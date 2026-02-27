Synergis Adept ha sido nombrada en los premios G2's 2026 Best Software Awards como la plataforma de gestión de documentos de ingeniería mejor valorada en CAD y PLM

QUAKERTOWN, Pensilvania, 27 de febrero de 2026 /PRNewswire/ -- Synergis Software anunció que Synergis Adept, su plataforma de gestión de documentos de ingeniería, ha sido galardonada en los premios G2's 2026 Best Software Awards, y ocupa el puesto número 37 en la categoría de mejores productos de software CAD y PLM. Entre los productos reconocidos, Adept es la solución mejor valorada cuya categoría principal en G2 es la gestión de documentos de ingeniería.

Synergis Adept ha sido nombrado en los premios G2's 2026 Best Software Awards como uno de los 50 mejores productos CAD y PLM

El premio refuerza la misión de Adept de ayudar a las organizaciones con gran cantidad de activos a diseñar, construir y operar con confianza mediante un mayor control y automatización de los datos críticos de ingeniería y productos.

Seleccionada entre más de 175.000 proveedores de software en G2, la posición de Adept en los premios G2's Best Software Awards sitúa a la solución entre el 1 % de las mejores, según las opiniones verificadas de los clientes y los datos de presencia en el mercado.

Synergis Adept ofrece una única fuente de información veraz que conecta a los equipos de ingeniería, operaciones, mantenimiento, proyectos de inversión y construcción. Con una profunda integración CAD, control de versiones y revisiones, flujos de trabajo automatizados preparados para el cumplimiento normativo y una trazabilidad completa de las auditorías, la plataforma permite a los fabricantes, las empresas de servicios públicos, las ciencias de la vida, la minería y las organizaciones de petróleo y gas optimizar sus operaciones, reducir los riesgos y acelerar los proyectos.

"Este reconocimiento pertenece tanto a nuestros clientes como a nosotros", afirmó Scott Lamond, vicepresidente de Marketing de Synergis Software. "La confianza que nuestros clientes depositan en nosotros, y los comentarios que comparten, nos impulsan a seguir mejorando y superando las expectativas. Estamos orgullosos de apoyar a las organizaciones que confían cada día en Adept para gestionar la información de ingeniería que mantiene sus operaciones funcionando de manera segura y eficiente".

Este premio, junto con más de 30 posiciones destacadas adicionales en las clasificaciones trimestrales de G2, es una muestra del reconocimiento constante de los clientes por el rendimiento de los productos y los resultados obtenidos en el mundo real. El 95 % de las reseñas tienen una calificación de cuatro o cinco estrellas, y los clientes destacan la facilidad de uso, el éxito de la implementación, el retorno de la inversión y la excepcional atención al cliente. Para muchas organizaciones, ese impacto es transformador, tanto en su forma de operar como en las alianzas en las que confían.

"Mi empresa tenía innumerables planos de ingeniería repartidos entre archivos compartidos en red, sistemas propios y SharePoint, sin un método común para gestionarlos. Con Adept, pudimos estandarizar el software de gestión, recopilar los metadatos adecuados, proteger y controlar los documentos, y mejorar la capacidad de búsqueda, todo ello a la vez que mejorábamos el control de acceso y limitábamos el acceso a los materiales confidenciales a los usuarios autorizados".

— Chris Wood, Dow (reseña de G2)

"Ninguna otra empresa de software trabaja de forma tan estrecha con sus clientes. El personal de Synergis es muy receptivo y siempre va más allá para resolver los problemas de los clientes. Para un sistema sin el cual su empresa no puede funcionar, esto tiene un valor incalculable".

— Ryan Mongeau, Space Age Electronics (reseña de G2)

Además de su inclusión en los Premios al Mejor Software de 2026, Synergis Adept obtuvo múltiples distinciones G2 en invierno de 2026 en las categorías de gestión de documentos de ingeniería, gestión de datos de productos, gestión de planos de construcción y gestión de contenido empresarial, incluidas las distinciones a la mejor usabilidad, los mejores resultados, la mejor relación, el mejor soporte, el mejor rendimiento y el líder en impulso.

Preguntas frecuentes

¿Qué es Synergis Adept?

Synergis Adept es un sistema de gestión de documentos de ingeniería (EDMS) con capacidades integradas de gestión de datos de productos que centraliza los documentos de ingeniería, gestiona archivos CAD complejos, automatiza los flujos de trabajo y proporciona control de versiones, trazabilidad de auditorías y control de acceso seguro para entornos de ingeniería complejos.

¿Por qué se reconoció a Synergis Adept en los premios G2's 2026 Best Software Awards?

Synergis Adept fue nombrado para los premios G2's 2026 Best Software Awards en función de las reseñas verificadas de los clientes y los datos de presencia en el mercado. Ocupó el puesto número 37 en la categoría "Mejores productos de software CAD y PLM" como la solución mejor posicionada cuya categoría principal en G2 es la gestión de documentos de ingeniería.

¿En qué se diferencia Synergis Adept de los sistemas PLM o de gestión de contenido empresarial?

A diferencia de los sistemas de gestión de contenido empresarial (ECM) que se centran en documentos comerciales generales, o las plataformas de gestión del ciclo de vida del producto (PLM) que regulan los ciclos de vida de los productos a nivel empresarial general, Synergis Adept está diseñado específicamente para la gestión de documentos de ingeniería. Adept ofrece una profunda integración CAD, control de documentos centrado en los activos, gestión de versiones y revisiones, flujos de trabajo preparados para el cumplimiento normativo y trazabilidad completa de las auditorías en todo el ciclo de vida de la ingeniería y la planta. Conecta EDMS y PDM al admitir documentos de ingeniería, datos CAD y flujos de trabajo de cambio, sin el costo y la complejidad de los sistemas PLM tradicionales.

¿Qué industrias utilizan Synergis Adept?

Synergis Adept es utilizada por más de 250.000 profesionales en todo el mundo en los sectores de fabricación discreta y de procesos, servicios públicos, ciencias de la vida, minería, petróleo y gas, y otras industrias con gran cantidad de activos en las que la documentación técnica, la seguridad y el cumplimiento normativo son fundamentales.

¿Cómo califican los clientes a Synergis Adept en G2?

Synergis Adept mantiene una calificación del 95 % con cuatro y cinco estrellas en 192 reseñas verificadas de clientes en G2.

Acerca de Synergis Software

Synergis Adept es una solución líder en gestión de documentos de ingeniería (EDM) y gestión de datos de productos (PDM) en la que confían organizaciones mundiales como Dow, Con Edison, Merck y General Mills. Durante más de 35 años, Synergis ha ayudado a industrias con un uso intensivo de activos, como la fabricación, los productos químicos, los servicios públicos, el petróleo y el gas, las ciencias de la vida y la minería, a centralizar, gestionar y aprovechar los datos de ingeniería y de productos para acelerar los proyectos, fortalecer el cumplimiento normativo y reducir el riesgo operativo.

Para más información, visite www.SynergisSoftware.com

Acerca de los premios G2's Best Software Awards

Los premios G2's 2026 Best Software Awards clasifican a los proveedores y productos de software mediante el algoritmo patentado de G2. Los resultados se basan en reseñas verificadas de usuarios de G2 y datos de presencia en el mercado disponibles de forma pública.

Para obtener más información, consulte los premios G2's 2026 Best Software Awards y lea más sobre la metodología de G2.

Acerca de G2

G2 es el mercado de software más grande y confiable del mundo. Más de 100 millones de personas utilizan G2 cada año para tomar decisiones más inteligentes sobre software con base en opiniones auténticas de otros usuarios.

