Un estudio de Thunes revela una brecha de interoperabilidad en los pagos transfronterizos, ya que la innovación local se detiene en las fronteras

El primer Índice de Interoperabilidad de Thunes y Juniper Research revela que, mientras las redes locales avanzan, muchos pagos internacionales siguen atrapados en un estancamiento global.

ÁMSTERDAM, 2 de junio de 2026 /PRNewswire/ -- Más de mil millones de personas aún esperan días para que lleguen sus transferencias internacionales, a pesar de que el 50 % de los destinatarios consideran la rapidez como su máxima prioridad Un nuevo informe de Thunes y Juniper Research revela una sorprendente disparidad entre las expectativas de los consumidores y la realidad de las redes transfronterizas lentas y fragmentadas.

El informe también destaca un punto ciego crítico en el sector financiero: si bien los sistemas de pago locales son más rápidos y avanzados que nunca, esta innovación se detiene en la frontera. La interoperabilidad transfronteriza, es decir, la capacidad de transferir dinero sin problemas entre distintos países, independientemente de la geografía o de los sistemas internos, sigue siendo un desafío pendiente.

Para evaluar estas brechas, el primer Thunes Cross-Border Payments Interoperability Index (Índice de Interoperabilidad de Pagos Transfronterizos de Thunes), publicado con información de Juniper Research, analizó a 50 países. Los hallazgos revelan marcadas diferencias regionales, pero también un factor común en todo el mundo: la falta de interoperabilidad afecta a todas las regiones, lo que demuestra que un sólido progreso interno no garantiza de manera automática una conectividad internacional fluida.

El panorama regional: innovación sin conectividad

Europa (a la cabeza en interoperabilidad): abarca 16 de los 20 primeros puestos de la clasificación. La región ocupa el primer lugar a nivel mundial gracias a la red integrada SEPA (Zona Única de Pagos en Euros), la cual procesa transferencias de euros transfronterizas en menos de 10 segundos. Sin embargo, esta experiencia tan fluida sigue limitada en gran medida a la zona del euro.

(a la cabeza en interoperabilidad): abarca 16 de los 20 primeros puestos de la clasificación. La región ocupa el primer lugar a nivel mundial gracias a la red integrada SEPA (Zona Única de Pagos en Euros), la cual procesa transferencias de euros transfronterizas en menos de 10 segundos. Sin embargo, esta experiencia tan fluida sigue limitada en gran medida a la zona del euro. América: Estados Unidos (puesto 21), a pesar de albergar a muchas empresas con operaciones internacionales, evidencia una brecha de adaptabilidad, ya que una red bancaria distribuida retrasa la integración con los sistemas globales en tiempo real. Por otra parte, a pesar del enorme éxito local de PIX en Brasil, los estrictos controles cambiarios provocan que el 42 % de los destinatarios internacionales todavía enfrenten retrasos de varios días.

Estados Unidos (puesto 21), a pesar de albergar a muchas empresas con operaciones internacionales, evidencia una brecha de adaptabilidad, ya que una red bancaria distribuida retrasa la integración con los sistemas globales en tiempo real. Por otra parte, a pesar del enorme éxito local de PIX en Brasil, los estrictos controles cambiarios provocan que el 42 % de los destinatarios internacionales todavía enfrenten retrasos de varios días. Asia-Pacífico: Singapur (segundo puesto) destaca por establecer vínculos bilaterales directos con otros países, pero obtiene una puntuación baja en conectividad transfronteriza general. Los gigantes India y China se ubican en puestos más bajos debido a que sus sistemas hipereficientes están muy orientados al mercado interno, lo que causa que el 46 % de los destinatarios indios y el 30 % de los chinos tengan que esperar días para recibir fondos del extranjero. Además, la adopción de billeteras móviles en el este, sur y sudeste de Asia se encuentra muy fragmentada y no ofrece interoperabilidad nativa a nivel mundial.

Singapur (segundo puesto) destaca por establecer vínculos bilaterales directos con otros países, pero obtiene una puntuación baja en conectividad transfronteriza general. Los gigantes India y China se ubican en puestos más bajos debido a que sus sistemas hipereficientes están muy orientados al mercado interno, lo que causa que el 46 % de los destinatarios indios y el 30 % de los chinos tengan que esperar días para recibir fondos del extranjero. Además, la adopción de billeteras móviles en el este, sur y sudeste de Asia se encuentra muy fragmentada y no ofrece interoperabilidad nativa a nivel mundial. Oriente Medio: mercados como los Emiratos Árabes Unidos y Arabia Saudita cuentan con una infraestructura tecnológica avanzada, pero los hábitos cotidianos siguen muy arraigados al uso de dinero en físico. El 72 % de los ciudadanos saudíes utiliza efectivo al menos una vez por semana, lo que restringe el alcance inmediato de las redes digitales internacionales.

mercados como los Emiratos Árabes Unidos y Arabia Saudita cuentan con una infraestructura tecnológica avanzada, pero los hábitos cotidianos siguen muy arraigados al uso de dinero en físico. El 72 % de los ciudadanos saudíes utiliza efectivo al menos una vez por semana, lo que restringe el alcance inmediato de las redes digitales internacionales. África: la región es pionera en la innovación local de tecnología financiera (fintech), de manera particular con el dinero móvil en Kenia y los activos digitales en Nigeria; sin embargo, las posiciones generales más bajas reflejan dificultades globales más amplias, a medida que los bancos internacionales reducen sus relaciones de corresponsalía en estos corredores.

