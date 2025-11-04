Zoomlion presentará maquinaria agrícola ecológica e inteligente de alta gama en AGRITECHNICA 2025

HANNOVER, Alemania, 4 de noviembre de 2025 /PRNewswire/ -- Zoomlion Heavy Industry Science & Technology Co., Ltd. ("Zoomlion"; 1157.HK) presentará una línea de maquinaria agrícola, ecológica e inteligente de alta gama en AGRITECHNICA 2025, la exposición de tecnología agrícola más grande del mundo, que se inaugurará el 9 de noviembre en Hannover. El líder chino en maquinaria presentará nueve modelos avanzados, entre los que se incluyen tractores híbridos y cosechadoras diseñadas para el mercado europeo.

Zoomlion instala su área de exposición en el pabellón 5 antes de AGRITECHNICA 2025 en el Centro de Exposiciones de Hannover el 29 de octubre (PRNewsfoto/Zoomlion)

El 29 de octubre, las máquinas de nueva generación de Zoomlion, recubiertas con su característico color "verde aurora", llegaron al centro de exposiciones de Hannover, lo que convirtió a la empresa en uno de los primeros expositores en comenzar el montaje en el pabellón 5. Con casi cuatro metros de altura, el equipo refleja el compromiso de Zoomlion con la excelencia en ingeniería y la innovación sostenible.

La presentación de Zoomlion para 2025 se basa en tres pilares estratégicos: nuevas energías, nuevas tecnologías y una marca mundial revitalizada.

En primer plano, se encuentran sus nuevas máquinas agrícolas energéticas, fabricadas a medida para las prácticas agrícolas y las normas medioambientales europeas. Estas máquinas ofrecen una potencia optimizada, eficiencia energética y mayor comodidad para el operador, que son aspectos fundamentales para las operaciones agrícolas modernas.

Uno de los aspectos más destacados será la plataforma HIDD, propiedad de Zoomlion, un sistema de energía híbrido integrado impulsado por ocho tecnologías centrales. La arquitectura constituye la base de la maquinaria agrícola inteligente de última generación de la empresa, que mejora la eficiencia, la automatización y la conectividad.

Zoomlion también destacará los logros de RABE, su filial alemana con más de 100 años de experiencia en labranza, siembra y fertilización. Desde su adquisición en 2020, RABE ha combinado su legado en ingeniería con las capacidades globales de I+D y fabricación de Zoomlion para ofrecer soluciones a medida para el mercado europeo.

Del 9 al 15 de noviembre, Zoomlion da la bienvenida a visitantes, socios y profesionales del sector al stand D37 del pabellón 5 para descubrir de primera mano sus últimas innovaciones y participar en el debate sobre la agricultura sostenible e inteligente.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2811615/Zoomlion_sets_exhibition_area_Hall_5_AGRITECHNICA_2025_Hanover_Exhibition.jpg

FUENTE Zoomlion