepara el escenario para una introducción de alto perfil de la ev¹ a una audiencia mundial.

"La movilidad personal no se trata solo de transporte; se trata de confianza, independencia y alegría", agregó Tony Hong. "El Strutt Day ofrece al mundo una visión del futuro que estamos construyendo, uno que llegará oficialmente al CES 2026".

Acerca de Strutt Inc.

Constituida en Singapur, Strutt es una empresa líder en tecnología de movilidad que reúne a expertos líderes mundiales en detección avanzada, robótica autónoma y diseño inteligente de productos. Respaldado por inversores de renombre, incluidos Matter Venture Partners y Vertex Ventures, Strutt combina la investigación centrada en las personas con metodologías innovadoras de fabricación de I + D para crear las soluciones de movilidad personal más inteligentes, seguras y fáciles de usar.

Más información: Strutt | Inicio

Para el kit multimedia, consulte la carpeta aquí. Puede solicitar imágenes de alta resolución y materiales multimedia adicionales si lo desea.

Esta es una copia traducida. Para mayor precisión profesional, consulte la versión oficial en inglés.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2823074/M403736.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2823075/R500359.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2589676/Strutt_logo.jpg

FUENTE Strutt Inc.