벨로 x 맥라레 마스터카드 포뮬러 1® 팀, 팬들이 사랑하는 스포츠에 더 가까이 다가갈 수 있는 리브 유어 팬덤 재출시

런던, 2026년 7월 4일 /PRNewswire/ -- 벨로(Velo)가 의뢰한 새로운 연구*는 팬들이 자신이 사랑하는 스포츠 및 팀과 연결을 유지하기 위해 얼마나 많은 노력을 기울이는지 보여주며, 팬덤이 중요한 자기표현의 한 형태라는 브랜드의 믿음을 뒷받침한다.

이러한 인사이트를 바탕으로 벨로 x 맥라렌 마스터카드 포뮬러 1® 팀(McLaren Mastercard Formula 1® Team)은 팬들의 개성을 기념하고 이들이 독창적인 방식으로 열정을 표현하도록 영감을 주기 위해 마련된 플랫폼인 리브 유어 팬덤(Live Your Fandom) 2년 차를 맞아 다시 선보인다.

Velo x McLaren Mastercard Formula 1® Team is relaunching Live Your Fandom. August 2025. Credit: Velo / McLaren

이번 캠페인의 일환으로 벨로는 최근 영국 그랑프리를 앞두고 런던에서 특별한 팬 경험을 통해 팬들이 팀과 소통할 기회를 제공했다.

이 캠페인은 올여름 후반 @velo.global에서 글로벌 팬 공모전을 개최하면서 계속될 예정이며, 팬들은 잊지 못할 팀 경험을 얻을 기회를 위해 맥라렌에서 영감을 받은 가장 독창적인 팬 드림을 공유하도록 초대받는다.

라이브 레이스 관람 기회가 제한적일 수 있는 스포츠에서 이러한 경험은 팬들이 맥라렌 팀에 더 가까이 다가가는 데 필수적이다. 벨로의 연구 조사에 따르면 스포츠 팬의 거의 절반(49%)이 간절히 참석하고 싶었던 행사를 놓친 경험이 있는 것으로 나타났다. 이는 비슷한 비율(45%)이 스포츠가 자신의 삶에서 중심적인 역할을 한다고 답했음에도 불구하고 나온 결과다.

벨로와 맥라렌은 리브 유어 팬덤을 통해 모터스포츠를 지금의 모습으로 만드는 데 기여하는 팬들을 계속 지지하며, 이들이 그 어느 때보다 열정과 개성, 창의성을 기념하도록 독려하고 있다.

벨로의 인스타그램을 방문하면 벨로 x 맥라렌 '리브 유어 팬덤' 캠페인에 대한 자세한 내용을 확인할 수 있다.

18세 이상 니코틴 소비자 전용. 이 제품은 니코틴을 함유하고 있으며 중독성이 있다.

편집자 참고 사항

벨로 소개

스칸디나비아에서 시작된 벨로는 현재 세계적인 니코틴 파우치 선도 브랜드다.

니코틴 파우치는 니코틴을 함유하지만 담배는 포함하지 않는 작은 파우치다**. 입술과 잇몸 사이에 넣어 사용하도록 설계됐으며, 짧은 시간 동안 니코틴을 방출한다. 이는 브랜드마다 다를 수 있다(벨로 파우치는 최대 30분 동안 니코틴을 방출한다). 성인 니코틴 소비자에게 니코틴 파우치는 궐련 담배나 베이핑의 대안이 될 수 있으며, 흡연과 베이핑이 적절하지 않은 상황에서 니코틴을 사용하는 편리한 방법이 될 수 있다. 니코틴 소비자는 그 어느 때보다 더 많은 선택지를 갖게 됐으며, 벨로 파우치 역시 다양한 취향과 니코틴 경험 수준에 맞춰 여러 가지 맛과 니코틴 강도로 제공된다.

*2026년 6월 3~5일 원폴(OnePoll)이 성인 응답자 2000명을 대상으로 영국에서 실시한 설문조사.

**이 제품은 위험성이 없는 제품이 아니며, 중독성 물질인 니코틴을 함유하고 있다.

사진: https://mma.prnewswire.com/media/3003871/VELO_x_McLaren.jpg

SOURCE VELO