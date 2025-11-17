TCL offre enormi sconti per il Black Friday sui suoi ultimi proiettori

News provided by

TCL

Nov 17, 2025, 07:30 ET

IRVINE, California  , 17 novembre 2025/PRNewswire/ --In occasione di questo Black Friday, TCL rende l'intrattenimento sul grande schermo più accessibile che mai. Dal 20 novembre al 1° dicembre, approfitta di fino al 35% di sconto su una gamma di proiettori intelligenti pensati per ogni stile di vita, che venga utilizzato in un dormitorio, in un soggiorno o all'aria aperta.

TCL C1: compatto e intelligente, perfetto per piccoli spazi – Offerta speciale del Black Friday € 206.1

Ideale per i giovani utenti con un budget limitato, il TCL C1 offre una qualità di immagine premium 1080P e Dolby Audio a un prezzo imbattibile. Grazie al giunto cardanico regolabile a 285°, proietta liberamente in spazi ristretti (dormitori, loft o persino accanto al letto), mentre le funzioni Google TV e di configurazione automatica lo rendono smart in tutta semplicità. Grande cinema, piccolo budget.

TCL A1: esperienza audiovisiva immersiva, pensata per le serate cinema – Offerta speciale del Black Friday € 303.99

Migliora l'intrattenimento domestico con TCL A1s, il re dell'immagine e del suono di fascia media. Dotato di tecnologia audio Dolby Digital Plus, doppi altoparlanti da 8 W e immagini TrueHue potenziate dall'IA, regala un'immersione cinematografica ai soggiorni più ampi, alle camere da letto o ai cortili: perfetto per chi non scende a compromessi sulla qualità.

TCL PlayCube: energia portatile, pronta per ogni situazione – Offerta speciale del Black Friday € 607.99

Lo stile incontra la mobilità con TCL PlayCube, l'unico proiettore TCL con batteria integrata. Il suo esclusivo design cubico consente una rotazione di 90°, mentre la luminosità a 750 lumen e la funzionalità Netflix integrata consentono di guardare film all'aperto, in diverse stanze o sotto le stelle. Un vero cinema da portare ovunque, senza cavi.

Non limitarti a guardare: immergiti. Questo Black Friday, scegli il proiettore TCL fatto su misura per te.

Informazioni sui proiettori TCL

I proiettori TCL, una nuova linea di prodotti strategici di TCL Corporation, riuniscono anni di esperienza nella tecnologia dei display per offrire soluzioni di proiezione portatili, intelligenti e ad alte prestazioni in tutto il mondo.

Grazie alle tecnologie di visualizzazione leader del settore, i PROIETTORI TCL offrono una qualità delle immagini eccezionale per esperienze audiovisive coinvolgenti, sempre e ovunque. Per ulteriori informazioni visitare il sito:  https://www.tcl.com/global/en/projectors   

TCL è un marchio registrato di TCL Corporation. Tutti gli altri marchi commerciali sono di proprietà dei rispettivi titolari.

Contatto con i media:
 [email protected]  

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2823397/Black_Friday_V2.jpg 

