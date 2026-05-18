XCMG ขยายการใช้งานโซลูชันโลจิสติกส์อัจฉริยะ ยกระดับการดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นและลดการปล่อยมลพิษในศูนย์กลางการบินทั่วโลก
19 May, 2026, 04:40 CST
ซูโจว, ประเทศจีน, 19 พฤษภาคม 2569 /PRNewswire/ -- จากความเชี่ยวชาญที่สั่งสมมาอย่างต่อเนื่องทั้งด้านการพัฒนาอุปกรณ์อัจฉริยะและการให้บริการโลจิสติกส์ระดับโลก บริษัท XCMG Machinery (SHE: 000425) ได้เปิดตัวโซลูชันโลจิสติกส์สำหรับอุตสาหกรรมการบินแบบครบวงจรภายใต้แนวคิด "ระบบอัตโนมัติ + พลังงานหมุนเวียน" โดยล่าสุดได้มีการนำระบบดังกล่าวไปใช้งานที่ท่าอากาศยานนานาชาติหนานจิงลู่โข่ว (Nanjing Lukou International Airport) ซึ่งช่วยยกระดับประสิทธิภาพการขนถ่ายสินค้า ลดต้นทุนการดำเนินงาน และสนับสนุนการเปลี่ยนผ่านสู่ระบบปฏิบัติการที่ชาญฉลาดยิ่งขึ้นและลดการปล่อยมลพิษลงได้อย่างมีนัยสำคัญ
ทั้งนี้ เพื่อมุ่งตอบโจทย์ความต้องการหลักของศูนย์กลางการบิน ได้แก่ การรองรับและขนถ่ายสินค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ การลดการปล่อยมลพิษ และการดำเนินงานที่มีเสถียรภาพและเชื่อถือได้ XCMG ได้พัฒนาระบบโลจิสติกส์อัจฉริยะที่ผสานเทคโนโลยีระบบอัตโนมัติ ระบบพลังงานจากพลังงานหมุนเวียน และระบบควบคุมดิจิทัลเข้าไว้ด้วยกัน บริษัทสามารถนำเสนอโซลูชันการขนถ่ายสินค้าแบบครบวงจร ที่ออกแบบเฉพาะตามความต้องการของลูกค้า โดยสอดคล้องกับมาตรฐานการขนส่งสินค้าทางอากาศระดับสากล และจัดการกับความท้าทายสำคัญ ตั้งแต่การขนขึ้นบรรทุก-ขนถ่ายสินค้า การจัดเก็บในคลัง การคัดแยก ไปจนถึงการเคลื่อนย้ายส่งต่อสินค้า
หัวใจสำคัญของโซลูชันนี้ คือระบบรถนำทางอัตโนมัติ (AGV) ซึ่งทำงานประสานกับรถยกไฟฟ้าถ่วงน้ำหนัก รถยกคลังสินค้า และรถขนย้ายตู้สินค้าแบบคร่อม (Straddle Carrier) เพื่อรองรับการปฏิบัติงานในหลากหลายสถานการณ์ โดยระบบ AGV ของ XCMG ติดตั้งระบบระบุตำแหน่งแบบผสานข้อมูลจากเซ็นเซอร์หลายประเภท ซึ่งผสานรวมเทคโนโลยี LiDAR ระบบมองเห็นด้วยกล้อง และเทคโนโลยีอัลตราโซนิก ทำให้สามารถกำหนดตำแหน่งสินค้าได้อย่างแม่นยำในระดับความคลาดเคลื่อนไม่เกิน 10 มิลลิเมตร เมื่อทำงานร่วมกับแพลตฟอร์มโลจิสติกส์อัจฉริยะ Hanyun ของ XCMG ระบบจะสามารถวางแผนและจัดสรรภารกิจต่าง ๆ โดยอัตโนมัติได้อย่างเหมาะสมสูงสุด อุปกรณ์ทุกชิ้นผ่านมาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยในระดับสากล รองรับการทำงานต่อเนื่องและปราศจากการปล่อยมลพิษ