El aumento en la adopción de billeteras móviles

El informe también confirma un cambio importante en la forma en que las personas envían y reciben pagos internacionales:

Las billeteras móviles y las aplicaciones de pago son ahora el canal predominante para enviar dinero al extranjero, utilizadas por el 48 % de los participantes de todo el mundo como la principal vía de acceso para el movimiento internacional de dinero.

En diversos mercados, las billeteras móviles desempeñan un papel fundamental para la inclusión financiera. El 30 % de los usuarios en la India, el 26 % en Sudáfrica y el 25 % en Filipinas eligieron una billetera móvil como su primera cuenta financiera formal en la vida. El 26 % optó por esta alternativa debido a la facilidad para registrarse.

A pesar de esta tendencia, los bancos siguen firmemente integrados en la infraestructura de liquidación, lo que resalta la necesidad de una mejor conexión entre los ecosistemas financieros.

Monedas estables (stablecoins): la confianza y la regulación como el último obstáculo

Aunque solo el 11 % de las personas a nivel global suelen utilizar plataformas de criptomonedas para realizar envíos de dinero internacionales, ciertos mercados muestran un enorme interés por los activos digitales:

En Nigeria, por ejemplo, el 40 % afirma enviar dinero al extranjero mediante plataformas de criptomonedas y solo el 19 % declaró no haber oído hablar nunca de las monedas estables (stablecoins), frente a un promedio mundial del 38 %. Este mayor conocimiento y comprensión acerca de los productos de activos digitales se traduce en un uso más extendido en diversas actividades financieras.

En Europa, el 59 % nunca había oído hablar de ellos y solo el 8 % declaró utilizarlos. Esto ocurre a pesar de que Europa se encuentra a la vanguardia de las iniciativas regulatorias, incluyendo la implementación de MiCA, normativa diseñada para aportar claridad y protección al consumidor en el ámbito de los activos digitales.

Entre quienes no las utilizan a nivel mundial, el mayor impedimento es el riesgo de estafas (25 %), seguido por la satisfacción con los métodos de pago actuales (23 %), lo que sugiere que la barrera no se debe meramente a una falta de demanda, sino a la necesidad de mayor confianza, regulación e interoperabilidad con el sistema financiero formal.

Mathieu Limousi, director de marketing de Thunes, afirmó: "Estamos presenciando una gran contradicción en las finanzas mundiales: los pagos internos se volvieron instantáneos, pero, con demasiada frecuencia, en el momento en que el dinero toca una frontera, la innovación se detiene por completo. Nuestro Índice de Interoperabilidad demuestra que el campo de batalla para la inclusión financiera mundial no consiste en construir más infraestructura, sino en conectar la que ya existe. Las billeteras móviles, los activos digitales y los bancos tradicionales se están expandiendo con rapidez, pero operan como islas aisladas. La verdadera movilidad financiera solo será posible cuando obliguemos a estas redes desconectadas a comunicarse entre sí, garantizando que la tecnología no se detenga en las fronteras".

Nick Maynard, vicepresidente de investigación de Juniper Research, añadió: "Los datos señalan un evidente estancamiento estructural. Las dificultades en los pagos transfronterizos ya no son un problema limitado a los sistemas de pago locales, sino una crisis de interoperabilidad a escala mundial. Mientras que la infraestructura interna alcanzó velocidades en tiempo real, los enlaces internacionales que las conectan continúan muy fragmentados. Incluso en los mercados con tecnología de vanguardia, los pagos globales siguen fallando en el último tramo debido a que los diferentes ecosistemas financieros no pueden interactuar de manera fluida".

Descargue una copia completa del informe: The Thunes Cross-border Payments Interoperability Index.

Metodología

El informe se basa en una encuesta de consumidores en línea realizada por Juniper Research en abril de 2026 a 6.763 encuestados en 10 países: Estados Unidos, Brasil, el Reino de Arabia Saudita, China, India, Filipinas, el Reino Unido, Alemania, Sudáfrica y Nigeria. El Índice de Interoperabilidad evalúa 50 mercados mediante datos de encuestas exclusivas y referencias consolidadas, entre las que se incluyen la Base de Datos Global Findex 2025 del Banco Mundial y los datos de costos de remesas de la misma institución.

Acerca de Thunes

Para más información, visite https://www.thunes.com.

Acerca de Juniper Research

Para más información, visite: www.juniperresearch.com.

FUENTE Thunes