XCMG mở rộng quy mô triển khai giải pháp hậu cần thông minh, cho phép hoạt động hiệu quả hơn, phát thải thấp hơn tại các trung tâm hàng không toàn cầu

TỪ CHÂU, Trung Quốc, ngày 19 tháng 5 năm 2026 /PRNewswire/ -- Dựa trên khả năng phát triển thiết bị thông minh và dịch vụ hậu cần toàn cầu, XCMG Machinery (SHE: 000425) đã giới thiệu giải pháp hậu cần hàng không "tự hành + năng lượng tái tạo" toàn diện. Được triển khai gần đây nhất tại Sân bay Quốc tế Lộc Khẩu Nam Kinh, giải pháp này cải thiện đáng kể hiệu quả xử lý hàng hóa, giảm chi phí vận hành và hỗ trợ chuyển đổi sang các hoạt động thông minh hơn, ít phát thải hơn.

XCMG Scales Deployment of Intelligent Logistics Solution, Enabling More Efficient, Lower-Emission Operations at Global Aviation Hubs

Tập trung vào nhu cầu cốt lõi của các trung tâm hàng không - thông lượng hiệu quả, giảm phát thải và hoạt động đáng tin cậy - XCMG đã thiết lập một hệ thống hậu cần thông minh tập trung vào các công nghệ tự hành, hệ thống năng lượng tái tạo và hệ thống điều khiển kỹ thuật số. XCMG cung cấp một giải pháp xử lý tùy chỉnh, toàn diện phù hợp với các tiêu chuẩn vận chuyển hàng hóa hàng không quốc tế, giải quyết các thách thức trong việc bốc dỡ, lưu kho, phân loại và chuyển giao.

Giải pháp sử dụng chủ yếu các xe dẫn đường tự động (AGV), được hỗ trợ bởi xe nâng đối trọng điện, xe nâng nhà kho và cẩu trục bánh lốp (straddle carrier) để phục vụ nhiều kịch bản vận hành. Các AGV có hệ thống định vị tổng hợp đa cảm biến tích hợp LiDAR, thị giác máy tính và công nghệ siêu âm, đạt được độ chính xác định vị hàng hóa dưới 10 mm. Được tích hợp với nền tảng logistics thông minh Hanyun của XCMG, hệ thống cho phép lên lịch tác vụ tự động và tối ưu hóa. Tất cả các thiết bị đều đáp ứng các tiêu chuẩn quốc tế về môi trường và an toàn để hoạt động liên tục, không phát thải.

XCMG hỗ trợ hoạt động toàn cầu của mình bằng cấu trúc dịch vụ tích hợp kết hợp phát triển công nghệ, hợp tác thương mại và hỗ trợ hậu mãi. Cấu trúc này cung cấp các giải pháp tùy chỉnh, hỗ trợ kỹ thuật toàn bộ vòng đời sản phẩm và các mô hình hợp tác linh hoạt - bao gồm lưu trữ năng lượng, hoán đổi pin và cho thuê thiết bị - được hỗ trợ bởi hệ thống dịch vụ 24/7 để đảm bảo hoạt động xuyên biên giới không bị gián đoạn.

Sau khi triển khai, chi phí lao động vận chuyển hàng hóa tại sân bay hàng năm đã giảm 40%, tỷ lệ hư hại hàng hóa đã giảm 80% và tỷ lệ lỗi xử lý hàng đầu vào được ở mức dưới 0,1%. Tổng hiệu suất thông lượng hàng hóa đã tăng 40%.

"Giải pháp của XCMG rất phù hợp với các tiêu chuẩn vận chuyển hàng hóa hàng không quốc tế. Các công nghệ tự hành, danh mục thiết bị thân thiện với môi trường và năng lực dịch vụ toàn cầu của XCMG đã nâng cao hiệu quả và cấp độ dịch vụ vận chuyển hàng hóa xuyên biên giới, hỗ trợ sân bay hội nhập vào mạng lưới hậu cần hàng không toàn cầu", đơn vị khai thác hàng hóa tại Sân bay Quốc tế Lộc Khẩu Nam Kinh cho biết.

Giải pháp này đang được sử dụng tại các trung tâm lớn bao gồm các sân bay Phố Đông Thượng Hải, Tiêu Sơn Hàng Châu và Bạch Vân Quảng Châu, và đang mở rộng sang Đông Nam Á, Châu Âu và Trung Đông.

Phù hợp với sự thay đổi toàn cầu theo hướng hậu cần hàng không thông minh hơn, ít phát thải hơn, XCMG sẽ tinh chỉnh giải pháp của mình bằng các công nghệ tiên tiến và mạng lưới dịch vụ toàn cầu, cung cấp các giải pháp hiệu quả, tùy chỉnh cho các trung tâm hàng không và các nhà khai thác xuyên biên giới trên toàn thế giới.