XCMG สนับสนุนการดำเนินงานทั่วโลกผ่านกรอบการทำงานบริการแบบบูรณาการ ซึ่งครอบคลุมตั้งแต่การพัฒนาเทคโนโลยี ความร่วมมือเชิงพาณิชย์ ไปจนถึงการบริการหลังการขาย บริษัทนำเสนอโซลูชันที่ปรับแต่งเฉพาะสำหรับลูกค้า การสนับสนุนทางเทคนิคตลอดอายุการใช้งานของอุปกรณ์ และรูปแบบการทำงานร่วมกันแบบยืดหยุ่น อาทิ ระบบกักเก็บพลังงาน การสลับแบตเตอรี่ และการให้เช่าอุปกรณ์ พร้อมมีศูนย์บริการให้การสนับสนุนตลอด 24 ชั่วโมงทุกวัน เพื่อให้การดำเนินงานข้ามพรมแดนเป็นไปอย่างต่อเนื่องอย่างราบรื่น
โดยภายหลังการติดตั้งใช้งานระบบดังกล่าว สนามบินสามารถลดต้นทุนแรงงานในส่วนงานขนส่งสินค้าได้ถึง 40% ต่อปี ลดอัตราความเสียหายของสินค้าลงได้ 80% และควบคุมอัตราความผิดพลาดของข้อมูลขาเข้าให้อยู่ในระดับไม่เกิน 0.1% ขณะเดียวกัน ประสิทธิภาพโดยรวมในการรองรับปริมาณสินค้าก็เพิ่มขึ้นถึง 40%
"โซลูชันของ XCMG สอดคล้องอย่างยิ่งกับมาตรฐานการขนส่งสินค้าทางอากาศระดับนานาชาติ เทคโนโลยีระบบอัตโนมัติ กลุ่มผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และขีดความสามารถด้านบริการระดับโลกของบริษัท ได้ช่วยยกระดับประสิทธิภาพในการส่งต่อสินค้าข้ามพรมแดนและเพิ่มคุณภาพการให้บริการอย่างชัดเจน อีกทั้งยังสนับสนุนให้สนามบินสามารถเชื่อมโยงและบูรณาการเข้ากับเครือข่ายโลจิสติกส์การบินระดับโลกได้อย่างมีประสิทธิภาพ" ผู้ให้บริการด้านขนส่งสินค้าของท่าอากาศยานนานาชาติหนานจิงลู่โข่วกล่าว
ปัจจุบัน โซลูชันดังกล่าวได้ถูกนำไปใช้งานแล้วที่ศูนย์กลางการบินสำคัญหลายแห่ง ได้แก่ ท่าอากาศยานนานาชาติเซี่ยงไฮ้ผู่ตง (Shanghai Pudong International Airport), ท่าอากาศยานนานาชาติหางโจวเซียวซาน(Hangzhou Xiaoshan International Airport) และท่าอากาศยานนานาชาติกวางโจวไป๋หยุน (Guangzhou Baiyun International Airport) พร้อมทั้งอยู่ระหว่างการขยายตลาดสู่ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ยุโรป และตะวันออกกลาง
ท่ามกลางแนวโน้มระดับโลกที่มุ่งสู่ระบบโลจิสติกส์การบินอัจฉริยะยิ่งขึ้นและปล่อยมลพิษต่ำ XCMG จะเดินหน้าพัฒนาโซลูชันของบริษัทอย่างต่อเนื่อง ด้วยการใช้เทคโนโลยีขั้นสูงควบคู่กับเครือข่ายบริการทั่วโลก เพื่อส่งมอบโซลูชันที่มีประสิทธิภาพสูง และได้รับการออกแบบให้สอดรับกับความต้องการเฉพาะของศูนย์กลางด้านการบินและผู้ประกอบการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศทั่วโลก
