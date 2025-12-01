Xinhua Silk Road: ¿Por qué la UNESCO elogió dos veces en tan solo medio mes a Wenzhou, al este de China?

PEKÍN, 1 de diciembre de 2025 /PRNewswire/ -- La ciudad de Wenzhou, situada en la provincia de Zhejiang, al este de China, ha sido elogiada recientemente en dos ocasiones por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) por sus logros prácticos en la preservación del patrimonio cultural, la integración cultural y turística, y el impulso del desarrollo sostenible mediante la cultura.

La foto muestra a la UNESCO entregando un certificado a la ciudad de Wenzhou, en la provincia de Zhejiang, al este de China, para reconocer sus logros en la preservación y la herencia del patrimonio cultural inmaterial. (PRNewsfoto/Xinhua Silk Road)

La Conferencia sobre Cooperación y Desarrollo Urbano de la Maritime Silk Road (Ruta Marítima de la Seda) 2025 y la Conferencia Internacional de Agentes de Viajes se celebraron hace poco en Wenzhou. La sesión principal del evento, celebrada el 19 de noviembre, atrajo a más de 300 participantes nacionales e internacionales.

The Maritime Silk Road (Ruta Marítima de la Seda) ha servido durante mucho tiempo como un puente vital para el comercio, el diálogo y los intercambios culturales entre la antigua China y el resto del mundo, afirmó Ernesto Ottone Ramirez, subdirector general de Cultura de la UNESCO, en su discurso en video, y señaló que Wenzhou, una ciudad que ha prosperado gracias a más de mil años de comercio marítimo, encarna este espíritu perdurable de apertura y conectividad.

Afirmó con firmeza la práctica sistemática de Wenzhou en materia de protección del patrimonio cultural, la integración de la cultura y el turismo, y el desarrollo sostenible mediante plataformas como la Conferencia sobre Cooperación y Desarrollo Urbano de la Maritime Silk Road (Ruta Marítima de la Seda).

El 3 de noviembre, la UNESCO envió un certificado a Wenzhou desde París, en el que se valoraba muy positivamente el firme compromiso demostrado por la ciudad en la protección de las habilidades tradicionales locales y se afirmaba que Wenzhou destaca especialmente en la conservación y protección de un valioso patrimonio cultural, como los conocimientos históricos y la gramática china antigua, lo que supone una importante contribución al aprovechamiento de la función positiva de la cultura en la promoción del desarrollo sostenible.

Como famosa ciudad histórica y cultural de China, Wenzhou tiene una historia de civilización de más de 5.000 años y una historia urbana de más de 2.210 años. En este momento, cuenta con 35 bienes del patrimonio cultural inmaterial a nivel nacional, 159 a nivel provincial y 836 a nivel municipal.

En los últimos años, Wenzhou ha promovido de forma activa la transformación creativa y el desarrollo innovador del trabajo relacionado con el patrimonio cultural inmaterial, ha creado talleres y centros de investigación de comunicación internacional relacionados con este tema, ha impulsado la integración del patrimonio cultural inmaterial en el sistema educativo y la frecuente aparición de la cultura local en la escena internacional, etc.

