- Un estudio de Thunes Research revela la brecha de interoperabilidad en los pagos transfronterizos, ya que la innovación local se detiene en la frontera

El primer Índice de Interoperabilidad de Thunes y Juniper Research revela que, a pesar de que las redes locales avanzan, muchos pagos transfronterizos siguen estancados en un punto muerto global

ÁMSTERDAM, 2 de junio de 2026 /PRNewswire/ -- Más de 1.000 millones de personas todavía tienen que esperar días para recibir fondos internacionales, a pesar de que el 50 % de los beneficiarios priorizan la rapidez. Un nuevo informe de Thunes y Juniper Research ha revelado que existe una disparidad importante entre las expectativas de los consumidores y la realidad de redes transfronterizas lentas y fragmentadas.

El informe también destaca un punto ciego vital dentro del sector financiero: si bien los sistemas de pago locales son más rápidos y avanzados que nunca, esta innovación se detiene en la frontera. La interoperabilidad transfronteriza —la capacidad de transferir dinero sin problemas a través de las fronteras, independientemente de la geografía o los sistemas subyacentes— sigue sin resolverse.

Con el fin de poder identificar estas brechas, el primer Índice de Interoperabilidad de Pagos Transfronterizos de Thunes, publicado con información de Juniper Research, analizó 50 países. Los resultados revelan marcadas variaciones regionales, pero también un denominador común a nivel mundial: la falta de interoperabilidad afecta a todas las regiones, lo que demuestra que un sólido progreso a nivel nacional no garantiza automáticamente una conectividad internacional fluida.

El panorama regional: Innovación sin conexión

Europa (Líder en Interoperabilidad): Representa 16 de los 20 primeros puestos. La región ocupa el primer lugar a nivel mundial, gracias a la red SEPA integrada que procesa las transferencias transfronterizas en euros en 10 segundos. Sin embargo, esta experiencia fluida sigue estando limitada en gran medida a la Eurozona.

(Líder en Interoperabilidad): Representa 16 de los 20 primeros puestos. La región ocupa el primer lugar a nivel mundial, gracias a la red SEPA integrada que procesa las transferencias transfronterizas en euros en 10 segundos. Sin embargo, esta experiencia fluida sigue estando limitada en gran medida a la Eurozona. América : Estados Unidos (puesto 21), a pesar de albergar numerosas empresas transfronterizas, presenta una brecha de adaptabilidad, donde una red bancaria distribuida ralentiza la integración con las redes globales en tiempo real. Mientras tanto, a pesar del enorme éxito nacional del PIX brasileño, los estrictos controles cambiarios implican que el 42 % de los destinatarios internacionales aún sufren retrasos de varios días.

: Estados Unidos (puesto 21), a pesar de albergar numerosas empresas transfronterizas, presenta una brecha de adaptabilidad, donde una red bancaria distribuida ralentiza la integración con las redes globales en tiempo real. Mientras tanto, a pesar del enorme éxito nacional del PIX brasileño, los estrictos controles cambiarios implican que el 42 % de los destinatarios internacionales aún sufren retrasos de varios días. Asia-Pacífico : Singapur (segundo puesto) destaca por el hecho de establecer vínculos bilaterales directos con otros países, pero obtiene una baja puntuación en conectividad transfronteriza. Los gigantes India y China se sitúan por debajo porque sus sistemas hipereficientes se centran principalmente en las operaciones internas, lo que provoca que el 46 % de los destinatarios indios y el 30 % de los chinos tengan que esperar varios días para recibir fondos del extranjero. Además, la adopción de carteras móviles en Asia Oriental, Meridional y Sudoriental está muy fragmentada y no presenta interoperabilidad nativa a escala global.

: Singapur (segundo puesto) destaca por el hecho de establecer vínculos bilaterales directos con otros países, pero obtiene una baja puntuación en conectividad transfronteriza. Los gigantes India y China se sitúan por debajo porque sus sistemas hipereficientes se centran principalmente en las operaciones internas, lo que provoca que el 46 % de los destinatarios indios y el 30 % de los chinos tengan que esperar varios días para recibir fondos del extranjero. Además, la adopción de carteras móviles en Asia Oriental, Meridional y Sudoriental está muy fragmentada y no presenta interoperabilidad nativa a escala global. Oriente Medio : Mercados como los de los Emiratos Árabes Unidos y Arabia Saudita cuentan con una infraestructura tecnológica avanzada, aunque muestra que sus hábitos cotidianos siguen estando fuertemente ligados al uso de efectivo. El 72 % de los ciudadanos sauditas utiliza efectivo al menos semanalmente, lo que limita la escala inmediata de las redes digitales transfronterizas.

