벨로 x 맥라레 마스터카드 포뮬러 1® 팀, 팬들이 사랑하는 스포츠에 더 가까이 다가갈 수 있는 리브 유어 팬덤 재출시
뉴스 제공처VELO
2026년 07월 04일 20:07 KST
런던, 2026년 7월 4일 /PRNewswire/ -- 벨로(Velo)가 의뢰한 새로운 연구*는 팬들이 자신이 사랑하는 스포츠 및 팀과 연결을 유지하기 위해 얼마나 많은 노력을 기울이는지 보여주며, 팬덤이 중요한 자기표현의 한 형태라는 브랜드의 믿음을 뒷받침한다.
이러한 인사이트를 바탕으로 벨로 x 맥라렌 마스터카드 포뮬러 1® 팀(McLaren Mastercard Formula 1® Team)은 팬들의 개성을 기념하고 이들이 독창적인 방식으로 열정을 표현하도록 영감을 주기 위해 마련된 플랫폼인 리브 유어 팬덤(Live Your Fandom) 2년 차를 맞아 다시 선보인다.
이번 캠페인의 일환으로 벨로는 최근 영국 그랑프리를 앞두고 런던에서 특별한 팬 경험을 통해 팬들이 팀과 소통할 기회를 제공했다.
이 캠페인은 올여름 후반 @velo.global에서 글로벌 팬 공모전을 개최하면서 계속될 예정이며, 팬들은 잊지 못할 팀 경험을 얻을 기회를 위해 맥라렌에서 영감을 받은 가장 독창적인 팬 드림을 공유하도록 초대받는다.
라이브 레이스 관람 기회가 제한적일 수 있는 스포츠에서 이러한 경험은 팬들이 맥라렌 팀에 더 가까이 다가가는 데 필수적이다. 벨로의 연구 조사에 따르면 스포츠 팬의 거의 절반(49%)이 간절히 참석하고 싶었던 행사를 놓친 경험이 있는 것으로 나타났다. 이는 비슷한 비율(45%)이 스포츠가 자신의 삶에서 중심적인 역할을 한다고 답했음에도 불구하고 나온 결과다.
벨로와 맥라렌은 리브 유어 팬덤을 통해 모터스포츠를 지금의 모습으로 만드는 데 기여하는 팬들을 계속 지지하며, 이들이 그 어느 때보다 열정과 개성, 창의성을 기념하도록 독려하고 있다.
벨로의 인스타그램을 방문하면 벨로 x 맥라렌 '리브 유어 팬덤' 캠페인에 대한 자세한 내용을 확인할 수 있다.
18세 이상 니코틴 소비자 전용. 이 제품은 니코틴을 함유하고 있으며 중독성이 있다.
편집자 참고 사항
벨로 소개
스칸디나비아에서 시작된 벨로는 현재 세계적인 니코틴 파우치 선도 브랜드다.
니코틴 파우치는 니코틴을 함유하지만 담배는 포함하지 않는 작은 파우치다**. 입술과 잇몸 사이에 넣어 사용하도록 설계됐으며, 짧은 시간 동안 니코틴을 방출한다. 이는 브랜드마다 다를 수 있다(벨로 파우치는 최대 30분 동안 니코틴을 방출한다). 성인 니코틴 소비자에게 니코틴 파우치는 궐련 담배나 베이핑의 대안이 될 수 있으며, 흡연과 베이핑이 적절하지 않은 상황에서 니코틴을 사용하는 편리한 방법이 될 수 있다. 니코틴 소비자는 그 어느 때보다 더 많은 선택지를 갖게 됐으며, 벨로 파우치 역시 다양한 취향과 니코틴 경험 수준에 맞춰 여러 가지 맛과 니코틴 강도로 제공된다.
*2026년 6월 3~5일 원폴(OnePoll)이 성인 응답자 2000명을 대상으로 영국에서 실시한 설문조사.
**이 제품은 위험성이 없는 제품이 아니며, 중독성 물질인 니코틴을 함유하고 있다.
사진: https://mma.prnewswire.com/media/3003871/VELO_x_McLaren.jpg
SOURCE VELO
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