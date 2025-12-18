SHENZHEN, China, 18 de diciembre de 2025 /PRNewswire/ -- TCL, líder mundial en electrónica de consumo y marca número uno mundial de televisores Mini LED y ultragrandes, será protagonista en CES 2026 con una amplia muestra de sus pantallas más avanzadas y una completa gama de productos inteligentes impulsados por IA.

TCL mostrará el futuro con innovaciones visuales avanzadas y un catálogo de productos con tecnología de IA en CES 2026

TCL transformará su stand en una puerta de entrada al futuro de las experiencias visuales y mostrará a los visitantes cómo sus excepcionales paneles de pantalla, disponibles en una amplia gama de tamaños, categorías y formatos, ofrecen un rendimiento sin igual. Todo ello con el respaldo de TCL CSOT, líder mundial en tecnologías avanzadas de visualización y filial de TCL.

Durante la feria, TCL también presentará una nueva generación de innovadores dispositivos de visualización, móviles y portátiles. Entre los aspectos más destacados de la exposición se encuentra la tecnología SQD-Mini LED de TCL, que presenta cinco ventajas fundamentales, entre las que se incluyen una amplia gama de colores para todas las escenas, ausencia de interferencias de color, más zonas de atenuación local, mayor brillo y un diseño ultradelgado. Los visitantes también podrán ver por primera vez los nuevos smartphones y tabletas electrónicas NXTPAPER para el cuidado de la vista, así como las gafas de realidad aumentada, que juntas resaltan las capacidades inigualables de TCL para ofrecer experiencias visuales de vanguardia en diversas aplicaciones.

Además de los avances en tecnologías de visualización, la empresa presentará una gama completa de dispositivos con IA diseñados para dar forma al futuro de la inteligencia. Los visitantes pueden explorar la vida inteligente con IA a través de una serie de electrodomésticos, como aires acondicionados, refrigeradores, lavadoras y cerraduras inteligentes, así como experiencias de entretenimiento inmersivas con IA que ofrecen televisores, gafas de realidad aumentada y proyectores con tecnología de IA. TCL también presentará sus últimos avances en productividad y movilidad mejoradas con IA en dispositivos móviles, tabletas y soluciones para el ecosistema humano-vehículo-hogar, que revelan cómo las tecnologías de IA de TCL están dando forma al próximo capítulo de la vida cotidiana, el trabajo y la conectividad.

Se revelarán más detalles en CES 2026:

Stand de TCL en CES 2026:

Fecha: del 6 al 9 de enero de 2026

del 6 al 9 de enero de 2026 Ubicación: Las Vegas Convention Center, Central Hall, Stand #18604

Acerca de TCL

TCL es una de las principales marcas de electrónica de consumo y líder mundial en el sector de televisores. TCL opera actualmente en más de 160 mercados en todo el mundo. La empresa se especializa en la investigación, el desarrollo y la fabricación de productos de electrónica de consumo, como televisores, equipos de audio, electrodomésticos, dispositivos móviles, gafas inteligentes y pantallas comerciales, entre otros. Visite el sitio web de TCL en https://www.tcl.com.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2847823/TCL_Displays_the_Future_with_Advanced_Visual_Innovations_and_AI_Product_Portfolio_at_CES_2026.jpg

FUENTE TCL