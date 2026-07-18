GAC celebra la salida de la línea de producción de su vehículo número 30 millones y comparte este hito con usuarios de todo el mundo

GUANGZHOU, China, 17 de julio de 2026 /PRNewswire/ -- Con la confianza de 30 millones de personas, impulsada por la calidad. El 16 de julio, GAC Group organizó el evento de agradecimiento a sus 30 millones de clientes en la planta de fabricación de GAC. Al evento asistieron líderes de la provincia de Guangdong, el municipio de Guangzhou y el distrito de Panyu; Fu Bingfeng, vicepresidente ejecutivo y secretario general de la Asociación China de Fabricantes de Automóviles; Feng Xingya, presidente de GAC Group; Xia Xianqing, presidente del Grupo GAC; junto con otros miembros del equipo directivo, socios de la industria, proveedores, distribuidores, representantes de clientes nacionales e internacionales, representantes de los empleados y representantes de los medios de comunicación.

Durante la ceremonia, las bases de fabricación de GAC en el extranjero estuvieron conectadas mediante video en vivo. Su planta en Tailandia celebró la salida de la línea de producción de su vehículo número 10.000, un nuevo modelo salió de la línea de producción en la planta de Indonesia, y la planta austriaca en Graz comenzó oficialmente la producción en masa del AION UT. Lo más destacado se produjo cuando el GAC M8 PHEV con volante a la derecha y que se vende en el extranjero como GN8, subió al escenario como el vehículo número 30 millones. Feng Xingya entregó las llaves al cliente tailandés Tony Jaa, una estrella de acción de renombre mundial y una figura muy conocida en Tailandia. Este momento capturó no solo un número, sino también la confianza mutua y el viaje compartido entre GAC y sus usuarios globales.

La entrega número 30 millones marca un hito importante en los 29 años de trayectoria de GAC. Detrás de esta cifra se encuentra la confianza de decenas de millones de clientes, el compromiso de GAC con la calidad y la seguridad, su impulso hacia la electrificación y la tecnología inteligente, y un reflejo del cambio de la industria automotriz china, que pasa de la producción en masa a la producción de valor.

Durante mucho tiempo, GAC ha sido pionera en el impulso de globalización del sector automotriz chino, al expandirse en el extranjero desde 2013. Tan solo en el primer semestre de 2026, GAC exportó más de 120.000 vehículos, lo que supone un aumento del 132 % con respecto al año anterior. Hasta la fecha, la presencia global de GAC abarca 110 países y regiones en cinco continentes, con una red de más de 746 puntos de venta y servicio, 7 plantas de fabricación en el extranjero y 9 almacenes de repuestos. Las exportaciones acumuladas han superado las 540.000 unidades, y la influencia de la marca GAC a nivel mundial continúa en aumento.

Para expresar su gratitud a 30 millones de clientes en todo el mundo, GAC ha hecho el lanzamiento oficial de la campaña "Salida de la línea de producción del vehículo número 30 millones • Temporada de agradecimiento renovada", con ofertas preferenciales que se implementarán en todas las regiones del mundo.

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FUENTE GAC