2024 China-Afrika Think Tanks Energy Forum komt bijeen in Tsjaad

Op zoek naar manieren om de samenwerking tussen China en Afrika op het gebied van energie te moderniseren

N'DJAMENA, Tsjaad, 6 december 2024 /PRNewswire/ -- Het 2024 China-Africa Think Tanks Energy Forum gaat van start in de Tsjadische hoofdstad N'Djamena. Meer dan 70 experts en wetenschappers uit China, Tsjaad, Kenia, Nigeria, Zuid-Afrika en andere landen die gespecialiseerd zijn in energie en diplomatie komen samen op onder het thema Collaborating to Modernize China-Africa Energy Cooperation and Unlock New Opportunities. Doel van het evenement is de dialoog te stimuleren over het bevorderen van energiepartnerschappen en het uitwerken van een duurzame toekomst voor de samenwerking tussen China en Afrika op het gebied van energie.

The 2024 China-Africa Think Tanks Energy Forum kicks of on December 5, 2024, in the Chadian capital, N'Djamena.

Het forum wordt gezamenlijk georganiseerd door het CNPC Economics and Technology Research Institute (ETRI), het Africa Policy Institute (API), CNPC Africa en CNPC International (Chad) Co, Ltd. Het evenement onthult twee belangrijke thinktank-rapporten, "Joining Hands for a New Chapter of China-Africa Energy Cooperation" [Handen ineen voor een nieuw hoofdstuk in de energiesamenwerking tussen China en Afrika] en CNPC ETRI en API Joint Research Report: Resources, Development, and Utilization of Key Minerals in Africa [Gezamenlijk onderzoeksrapport van API: Hulpbronnen, ontwikkeling en gebruik van belangrijke mineralen in Afrika].

Het forum biedt ook diepgaande discussies over belangrijke onderwerpen, zoals:

Ontwikkeling en gebruik van energiebronnen in Afrika

Kansen en uitdagingen voor energiepartnerschappen tussen China en Afrika

en Afrika Duurzaamheid en innovatie in energiesamenwerking

Strategische inzichten in toekomstige samenwerking

Door middel van interactieve rondetafelgesprekken maken energie-experts gebruik van dit forum om inzichten uit te wisselen en uitvoerbare strategieën te genereren voor het bevorderen van hoogwaardige samenwerking tussen China en Afrika op het gebied van energie. Het forum dient als een dynamisch platform voor innovatie en partnerschap en versterkt de banden tussen Chinese en Afrikaanse belanghebbenden in de energiesector.

Het evenement benadrukt de inzet van de deelnemende landen om de samenwerking op het gebied van energie te moderniseren en tegelijkertijd de veranderende mondiale uitdagingen aan te pakken. Door het samenbrengen van intellectuele bronnen en het stimuleren van innovatie biedt het forum een stevige basis voor het bevorderen van duurzame en efficiënte energiepraktijken op het hele continent.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2574190/The_2024_China_Africa_Think_Tanks_Energy_Forum_kicks_December_5.jpg