TCL、最新プロジェクターを対象に大規模なブラックフライデーセールを実施

アーバイン（カリフォルニア州）、2025年11月17日 /PRNewswire/ -- 今回のブラックフライデーでは、TCLはこれまで以上に手軽に大画面エンターテインメントを楽しめる機会を提供します。11月20日から12月1日まで、TCLは幅広いライフスタイルに対応したスマートプロジェクターを対象に、最大35%オフで提供します。学生寮でも、リビングでも、アウトドアでも、大画面映像をお得に楽しめる機会です。

TCL C1： コンパクト&スマート、狭い空間に最適なモデル – ブラックフライデー特別価格 25,990円

手頃な価格で購入したい若いユーザーに最適なTCL C1は、高品質な1080P映像とDolby Audioを、他にない価格で提供します。285°調整可能なジンバルにより、学生寮やロフト、ベッドサイドなどの限られたスペースでも自由に投影でき、Google TVと自動セットアップ機能によって、手間なくスマートな操作性を実現しています。小さな予算で叶える、大迫力のシネマ体験です。

TCL A1s：没入型の映像・音響、ムービーナイトに最適 – ブラックフライデー特別価格 45,990円

TCL A1sは、映像と音響のバランスに優れたミドルレンジ機として、ご自宅のエンターテインメント体験を一段と引き上げます。Dolby Digital Plusオーディオ、デュアル8Wスピーカー、そしてTrueHue AIによる映像最適化を備え、広めのリビングや寝室、あるいは自宅の庭での上映会などでも、まるで映画館のような没入感を実現します。品質に妥協したくない方に最適な1台です。

TCL PlayCube：どこでも使えるポータブルパワー – ブラックフライデー特別価格 89,990円

スタイルとモビリティを兼ね備えたTCL PlayCubeは、TCLのプロジェクターで唯一、バッテリーを内蔵したモデルです。独自のキューブデザインは本体を90°回転させることができ、750ルーメンの明るさと内蔵Netflixにより、屋外でも、部屋間の移動でも、星空の下でも映画を楽しめます。コード不要の、本当の「どこでもシネマ」です。

ただ観るだけではなく、全身で没入してください。このブラックフライデーは、あなたに最適なTCLプロジェクターを選ぶ時です。

TCL Projectorについて

TCL Projectorは、TCL Corporationの新たな戦略的製品ラインとして、長年にわたるディスプレイ技術の知見を結集し、高性能かつスマートでポータブルなプロジェクションソリューションを世界中に提供しています。

業界をリードするディスプレイ技術により、 TCL Projectorは、いつでもどこでも没入型の映像・音響体験を可能にする卓越した画質を実現しています。詳細については、こちらをご覧ください： https://www.tcl.com/global/en/projectors

TCLはTCL Corporationの登録商標です。その他すべての商標は、各所有者に帰属します。

