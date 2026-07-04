Velo x McLaren Mastercard Formula 1® Team、ファンが愛するスポーツとの距離を縮める「ファンとしての思いを表現しよう（Live Your Fandom）」を再始動

ロンドン, 2026年7月4日 /PRNewswire/ -- Veloが委託した新たな調査*により、ファンが愛するスポーツやチームとのつながりを保つためにいかに努力しているかが明らかになり、ファンであることは重要な自己表現の形であるという同ブランドの考えが裏付けられました。

この洞察を踏まえ、Velo x McLaren Mastercard Formula 1® Teamは、ファンの個性をたたえ、独自の方法で情熱を表現できるよう後押しするプラットフォーム「ファンとしての思いを表現しよう（Live Your Fandom）」を、2年目の取り組みとして再始動します。

Velo x McLaren Mastercard Formula 1® Team is relaunching Live Your Fandom. August 2025. Credit: Velo / McLaren

このキャンペーンの一環として、Veloは先日、イギリスグランプリ（British Grand Prix）に先立ち、ロンドンで特別なファン体験を通じてファンがチームと交流できる機会を提供しました。

このキャンペーンは今夏後半、@velo.globalでのグローバルなファンコンテストの開始により、引き続き展開されます。このコンテストでは、McLarenに着想を得たファンならではの最も独創的な夢を共有するよう呼びかけ、チームとの忘れられない体験を得るチャンスを提供します。

実際のレースを現地で観戦する機会が限られることもあるモータースポーツにおいて、こうした体験はファンとMcLarenチームとの距離を縮めるうえで不可欠です。Veloの調査では、スポーツファンのほぼ半数（49%）が、どうしても参加したかったイベントに行けなかった経験があることが分かりました。その一方で、スポーツが自分の生活で中心的な役割を果たしていると答えた人もほぼ同程度（45%）に上りました。

「ファンとしての思いを表現しよう（Live Your Fandom）」を通じて、VeloとMcLarenは、モータースポーツを今日の姿にしているファンの存在を引き続きたたえ、ファンがこれまで以上に情熱、個性、創造性を表現できるよう後押ししていきます。

Velo x McLarenの「ファンとしての思いを表現しよう（Live Your Fandom）」キャンペーンの詳細については、VeloのInstagramをご覧ください。

18歳以上のニコチン使用者のみを対象としています。本製品にはニコチンが含まれており、依存性があります。

編集者への注記

Veloについて

スカンジナビア発祥のVeloは、現在、ニコチンポーチの世界的なリーディングブランドです。

ニコチンポーチは、ニコチンを含む一方、タバコ**を含まない小型のポーチです。唇と歯茎の間に挟んで使うよう作られており、短時間にわたってニコチンを放出します。この時間はブランドによって異なる場合があります（Veloのポーチは最大30分間ニコチンを放出します）。成人のニコチン使用者にとって、ニコチンポーチは紙巻きタバコやベイピングの代替となり、喫煙やベイピングが適さない場面で手軽にニコチンを摂取する方法にもなります。Veloのポーチは、さまざまな好みやニコチンの使用経験の度合いに合わせて、多彩なフレーバーとニコチン濃度で展開されているため、ニコチン使用者にはこれまで以上に多くの選択肢があります。

*OnePollが2026年6月3日～5日に成人回答者2,000人を対象に英国で実施した調査。

**本製品はリスクを伴い、依存性物質であるニコチンを含んでいます。

写真：https://mma.prnewswire.com/media/3003871/VELO_x_McLaren.jpg

SOURCE VELO