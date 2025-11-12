ZOOMLION hace destacar las soluciones inteligentes de agricultura híbrida en AGRITECHNICA 2025

HANOVER, Alemania, 12 de noviembre de 2025 /PRNewswire/ -- Zoomlion Heavy Industry Science & Technology Co., Ltd. ("Zoomlion"; 1157.HK) hizo un importante debut en AGRITECHNICA 2025, al presentar nueve exhibiciones que incluyen máquinas anfitrionas y herramientas agrícolas. La exposición destacó los últimos logros de la empresa en tecnología agrícola híbrida e inteligente, lo que refleja su continuo compromiso con la innovación y la sostenibilidad en la agricultura mundial.

ZOOMLION destaca soluciones inteligentes de agricultura híbrida en AGRITECHNICA 2025 (PRNewsfoto/Zoomlion)

ZOOMLION presentó cuatro nuevas máquinas de energía en el pabellón 5: los tractores híbridos DV3504, DQ2604 y DL1604, así como la cosechadora híbrida H7-600E de 480 caballos de fuerza. Diseñados para una agricultura a gran escala, inteligente y sostenible, los tractores híbridos ofrecen una gran potencia, eficiencia de combustible y mayor comodidad para el operador en un rango de 160 a 350 caballos de fuerza.

El tractor híbrido emblemático DV3504 cuenta con el sistema de accionamiento eléctrico inteligente distribuido MIDD patentado por Zoomlion, que brinda 119 kN de tracción y 227 L/min de salida hidráulica. Satisface las necesidades de alta potencia de la agricultura a gran escala, a la vez que mejora la comodidad con una cabina insonorizada y un asiento con suspensión neumática.

La demostración del tractor híbrido Zoomlion DV3504 se transmitió en directo desde China, donde se mostró realizando operaciones autónomas de rastrillado. Impulsada por el sistema Zpilot Pro, la presentación destacó la capacidad de Zoomlion de optimizar todo el proceso agrícola, desde la labranza y la siembra hasta el manejo de cultivos y la cosecha.

La demostración incluyó cinco puntos de vista simultáneos: imágenes aéreas de drones, cámaras delanteras y traseras del tractor, una pantalla en la cabina y la plataforma de gestión basada en la nube. Los asistentes observaron cómo el tractor generaba de forma autónoma trayectorias óptimas, ejecutaba diversas maniobras de giro, incluidos giros en X, y mantenía una precisión a nivel de centímetro gracias a su sistema de fusión multisensor y posicionamiento de alta precisión.

La cosechadora H7-600E atrajo mucha atención por sus impresionantes datos de rendimiento: un 20 % más de eficiencia, una reducción de más del 30 % en la carga de trabajo del operador, un 70 % menos de componentes de transmisión, una mejora de más del 50 % en confiabilidad y consumo de energía un 30 % menor. Como la primera cosechadora híbrida inteligente de gran capacidad del mundo, combina un motor de 480 caballos de fuerza con una batería de 11,55 kWh, para ofrecer una potencia máxima de más de 600 caballos de fuerza.

La filial alemana de Zoomlion, RABE, también presentó tres nuevas herramientas de alta gama: el arado inteligente SUPER ALBATROS, la máquina de cultivo PHOENIX T 600 y la grada de discos PANDION M 500, que ofrecen soluciones agrícolas integrales adaptadas a diversas condiciones de terrenos.

Liu Yuxin, director general de Zoomlion Agricultural Machinery, afirmó que la exposición representa un paso importante en la estrategia de la empresa de ser "de alta gama, internacional y de nueva energía". La Dra. Fu Ling, vicepresidenta e ingeniera jefe de Zoomlion, destacó la importancia de aprovechar la experiencia en maquinaria de ingeniería para impulsar el desarrollo de equipos agrícolas hacia la hibridación y la inteligencia, para contribuir así a una agricultura mundial más sostenible.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2819732/WechatIMG2355.jpg

FUENTE Zoomlion