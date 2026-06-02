Un nouveau rapport de Thunes révèle un déficit d'interopérabilité des paiements transfrontaliers, l'innovation locale s'arrêtant aux frontières

Le premier indice d'interopérabilité établi par Thunes et Juniper Research révèle que si les réseaux locaux progressent, de nombreux paiements transfrontaliers restent bloqués dans une impasse mondiale.

AMSTERDAM, 2 juin 2026 /PRNewswire/ -- Plus d'un milliard de personnes doivent encore attendre plusieurs jours pour recevoir des fonds internationaux, même si 50 % des bénéficiaires considèrent la rapidité comme leur principale priorité. Un nouveau rapport de Thunes et Juniper Research révèle une disparité frappante entre les attentes des consommateurs et la réalité de réseaux transfrontaliers, lents et fragmentés.

Le rapport met également en évidence un angle mort critique dans le secteur financier : bien que les systèmes de paiement locaux soient plus rapides et plus avancés que jamais, cette innovation s'arrête aux frontières. L'interopérabilité transfrontalière, c'est-à-dire la capacité de transférer de l'argent de manière fluide par-delà les frontières, indépendamment de la géographie ou des systèmes sous-jacents, reste une question en suspens.

Pour cartographier ces lacunes, le premier indice d'interopérabilité des paiements transfrontaliers de Thunes, publié en collaboration avec Juniper Research, a procédé à une analyse comparative de 50 pays. Les conclusions révèlent de fortes variations régionales, mais aussi un fil conducteur à l'échelle planétaire : le manque d'interopérabilité touche toutes les régions, ce qui prouve que les progrès importants réalisés au niveau national ne garantissent pas automatiquement la fluidité de la connectivité internationale.

Aperçu régional : l'innovation sans connexion

Europe (arrive en tête de l'interopérabilité) : la région comprend 16 des 20 premiers classements. La région se classe au premier rang mondial, grâce au réseau SEPA intégré qui traite les virements transfrontaliers en euros en moins de dix secondes. Toutefois, cette expérience sans friction reste largement insulaire à la zone euro.

(arrive en tête de l'interopérabilité) : la région comprend 16 des 20 premiers classements. La région se classe au premier rang mondial, grâce au réseau SEPA intégré qui traite les virements transfrontaliers en euros en moins de dix secondes. Toutefois, cette expérience sans friction reste largement insulaire à la zone euro. Les Amériques : les États-Unis (21e rang), bien qu'ils accueillent de nombreuses entreprises transfrontalières, présentent un déficit d'adaptabilité, où un réseau bancaire distribué ralentit l'intégration avec les rails mondiaux en temps réel. Par ailleurs, malgré le succès massif de PIX au Brésil, les contrôles stricts des devises signifient que 42 % des destinataires internationaux subissent encore des retards de plusieurs jours.

les États-Unis (21e rang), bien qu'ils accueillent de nombreuses entreprises transfrontalières, présentent un déficit d'adaptabilité, où un réseau bancaire distribué ralentit l'intégration avec les rails mondiaux en temps réel. Par ailleurs, malgré le succès massif de PIX au Brésil, les contrôles stricts des devises signifient que 42 % des destinataires internationaux subissent encore des retards de plusieurs jours. Asie-Pacifique : Singapour (2e rang) excelle dans l'établissement de liens bilatéraux directs avec d'autres pays, mais obtient de mauvais résultats en matière de connectivité transfrontalière. Les géants que sont l'Inde et la Chine sont moins bien classés parce que leurs systèmes hyperefficaces sont fortement orientés vers l'intérieur, laissant 46 % des bénéficiaires indiens et 30 % des Chinois attendre des jours pour obtenir des fonds de l'étranger. En outre, l'adoption des portefeuilles mobiles en Asie de l'Est, du Sud et du Sud-Est est fortement cloisonnée et n'est pas interopérable à l'échelle mondiale.

Singapour (2e rang) excelle dans l'établissement de liens bilatéraux directs avec d'autres pays, mais obtient de mauvais résultats en matière de connectivité transfrontalière. Les géants que sont l'Inde et la Chine sont moins bien classés parce que leurs systèmes hyperefficaces sont fortement orientés vers l'intérieur, laissant 46 % des bénéficiaires indiens et 30 % des Chinois attendre des jours pour obtenir des fonds de l'étranger. En outre, l'adoption des portefeuilles mobiles en Asie de l'Est, du Sud et du Sud-Est est fortement cloisonnée et n'est pas interopérable à l'échelle mondiale. Moyen-Orient : des marchés comme les Émirats arabes unis et l'Arabie saoudite disposent d'une infrastructure technologique avancée, mais les habitudes quotidiennes restent fortement ancrées dans la monnaie physique. Soixante-douze pour cent des Saoudiens utilisent de l'argent liquide au moins une fois par semaine, ce qui limite l'échelle immédiate des réseaux numériques transfrontaliers.

des marchés comme les Émirats arabes unis et l'Arabie saoudite disposent d'une infrastructure technologique avancée, mais les habitudes quotidiennes restent fortement ancrées dans la monnaie physique. Soixante-douze pour cent des Saoudiens utilisent de l'argent liquide au moins une fois par semaine, ce qui limite l'échelle immédiate des réseaux numériques transfrontaliers. Afrique : la région est pionnière en matière d'innovation fintech locale, notamment en ce qui concerne l'argent mobile au Kenya et les actifs numériques au Nigeria, mais les classements globaux inférieurs reflètent des vents contraires mondiaux plus larges, les banques internationales réduisant leurs relations de correspondance dans ces couloirs.

