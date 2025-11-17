TCL propose des réductions en masse sur ses derniers projecteurs pour le Black Friday

IRVINE, Californie, 18 novembre 2025 /PRNewswire/ -- Cette année pour le Black Friday, TCL rend le divertissement sur grand écran plus accessible que jamais. Du 20 novembre au 1er décembre, profitez de jusqu'à 35 % de réduction sur une gamme de projecteurs intelligents conçus pour tous les lieux de vie : dans les résidences étudiantes, les salons ou en plein air.

TCL C1 : compact et intelligent, parfait pour les petits espaces – offre spéciale du Black Friday à 199,99 €

Idéal pour les jeunes utilisateurs qui disposent d'un budget limité, le TCL C1 propose une qualité d'image 1080p haute de gamme et un son Dolby Audio à un prix imbattable. Grâce à son cardan réglable à 285°, il projette librement dans des espaces restreints (résidences universitaires, lofts ou même chevets), tandis que ses fonctions intelligentes Google TV et ses configurations automatiques garantissent une utilisation en toute fluidité. Le grand écran à petit budget.

TCL A1s : système audiovisuel immersif, pensé pour les soirées cinéma – offre spéciale du Black Friday à 312,99€

Faites passer votre équipement de divertissement à domicile à un niveau supérieur avec le TCL A1s, le roi de l'image et du son en milieu de gamme. Doté du son Dolby Digital Plus, de deux haut-parleurs de 8 W, et projetant des images améliorées par l'IA TrueHue, il offre une immersion cinématographique dans les grands salons, les chambres à coucher ou les installations instantanées mêmes dans l'arrière-cour: parfait pour les utilisateurs qui refusent de faire des compromis sur la qualité.

TCL PlayCube : alimentation portable, prête à l'emploi n'importe où – offre spéciale du Black Friday à 639,99 €

Le style rencontre la mobilité avec le TCL PlayCube, le seul projecteur TCL disposant d'une batterie intégrée. Son design cubique unique pivote à 90°, tandis que sa luminosité de 750 lumens et l'intégration de Netflix vous permettent de regarder des films à domicile et même à l'extérieur. Un véritable cinéma sans fil, à emporter partout.

Ne vous contentez pas de regarder des films, plongez-vous dedans. Cette année pour le Black Friday, choisissez le projecteur TCL fait pour vous.

À propos des projecteurs TCL

Nouvelle ligne de produits stratégique de TCL Corporation, les projecteurs TCL se fondent sur des années d'expérience en matière de technologie d'affichage pour proposer des solutions de projection performantes, intelligentes et portables dans le monde entier.

Grâce à des technologies d'affichage de pointe, les projecteurs TCL présentent une qualité d'image exceptionnelle pour une expérience audiovisuelle immersive, à tout moment et en tout lieu. Pour en savoir plus, veuillez consulter le site https://www.tcl.com/global/en/projectors

TCL est une marque déposée de TCL Corporation. Toutes les autres marques sont la propriété de leurs détenteurs respectifs.

Relations avec la presse :

[email protected]

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2823397/Black_Friday_V2.jpg