: Mercados como los de los Emiratos Árabes Unidos y Arabia Saudita cuentan con una infraestructura tecnológica avanzada, aunque muestra que sus hábitos cotidianos siguen estando fuertemente ligados al uso de efectivo. El 72 % de los ciudadanos sauditas utiliza efectivo al menos semanalmente, lo que limita la escala inmediata de las redes digitales transfronterizas. África: La región es pionera en la innovación fintech local, en particular en el dinero móvil en Kenia y los activos digitales en Nigeria, pero su menor clasificación general refleja las dificultades globales, ya que los bancos internacionales reducen sus relaciones de corresponsalía en estos corredores.

El crecimiento de la adopción de las carteras móviles

El informe confirma además que existe un cambio importante en la forma en que las personas envían y reciben pagos internacionales:

Las carteras móviles y las aplicaciones de pago son ahora el canal dominante para enviar dinero internacionalmente, y han sido utilizadas por el 48% de los participantes a nivel mundial como principal punto de entrada para el movimiento transfronterizo de dinero.

En varios mercados, las carteras desempeñan un papel aún más importante en la inclusión financiera. El 30 % de los usuarios en India, el 26 % en Sudáfrica y el 25 % en Filipinas eligieron una cartera móvil como su primera cuenta financiera formal. El 26 % lo hizo porque era fácil registrarse.

A pesar de la existencia de este cambio, los bancos siguen profundamente integrados en la infraestructura de liquidación, lo que subraya la necesidad de una mejor integración entre los ecosistemas financieros.

Stablecoins: Confianza y regulación como último obstáculo

Aunque solo el 11 % de la población mundial utiliza habitualmente plataformas de criptomonedas para enviar dinero internacionalmente, ciertos mercados muestran un interés muy importante en relación a los activos digitales:

En Nigeria, por ejemplo, el 40 % indicó enviar dinero al extranjero utilizando plataformas de criptomonedas y solo el 19 % explicó no haber oído hablar nunca de las stablecoins, frente a un promedio mundial del 38 %. Este mayor conocimiento y comprensión de los productos de activos digitales se traduce en un uso más extendido en las actividades financieras.

En Europa, el 59 % no había oído hablar de ellas y tan solo el 8 % declaró utilizarlas. Esto ocurre a pesar de que Europa está a la vanguardia de los esfuerzos normativos, incluida la introducción de MiCA, diseñada para aportar claridad y protección al consumidor en el ámbito de los activos digitales.

Entre los no usuarios a nivel mundial, el mayor obstáculo indicado fue el riesgo de estafa (25 %), seguido de la insatisfacción con los métodos de pago existentes (23 %), lo que sugiere que la barrera no se debe únicamente a la falta de demanda, sino a la necesidad de una mayor confianza, regulación e interoperabilidad con el sistema financiero formal.

Mathieu Limousi, director de marketing de Thunes, afirmó: «Estamos presenciando una gran contradicción en las finanzas globales: los pagos nacionales se han vuelto instantáneos, pero con demasiada frecuencia, en cuanto el dinero cruza una frontera, la innovación se detiene. Nuestro Índice de Interoperabilidad demuestra que la clave para la inclusión financiera global no reside en construir más infraestructura, sino que se basa en conectar lo que ya existe. Las carteras móviles, los activos digitales y los bancos tradicionales están creciendo rápidamente, pero operan como islas aisladas. La verdadera movilidad financiera solo se producirá cuando obliguemos a estas redes desconectadas a comunicarse entre sí, garantizando que la tecnología no se detenga en la frontera».

Nick Maynard, vicepresidente de investigación de Juniper Research, añadió: «Los datos muestran un claro estancamiento estructural. La fricción transfronteriza ya no es un problema localizado de las redes de pago; es una crisis de interoperabilidad global. Si bien la infraestructura nacional ha alcanzado velocidades en tiempo real, los enlaces internacionales que la conectan siguen estando muy fragmentados. Incluso en mercados tecnológicamente avanzados, los pagos globales siguen fallando en la última milla porque los diferentes ecosistemas financieros no pueden interactuar sin problemas».

Descargue la copia completa del informe: Índice de Interoperabilidad de Pagos Transfronterizos de Thunes.

Metodología

El informe se basa en una encuesta en línea a consumidores realizada por Juniper Research en abril de 2026, entre 6.763 encuestados de 10 países: Estados Unidos, Brasil, el Reino de Arabia Saudita, China, India, Filipinas, Reino Unido, Alemania, Sudáfrica y Nigeria. El Índice de Interoperabilidad evalúa 50 mercados utilizando datos de encuestas propios y puntos de referencia establecidos, incluyendo la base de datos Global Findex 2025 del Banco Mundial y datos sobre costes de remesas del Banco Mundial.

Acerca de Thunes

Si desea más información visite: https://www.thunes.com/

Acerca de Juniper Research

Si desea más información visite: www.juniperresearch.com