Xinhua Silk Road: Una conferencia celebrada en Wenzhou, en el este de China, destaca el antiguo emplazamiento portuario de la Ruta Marítima de la Seda

PEKÍN, 1 de diciembre de 2025 /PRNewswire/ -- En la ciudad costera de Wenzhou, en el este de China, se celebró recientemente una conferencia centrada en los últimos descubrimientos sobre el antiguo puerto de Shuomen con el fin de renovar las implicancias culturales de la Ruta Marítima de la Seda.

La foto muestra una escena de la rueda de prensa sobre de los resultados de la investigación del yacimiento del antiguo puerto de Shuomen, celebrada en la ciudad de Wenzhou, provincia de Zhejiang, en el este de China. (PRNewsfoto/Xinhua Silk Road)

El evento, que contó con la dirección de la Academia China del Patrimonio Cultural, el Centro Nacional de Arqueología y la autoridad del patrimonio cultural de la provincia de Zhejiang, atrajo a una multitud de expertos de museos chinos, ciudades de la Alianza de Ciudades para la Conservación de Patrimonio de la Ruta Marítima de la Seda y la Nominación a Patrimonio Mundial, así como instituciones de investigación relacionadas.

Durante la conferencia, se inauguró el Instituto del puerto antiguo de Shuomen de Wenzhou y se autorizó al Instituto de reliquias culturales y arqueología de Wenzhou a adoptar también el nombre del instituto, un paso importante para Wenzhou con el fin de mejorar la protección del patrimonio cultural local relacionado con la Ruta Marítima de la Seda.

Liang Yanhua, director del Instituto de Reliquias Culturales y Arqueología de Wenzhou, expuso los nuevos descubrimientos sobre el antiguo puerto de Shuomen realizados en los últimos años, lo que permitió a los asistentes a la conferencia echar un vistazo a las diversas reliquias y artefactos del antiguo puerto.

En la actualidad, las tareas de excavación de este año se han completado en su mayor parte. En los más de 1000 metros cuadrados de la zona recién excavada se encontraron restos originales de la costa que datan de las Cinco Dinastías hasta principios de la dinastía Song del norte, lo que llena un vacío importante en la secuencia cronológica de la costa del antiguo puerto de Shuomen.

En el lado este de la barbacana de Shuomen, han quedado claramente definidos los límites de las carreteras de salida y las zonas residenciales desde la dinastía Song del sur hasta las dinastías Ming y Qing, lo que representa bien la integración espacial de la ciudad portuaria.

Tras dos años de esfuerzos, los equipos de excavación concluyeron el estudio y la excavación del naufragio n.º 2 en el antiguo puerto de Shuomen, y sus diferencias con los barcos antiguos fabricados en la provincia de Fujian y sus similitudes con el naufragio n.º 1 apuntan a la probable existencia de un astillero en la antigua Wenzhou.

En general, estos descubrimientos académicos y arqueológicos aportan pruebas más tangibles para reafirmar el papel de Wenzhou como uno de los lugares patrimoniales de la Ruta Marítima de la Seda, lo que contribuye a mejorar la protección del patrimonio cultural local y la comprensión de la civilización china.

