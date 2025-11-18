TCL ofrece grandes descuentos por el Black Friday en sus proyectores más recientes

IRVINE, California, 17 de noviembre de 2025 /PRNewswire/ -- Este Black Friday, gracias a TCL, el entretenimiento en pantalla grande será más accesible que nunca. Del 20 de noviembre al 1 de diciembre, disfrute de hasta un 35 % de descuento en una gama de proyectores inteligentes diseñados para todos los estilos de vida, ya sea en una residencia de estudiantes, en la sala de estar o al aire libre.

TCL C1: compacto e inteligente, perfecto para espacios reducidos – Oferta especial de Black Friday de 199,99 €

Oferta especial de TCL para Black Friday en proyectores (PRNewsfoto/TCL)

El TCL C1 es ideal para usuarios jóvenes con un presupuesto limitado, ofrece una calidad de imagen prémium de 1080P y audio Dolby a un precio inmejorable. Con un soporte ajustable de 285°, se puede proyectar libremente en espacios reducidos, como dormitorios, lofts o incluso junto a la cama, mientras que Google TV y las funciones de configuración automática lo convierten en un dispositivo inteligente con gran facilidad. Una gran pantalla con un presupuesto reducido.

TCL A1s: una experiencia audiovisual envolvente, diseñado para noches de cine – Oferta especial de Black Friday de 329,99 €

Mejore su entretenimiento en casa con el TCL A1s, el rey de la gama media en imagen y sonido. Con audio Dolby Digital Plus, dos altavoces de 8 W e imágenes mejoradas con IA TrueHue, ofrece una experiencia cinematográfica inmersiva en salones, dormitorios o acogedores patios traseros, ideal para quienes no quieren renunciar a la calidad.

TCL PlayCube: potencia portátil, listo para cualquier lugar – Oferta especial de Black Friday de 649,99 €

El estilo se une a la movilidad con el TCL PlayCube, el único proyector TCL con batería integrada. Su exclusivo diseño cúbico gira 90°, mientras que su brillo de 750 lúmenes y Netflix integrado le permiten disfrutar de películas al aire libre, en cualquier habitación o bajo las estrellas. Un auténtico cine portátil, sin cables.

No se limite a tan solo ver, sumérjase en la imagen. Este Black Friday, escoja un proyector TCL hecho a su medida.

Acerca de TCL Projector

TCL Projector, como nueva línea de productos estratégicos de TCL Corporation, combina años de experiencia en tecnología de visualización para ofrecer soluciones de proyección de alto rendimiento, inteligentes y portátiles en todo el mundo.

Con tecnologías de visualización líderes en el sector, TCL PROJECTOR ofrece una calidad de imagen excepcional para disfrutar de experiencias audiovisuales e inmersivas en cualquier momento y lugar. Para más información, visite: https://www.tcl.com/global/en/projectors

TCL es una marca comercial de TCL Corporation. Todas las demás marcas comerciales son propiedad de sus respectivos dueños.

Contacto para los medios:

[email protected]

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2823448/Black_Friday_V2.jpg

FUENTE TCL