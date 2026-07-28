Velo y el equipo de Fórmula 1® de McLaren Mastercard lanzan imágenes entre bastidores de Lando Norris y Oscar Piastri de la última sesión

LONDRES, 28 de julio de 2026 /PRNewswire/ -- Los pilotos del equipo McLaren Mastercard Formula 1® Team, Lando Norris y Oscar Piastri, se han unido para una película de lanzamiento, pidiendo a los fanáticos que piensen en grande, sueñen más fuerte y obtengan sus ideas más audaces en la parrilla.
Se invita a los fanáticos adultos de Velo y del automovilismo a compartir sus sueños más creativos y originales, para tener la oportunidad de verlos cobrar vida más adelante en la temporada como experiencias inolvidables inspiradas en los fanáticos *. Los fanáticos pueden compartir las experiencias de sus sueños comentando la publicación de la película de lanzamiento en el Instagram de Velo.
La competencia marca el regreso de la campaña Live Your Fandom, donde por segundo año, Velo, la marca líder de bolsas de nicotina en Europa**hecha para verdaderos originales, ha unido fuerzas con el equipo McLaren Mastercard Formula 1® para brindar más momentos de originalidad a los fanáticos del automovilismo.
+18 solamente. Este producto contiene nicotina y es adictivo. * Aplican Ts&Cs - disponibles en el Instagram de Velo. **Según la cuota de volumen estimada de Velo en el comercio minorista medido en los siguientes mercados clave de bolsas de nicotina en Europa: Suecia, Dinamarca, Reino Unido, Polonia y Suiza, calculada para el año 2025.
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