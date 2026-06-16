Uno de cada 3 receptores de dinero lucha por pagar lo esencial debido al "impuesto de fricción" en las vías de pago fragmentados a nivel mundial

Nuevos datos de Thunes y Juniper Research dan a conocer un brutal punto muerto en la fragmentación de pagos a nivel mundial: el 82 % de los usuarios que depende de los envíos de dinero afronta problemas por retrasos o tarifas ocultas

SINGAPUR, 16 de junio de 2026 /PRNewswire/ -- Los sistemas de pago fragmentados a nivel mundial impulsan la exclusión financiera, golpean a las personas más vulnerables del mundo con retrasos y un "impuesto de fricción" de altas tarifas.

Según el índice de interoperabilidad de pagos transfronterizos de Thunes, producido junto con Juniper Research, uno de cada tres (33 %) receptores de envíos de dinero tiene dificultades para pagar alimentos, alquileres o servicios públicos porque los fondos internacionales esenciales que se les envían están atrapados en sistemas fragmentados.

Los resultados destacan las consecuencias reales de la fragmentación a nivel mundial, con retrasos que se traducen directamente en estrés financiero, inestabilidad y oportunidades perdidas. La investigación, basada en una encuesta a más de 6.500 personas en diez mercados principales, indica un punto muerto de fragmentación estructural en el centro de la economía mundial: si bien los sistemas de pago nacionales son inmediatos, las redes que los conectan por las fronteras no pudieron mantener el ritmo.

El costo humano de retrasos en los pagos

El informe destaca que para quienes dependen de pagos internacionales, el impacto va mucho más allá de las molestias.

Impacto en accesos a lo esencial: el 82 % de los destinatarios experimentaron al menos un problema, como falta de alimentos, alquileres o facturas de servicios públicos, estrés o tener que rechazar el trabajo debido a retrasos, tarifas o incertidumbre respecto a envíos de dinero.

el 82 % de los destinatarios experimentaron al menos un problema, como falta de alimentos, alquileres o facturas de servicios públicos, estrés o tener que rechazar el trabajo debido a retrasos, tarifas o incertidumbre respecto a envíos de dinero. Impacto en la salud mental: el 42 % de los usuarios informaron haber experimentado estrés o ansiedad debido a la falta de transparencia y velocidad en sus transacciones transfronterizas.

el 42 % de los usuarios informaron haber experimentado estrés o ansiedad debido a la falta de transparencia y velocidad en sus transacciones transfronterizas. Déficit de transparencia: el 41 % de quienes envían dinero todavía se ven afectados por montos finales "sorpresa", falta de claridad que afecta más a los usuarios más jóvenes (de 18 a 24 años), con un 49 % que informa falta total de claridad en los costos iniciales.

el 41 % de quienes envían dinero todavía se ven afectados por montos finales "sorpresa", falta de claridad que afecta más a los usuarios más jóvenes (de 18 a 24 años), con un 49 % que informa falta total de claridad en los costos iniciales. Riesgo de supervivencia: entre los usuarios vulnerables que dependen de los envíos de dinero, el 33 % tuvo dificultades para pagar lo esencial, el 33 % pidió dinero prestado a corto plazo para cubrir los gastos y el 23 % experimentó relaciones tensas debido a problemas de pago.

Chloe Mayenobe, vicedirectora ejecutiva de Thunes, afirmó: "Estos datos exponen una verdad brutal: el 'impuesto de fricción' transfronterizo es un abuso en la economía mundial y el costo lo pagan quienes menos pueden pagarlo. Si bien los pagos nacionales se han vuelto inmediatos, nuestros sistemas a nivel permanecen tenazmente desconectados. La interoperabilidad es un requisito fundamental para el patrimonio financiero. A medida que trabajamos de manera conjunta hacia los objetivos de costos de envíos de dinero del G20, el sector debe priorizar terminar con este punto muerto de la fragmentación".

Nick Maynard, vicepresidente de investigación de Juniper Research, agregó: "Esta investigación deja en claro que la fragmentación de pagos ya no es simplemente un desafío de infraestructura; es un problema social y económico con consecuencias humanas reales. Si bien las redes de pago nacionales han evolucionado para ofrecer velocidad y conveniencia, las transacciones transfronterizas continúan limitadas por sistemas desconectados que generan costos innecesarios, retrasos e incertidumbre. Para millones de personas que dependen de los envíos de dinero para afrontar sus gastos cotidianos, estas ineficiencias actúan como un "impuesto de fricción" oculto. Se lograron avances considerables en el sector en modernización de pagos, pero lograr una verdadera interoperabilidad transfronteriza es ahora una de las prioridades más importantes para ofrecer un sistema financiero mundial más inclusivo".

Descargue el informe completo: Índice de interoperabilidad de pagos transfronterizos de Thunes.

Metodología

La investigación se basa en una encuesta a consumidores en línea realizada por Juniper Research en abril de 2026, que recopila opiniones sobre pagos transfronterizos tanto de usuarios como de no usuarios de servicios internacionales de transferencia de dinero. Un total de 6.763 respuestas cumplieron con todos los criterios de calidad y selección y se incluyeron en el análisis. Los encuestados representaron una amplia combinación de niveles de ingresos en 10 mercados: Estados Unidos, Brasil, Reino de Arabia Saudita, China, India, Filipinas, Reino Unido, Alemania, Sudáfrica y Nigeria.

Junto con la encuesta, se desarrolló un índice de interoperabilidad de pagos para evaluar la facilidad con la que se pueden realizar pagos transfronterizos. El índice evalúa los mercados en cinco ámbitos principales y utiliza indicadores extraídos de fuentes establecidas, incluida la Base de datos Global Findex 2025 del Banco Mundial y los datos de costos de envíos de dinero del Banco Mundial, como el indicador trimestral SmaRT que rastrea el costo del envío de 200 dólares a nivel internacional.

Acerca de Thunes

Obtenga más información sobre Thunes en: https://www.thunes.com.

Acerca de Juniper Research

Obtenga más información sobre Juniper Research en: www.juniperresearch.com.

FUENTE Thunes