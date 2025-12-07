CHANGSHA, China, 7 de diciembre de 2025 /PRNewswire/ -- Zoomlion Heavy Industry Science & Technology Co., Ltd. ("Zoomlion"; 1157.HK) fue elegida una de las primeras 15 fábricas inteligentes líderes en la industria en la Conferencia Mundial de Fabricación Inteligente 2025, que se llevó a cabo el 27 de noviembre de 2025. Los avances de la empresa en la producción compartida de flujo mixto para diversos tipos de equipos pesados ha permitido crear un clúster de fábricas inteligentes colaborativas para maquinaria de construcción. Al combinar flexibilidad, escala y automatización, el modelo está redefiniendo un nuevo estándar para la transformación digital e inteligente de la industria.

Reconocimiento a Zoomlion como mejor fábrica inteligente en la Conferencia Mundial de Fabricación Inteligente 2025

El importante avance de Zoomlion en la fabricación inteligente aborda un desafío significativo del sector: la producción eficiente de equipos pesados de baja escala y diversos modelos en una misma línea compartida de producción de flujo mixto. En su ciudad industrial inteligente, la empresa desarrolló una fábrica de excavadoras inteligentes de flujo compartido y alcanzó así tres hitos sin precedentes a nivel mundial. Zoomlion se convirtió en la primera empresa en implementar fabricación inteligente integral en seis etapas fundamentales, gestionar una línea de producción de flujo mixto que abarca a más de 100 modelos e integrar una producción colaborativa entre diversas categorías de equipos.

Este modelo de fabricación de flujo compartido admite un clúster modular y altamente escalable para equipos de construcción. Diseñado para la interoperabilidad, cubre las categorías principales de los equipos y conecta cientos de etapas de fabricación. Tres centros de fabricación compartida permiten la integración entre múltiples plantas, elevan la utilización de placas de acero a más del 90 por ciento y reducen los costos de construcción en un 15 por ciento. La logística automatizada reemplaza el almacenamiento con transporte en tiempo real, lo que reduce el inventario en un 70 por ciento y garantiza una distribución precisa. Al combinar una plataforma interregional de investigación y desarrollo (I+D) y un modelo de cadena de suministro compartida, Zoomlion, ha desarrollado un ecosistema integral que impulsa la eficiencia y la transformación digital en todo el sector.

El modelo compartido de fabricación inteligente de Zoomlion brinda una eficiencia líder, impulsada por datos e IA. En su fábrica de excavadoras pequeñas, la IA abarca el 80 por ciento de los procesos, lo que permite una producción con organización automática sin tiempos muertos entre modelos. El ciclo completo, desde el corte de placas de acero hasta el ensamblaje final, toma solo 6,5 días, y una excavadora sale de la línea cada seis minutos. Con el tiempo takt y el ciclo de producción más cortos del sector, la fábrica mantiene una producción personalizada basada en ventas, reduce considerablemente el inventario y elimina la desconexión entre la producción y la demanda.

El éxito del modelo ya está escalando a nivel mundial. Zoomlion ha aplicado su sistema de producción inteligente en más de 20 fábricas en todo el mundo y también permite la innovación en sectores como maquinaria agrícola, equipos energéticos y vehículos de respuesta ante emergencias. Basada en los avances en IA y robótica, la empresa planea profundizar la integración tecnológica, acelerar la innovación en procesos de última generación y compartir su modelo de fabricación inteligente con los socios a nivel mundial de los distintos sectores.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2839324/4eb7b517f4e0f2bee5e4f28646589b3a.jpg

FUENTE Zoomlion