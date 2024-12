Energieforum der chinesisch-afrikanischen Think Tanks 2024 tagt im Tschad

Suche nach Möglichkeiten zur Modernisierung der Energiezusammenarbeit zwischen China und Afrika

N'DJAMENA, Tschad, 5. Dezember 2024 /PRNewswire/ -- Das Energieforum der chinesisch-afrikanischen Think Tanks 2024 wird in der tschadischen Hauptstadt N'Djamena eröffnet. Über 70 Experten und Wissenschaftler aus China, dem Tschad, Kenia, Nigeria, Südafrika und anderen Ländern, die sich auf Energie und Diplomatie spezialisiert haben, versammeln sich unter dem Motto Collaborating to Modernize China-Africa Energy Cooperation and Unlock New Opportunities (Zusammenarbeit zur Modernisierung der Kooperation im Bereich Energie zwischen China und Afrika und zur Erschließung neuer Möglichkeiten). Ziel der Veranstaltung ist es, den Dialog über die Förderung von Energiepartnerschaften zu fördern und eine nachhaltige Zukunft für die chinesisch-afrikanische Zusammenarbeit im Energiebereich anzustreben.

Das Forum wird gemeinsam vom CNPC Economics and Technology Research Institute (ETRI), dem Africa Policy Institute (API), CNPC Africa und CNPC International (Chad) Co., Ltd. organisiert.Auf der Veranstaltung werden zwei bedeutende Think-Tank-Berichte vorgestellt: Joining Hands for a New Chapter of China-Africa Energy Cooperation (Gemeinsam für ein neues Kapitel der chinesisch-afrikanischen Energiezusammenarbeit) und der CNPC ETRI and API Joint Research Report: Resources, Development, and Utilization of Key Minerals in Africa (Gemeinsamer Forschungsbericht von CNPC ETRI und API: Ressourcen, Entwicklung und Nutzung von Schlüsselmineralien in Afrika).

Das Forum bietet auch ausführliche Diskussionen über kritische Themen wie z. B.:

Entwicklung und Nutzung der Energieressourcen Afrikas

Chancen und Herausforderungen für chinesisch-afrikanische Energiepartnerschaften

Nachhaltigkeit und Innovation in der Energiezusammenarbeit

Strategische Einblicke in die zukünftige Zusammenarbeit

In interaktiven Rundtischgesprächen nutzen Energieexperten dieses Forum, um Erkenntnisse auszutauschen und umsetzbare Strategien zur Förderung einer hochwertigen Zusammenarbeit zwischen China und Afrika im Energiebereich zu entwickeln. Das Forum dient als dynamische Plattform für Innovation und Partnerschaft und stärkt die Beziehungen zwischen chinesischen und afrikanischen Akteuren im Energiesektor.

Die Veranstaltung zeigt, dass die teilnehmenden Nationen entschlossen sind, die Zusammenarbeit im Energiebereich zu modernisieren und gleichzeitig auf neue globale Herausforderungen zu reagieren. Durch die Kombination intellektueller Ressourcen und die Förderung von Innovationen bietet das Forum eine solide Grundlage für die Förderung nachhaltiger und effizienter Energiepraktiken auf dem gesamten Kontinent.

Foto – https://mma.prnewswire.com/media/2574190/The_2024_China_Africa_Think_Tanks_Energy_Forum_kicks_December_5.jpg