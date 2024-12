Le Forum sur l'énergie des groupes de réflexion Chine-Afrique 2024 se réunit au Tchad

Explorons les voies de la modernisation de la coopération énergétique entre la Chine et l'Afrique

N'DJAMENA, Tchad, 5 décembre 2024 /PRNewswire/ -- Le Forum sur l'énergie des groupes de réflexion Chine-Afrique 2024 (2024 China-Africa Think Tanks Energy Forum) démarre dans la capitale tchadienne, N'Djamena. Plus de 70 experts et universitaires de Chine, du Tchad, du Kenya, du Nigeria, d'Afrique du Sud et d'autres pays, qui sont spécialisés dans l'énergie et la diplomatie, s'y réunissent sous le thème Collaborer pour moderniser la coopération énergétique sino-africaine et débloquer de nouvelles opportunités. L'événement vise à favoriser le dialogue sur l'avancement des partenariats énergétiques et à envisager un avenir durable pour la collaboration énergétique entre la Chine et l'Afrique.

Le forum est organisé conjointement par CNPC Economics and Technology Research Institute (ETRI), Africa Policy Institute (API), CNPC Africa et CNPC International (Chad) Co, Ltd. Dans le cadre de l'événement seront dévoilés deux importants rapports de groupes de réflexion (think-tanks), Unissons nos forces pour un nouveau chapitre de la coopération énergétique sino-africaine (Joining Hands for a New Chapter of China-Africa Energy Cooperation ) et le Rapport de recherche conjoint de CNPC, ETRI et API : Ressources, développement et utilisation des principaux minéraux en Afrique.

Le forum propose également des discussions approfondies sur des sujets cruciaux, tels que :

Développement et utilisation des ressources énergétiques de l'Afrique

Opportunités et défis pour les partenariats énergétiques Chine-Afrique

Durabilité et innovation dans la coopération énergétique

Perspectives stratégiques de collaboration future

Grâce à des tables rondes interactives, les experts en énergie tireront parti de ce forum pour échanger leurs points de vue et élaborer des stratégies exploitables, afin de promouvoir une collaboration énergétique de qualité entre la Chine et l'Afrique. Le forum sert de plateforme dynamique pour l'innovation et le partenariat, renforçant les liens entre les parties prenantes chinoises et africaines dans le secteur de l'énergie.

L'événement souligne l'engagement des nations participantes à moderniser la coopération énergétique, tout en relevant les défis mondiaux en constante évolution. En réunissant les ressources intellectuelles et en encourageant l'innovation, le forum fournit une base solide pour faire progresser les pratiques énergétiques durables et efficaces à travers le continent.

