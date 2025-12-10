NAIROBI, Kenia, 10 de diciembre de 2025 /PRNewswire/ -- Zoomlion Heavy Industry Science & Technology Co., Ltd. ("Zoomlion"; 1157.HK) está ayudando a los agricultores de Kenia a afrontar los cambios estacionales del país, donde las fuertes lluvias convierten los campos en lodo y los meses secos hacen que la tierra sea imposible de trabajar. En Nakuru, la maquinaria agrícola de Zoomlion está aumentando la productividad de la tierra y ofrece a los agricultores herramientas adecuadas a las condiciones locales de los campos. Alrededor del 70 % de la población de Kenia depende de la agricultura, pero el progreso se ha visto obstaculizado por una mecanización limitada. Las condiciones climáticas extremas suponen una carga para la mano de obra tradicional y, a menudo, los equipos que se utilizan no satisfacen la demanda. Las máquinas confiables y eficientes se han vuelto esenciales.

La maquinaria agrícola de Zoomlion gana terreno en los campos de Kenia

En el depósito de Zoomlion, el ingeniero Solomon inspecciona un tractor antes de su entrega. Cada unidad se somete a un estricto control. El embarque de ese día incluye tractores modelo RC110 con destino a Angata Sugar Mills. De marzo a mayo y de septiembre a noviembre son las temporadas más ajetreadas del país. John, jefe de logística de las fábricas azucareras prepara flotas de máquinas para trasladarlas a los campos. La caña de azúcar es un cultivo comercial vital y el ingenio ha plantado 1.000 hectáreas con el apoyo de unas 60 máquinas de Zoomlion. La producción y la eficiencia han aumentado considerablemente, comentó.

Los agricultores y operadores han adoptado los tractores por su potencia, bajo consumo de combustible y controles sencillos, afirmó Kenneth, ingeniero de servicio local de Zoomlion. Un almacén alberga ahora casi 300 equipos, entre tractores, cosechadoras y máquinas trasplantadoras. Además, la tecnología de Zoomlion redujo costos de transporte. "Luego de la incorporación de nuestros tractores, los costos operativos de transporte a corta distancia se redujeron en aproximadamente un 30 %", afirmó Zhu Wenxi, subdirector general de Zoomlion para África Oriental. Para operadores como Malala, el cambio es personal, y lo comparte: "Antes transportábamos todo de forma manual. Ahora, el trabajo es más fácil".

Para que los equipos funcionen de forma adecuada, Zoomlion cuenta con ingenieros kenianos en la azucarera para brindar asistencia inmediata. John dijo que su presencia permanente ha sido invaluable. Además, los equipos de servicio capacitan a técnicos locales y los preparan para resolver problemas de manera independiente. Los desafíos climáticos han impulsado una mayor innovación. El frenado frecuente en carreteras lodosas provocó un desgaste prematuro, lo que llevó a Zoomlion a actualizar las pastillas de freno en modelos posteriores. El ingeniero de servicio, Ken Gang, regresó recientemente de un viaje de capacitación técnica en China. Señaló que la experiencia le ayudará a enseñar a los operadores kenianos prácticas más seguras y eficientes.

A medida que hay más maquinaria en los campos de Kenia, los agricultores obtienen mayores cosechas y reducen su carga laboral. Y a medida que se profundiza la cooperación, Zoomlion contribuye a definir un camino agrícola moderno para la región, basado en la innovación compartida y las oportunidades de crecimiento.

Video - https://www.youtube.com/watch?v=8PbstB5s4kE

FUENTE Zoomlion