El Foro sobre Energía de los grupos de reflexión China-África 2024 se reúne en Chad

- Explorar vías para modernizar la cooperación energética entre China y África

N'DJAMENA, Chad, 5 de diciembre de 2024 /PRNewswire/ -- Arranca en Yamena, capital de Chad, el Foro de Energía de los grupos de reflexión China-África 2024. Más de 70 expertos y académicos de China, Chad, Kenia, Nigeria, Sudáfrica y otras naciones especializadas en energía y diplomacia se reúnen bajo el lema Colaborar para modernizar la cooperación energética China-África y desbloquear nuevas oportunidades. El evento pretende fomentar el diálogo sobre el avance de las asociaciones energéticas y la visión de un futuro sostenible para la colaboración energética China-África.

The 2024 China-Africa Think Tanks Energy Forum kicks of on December 5, 2024, in the Chadian capital, N'Djamena.

El foro está organizado conjuntamente por el Instituto de Investigación de Economía y Tecnología (ETRI) de CNPC, el Instituto de Política Africana (API), CNPC Africa y CNPC International (Chad) Co. Ltd. El evento presenta dos importantes informes de grupos de reflexión, Joining Hands for a New Chapter of China-Africa Energy Cooperation y CNPC ETRI and API Joint Research Report: Resources, Development, and Utilization of Key Minerals in Africa.

El foro también incluye debates en profundidad sobre temas cruciales, como:

Desarrollo y utilización de los recursos energéticos de África

Oportunidades y retos para las asociaciones energéticas China -África

-África Sostenibilidad e innovación en la cooperación energética

Perspectivas estratégicas de la futura colaboración

A través de mesas redondas interactivas, los expertos en energía aprovechan este foro para intercambiar puntos de vista y generar estrategias prácticas para promover una colaboración energética de alta calidad entre China y África. El foro sirve de plataforma dinámica para la innovación y la asociación, fortaleciendo los lazos entre las partes interesadas chinas y africanas en el sector de la energía.

El evento subraya el compromiso de las naciones participantes de modernizar la cooperación energética al tiempo que abordan los cambiantes retos mundiales. Al aunar recursos intelectuales y fomentar la innovación, el foro proporciona una base sólida para promover prácticas energéticas sostenibles y eficientes en todo el continente.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2574190/The_2024_China_Africa_Think_Tanks_Energy_Forum_kicks_December_5.jpg