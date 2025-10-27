- ZTE organiza el Congreso de Usuarios de Banda Ancha ZTE 2025 en la Ciudad de México bajo el lema "La IA impulsa los beneficios de la banda ancha"

CIUDAD DE MÉXICO, 27 de octubre de 2025 /PRNewswire/ -- ZTE Corporation (0763.HK / 000063.SZ), proveedor líder mundial de soluciones integradas de tecnología de la información y la comunicación, inauguró recientemente su Congreso de Usuarios de Banda Ancha 2025 en la Ciudad de México, México.

Xiao Ming, presidente de ZTE Overseas, pronunció un discurso de apertura. (PRNewsfoto/ZTE Corporation)

El congreso de este año, cuyo tema fue "La IA impulsa los beneficios de la banda ancha", reunió a más de 400 líderes mundiales de la industria de las TIC, importantes operadores de telecomunicaciones, pioneros en innovación empresarial y socios estratégicos para intercambiar conocimientos sobre las innovaciones de banda ancha en la era inteligente.

En la conferencia inaugural, Xiao Ming, presidente de ZTE Overseas, enfatizó que la banda ancha está evolucionando de la mera conectividad a la inteligencia, sirviendo como el sistema neuronal digital de la sociedad moderna. En su camino de "proveedor de conectividad" a "creador de inteligencia", ZTE continuará colaborando con socios globales para construir un mundo sostenible e inteligente, impulsado por la apertura, la colaboración y el éxito compartido.

También hubo tres zonas de exposición donde se mostraron las últimas innovaciones de ZTE:

Red óptica de IA

En el ámbito de FTTx, las soluciones Light PON y Light ODN de ZTE facilitan una evolución fluida, lo que permite una implementación de red más rápida y económica con OLT compactos y para exteriores, y una arquitectura de red simplificada, satisfaciendo así las necesidades de construcción de redes de ISP y MSO. Las tecnologías de IA aportan mayor calidad y eficiencia.

Para las redes de transporte óptico, nos centramos en "OTN para IA" e "IA para OTN". Además, la evaluación del estado de la red óptica basada en IA y las funciones precisas de alerta de fallos del módulo óptico reducen el tiempo de mantenimiento de fallos en un 30 %.

Para redes IP, la solución AI HI-IPNet acelera la monetización de las redes IP. Con routers AI-Native 400GE/800GE de alto rendimiento, ayuda a los operadores a construir redes con un coste total de propiedad (TCO) óptimo. La segmentación de extremo a extremo con baja latencia de milisegundos facilita el desarrollo de servicios de alto valor, como líneas privadas, juegos en la nube e interacción en tiempo real, lo que impulsa el crecimiento de los ingresos de los operadores.

En cuanto a la conectividad doméstica con IA, ZTE AI Wi-Fi 7 y Gigabit FTTR incorpora innovaciones como una antena inteligente impulsada por IA, roaming continuo y un motor de aceleración. En cuanto a la inteligencia, los terminales multimedia con IA han transformado un simple decodificador de TV en un terminal integrado para todo el entorno. Al mismo tiempo, el triple motor de valor de "visualización inteligente, almacenamiento inteligente y conectividad inteligente" crea un nuevo paradigma de "seguridad como servicio" para operadores. Además, AI Smart View de ZTE ganó el premio a la "Experiencia de Hogar Inteligente Más Innovadora" en Network X 2025.

Ecosistema de IA

ZTE presentó sus soluciones integrales para centros de datos de computación inteligente, que incluyen contenedores modulares prefabricados con refrigeración líquida, lo que reduce el tiempo de entrega en un 40 %. En el campo de la distribución de energía, se adopta la agrupación inteligente de barras colectoras para soportar una amplia gama de densidades de potencia de gabinetes.

ZTE también presentó su solución integral de computación inteligente, que incluye una gama completa de servidores generales y de IA, incluyendo el dispositivo todo en uno AiCube, enfocado en la industria, para construir una base informática de alto rendimiento. En cuanto al software, ofrece una plataforma de IA de navegación de bajo código y Co-Sight Agent Factory, que simplifica el entrenamiento e inferencia de modelos de IA y permite el desarrollo de aplicaciones de IA a nivel de canalización y minucioso, permitiendo a las pymes desarrollar sus propias capacidades de IA en medio de la ola de digitalización.

ZTE Digital Energy proporciona la base energética para la computación de IA y las redes de comunicación. El área de exposición de energías renovables presenta soluciones para energía fotovoltaica, almacenamiento de energía e integración de la energía fotovoltaica con el almacenamiento, ofreciendo energía inteligente y limpia a operadores globales y clientes empresariales.

Innovación deportiva

En anticipación de la Copa Mundial de la FIFA 2026 que llega a las Américas, ZTE presentó la zona de experiencia "One Day for Football Fans", que demuestra cómo sus tecnologías elevan la participación de los aficionados, desde transmisión en vivo ultrarrápida y visualización multipantalla inmersiva hasta conectividad perfecta entre estadios y zonas de aficionados.

Las soluciones FTTR de ZTE amplían la conectividad óptica ultragigabit a hoteles y comercios, mejorando tanto la eficiencia operativa como la experiencia del usuario. Las cámaras y los sistemas de monitorización con IA mejoran aún más la seguridad y la calidad del servicio.

Para lugares de gran tamaño, la solución AI-Optical Stadium ofrece redes FTTR-B totalmente ópticas de 10 Gbps, lo que acorta significativamente el tiempo de prestación del servicio y aumenta el ancho de banda.

La solución AI All-Scenario Live Broadcast, basada en la plataforma de video premium en la nube y la arquitectura de nube híbrida, admite reproducción ultra HD 4K/8K, continuidad entre dispositivos y operaciones mejoradas con IA, lo que redefine la experiencia de visualización.

Durante la conferencia, ZTE y sus socios reafirmaron su compromiso con la co-construcción de inteligencia digital en América Latina.

Consulta para los medios:

ZTE Corporation

Comunicación

E-mail: [email protected]

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2805723/Xiao_Ming.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2601626/5583740/ZTE_Logo.jpg

FUENTE ZTE Corporation