La croissance de l'adoption des portefeuilles mobiles

Le rapport confirme également un changement majeur dans la manière dont les gens envoient et reçoivent des paiements internationaux :

les portefeuilles mobiles et les applications de paiement sont aujourd'hui le principal moyen d'envoyer de l'argent à l'étranger, utilisé par 48 % des participants dans le monde comme principal point d'entrée pour les mouvements d'argent transfrontaliers.

sur plusieurs marchés, les portefeuilles jouent un rôle encore plus important dans l'inclusion financière. Trente pour cent des utilisateurs en Inde, 26 % en Afrique du Sud et 25 % aux Philippines ont choisi un portefeuille mobile comme premier compte financier formel. Vingt-six pour cent l'ont fait parce qu'il était facile de s'y inscrire.

Malgré cette évolution, les banques restent profondément ancrées dans l'infrastructure de règlement, ce qui souligne la nécessité d'une meilleure intégration entre les écosystèmes financiers.

Stablecoins : la confiance et la réglementation comme dernier obstacle

Alors que seulement 11 % des personnes dans le monde utilisent les plateformes de cryptomonnaies pour envoyer de l'argent à l'étranger, certains marchés spécifiques montrent un énorme appétit pour les actifs numériques :

au Nigéria, par exemple, 40 % déclarent envoyer de l'argent au-delà des frontières en utilisant des plateformes de cryptomonnaies et seulement 19 % déclarent n'avoir jamais entendu parler des stablecoins, contre une moyenne mondiale de 38 %. Cette meilleure connaissance et compréhension des produits d'actifs numériques se traduit par une utilisation plus large dans les activités financières.

en Europe, 59 % n'en ont jamais entendu parler et seuls 8 % déclarent les utiliser. Et ce, bien que l'Europe soit à la pointe des efforts réglementaires, notamment avec l'adoption du MiCA, conçu pour apporter clarté et protection des consommateurs en matière d'actifs numériques.

parmi les non-utilisateurs au niveau mondial, le principal obstacle est le risque d'escroquerie (25 %), suivi par la satisfaction à l'égard des méthodes de paiement existantes (23 %), ce qui suggère que l'obstacle n'est pas purement un manque de demande, mais un besoin d'améliorer la confiance, la réglementation et l'interopérabilité avec le système financier formel.

Mathieu Limousi, directeur du marketing chez Thunes, déclare : « Nous sommes témoins d'une grande contradiction dans la finance mondiale : les paiements nationaux sont devenus instantanés, mais trop souvent, dès que l'argent franchit une frontière, l'innovation s'arrête. Notre indice d'interopérabilité prouve que les efforts en faveur de l'inclusion financière mondiale ne doivent pas chercher à construire davantage d'infrastructures, mais à connecter celles qui existent déjà. Les portefeuilles mobiles, les actifs numériques et les banques traditionnelles se développent rapidement, mais ils fonctionnent comme des îlots isolés. La véritable mobilité financière ne se produira que lorsque nous forcerons ces réseaux déconnectés à communiquer entre eux, en veillant à ce que la technologie ne s'arrête pas aux frontières ».

Nick Maynard, vice-président de la recherche chez Juniper Research, ajoute : « Les données montrent clairement une impasse structurelle. Les frictions transfrontalières ne sont plus un problème localisé de rails de paiement ; il s'agit d'une crise d'interopérabilité mondiale. Alors que les infrastructures nationales ont atteint des vitesses en temps réel, les liaisons internationales qui les relient restent très fragmentées. Même sur les marchés à la pointe de la technologie, les paiements mondiaux continuent d'échouer au dernier kilomètre parce que les différents écosystèmes financiers ne peuvent pas interagir de manière fluide ».

Téléchargez un exemplaire complet du rapport : The Thunes Cross-border Payments Interoperability Index.

Méthodologie

Le rapport est basé sur une enquête en ligne menée par Juniper Research en avril 2026 auprès de 6 763 personnes interrogées dans dix pays : les États-Unis, le Brésil, le Royaume d'Arabie Saoudite, la Chine, l'Inde, les Philippines, le Royaume-Uni, l'Allemagne, l'Afrique du Sud et le Nigeria. L'indice d'interopérabilité évalue 50 marchés en utilisant des données d'enquête exclusives et des références établies, notamment la base de données Global Findex 2025 de la Banque mondiale et les données de la Banque mondiale sur les coûts des transferts de fonds.

À propos de Thunes

Pour obtenir plus d'informations, rendez-vous sur https://www.thunes.com/

À propos de Juniper Research

Pour obtenir plus d'informations, rendez-vous sur : www.juniperresearch.com