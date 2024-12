Il China-Africa Think Tanks Energy Forum 2024 si riunisce nel Ciad

Esplorare percorsi per modernizzare la cooperazione energetica tra Cina e Africa

N'DJAMENA, Ciad, 5 dicembre 2024 /PRNewswire/ -- Prende il via a N'Djamena, la capitale del Ciad, il China-Africa Think Tanks Energy Forum 2024. Oltre 70 esperti e studiosi provenienti da Cina, Ciad, Kenya, Nigeria, Sudafrica e altre nazioni specializzate in energia e diplomazia si riuniscono all'insegna del tema Collaborare per modernizzare la cooperazione energetica Cina-Africa e sbloccare nuove opportunità. L'evento mira a promuovere il dialogo per promuovere le partnership energetiche e immaginare un futuro sostenibile per la collaborazione tra Cina e Africa in questo ambito.

Il forum è organizzato congiuntamente dal CNPC Economics and Technology Research Institute (ETRI), dall'Africa Policy Institute (API), da CNPC Africa e da CNPC International (Chad) Co., Ltd. L'evento illustra due importanti relazioni del centro studi: Joining Hands for a New Chapter of China-Africa Energy Cooperation (Unire le forze per un nuovo capitolo della cooperazione energetica Cina-Africa) eun documento congiunto a cura di CNPC ETRI e di API: Resources, Development, and Utilization of Key Minerals in Africa (Risorse, sviluppo e utilizzo dei minerali chiave in Africa).

Il forum ospita anche approfondite discussioni su argomenti critici quali:

Sviluppo e utilizzo delle risorse energetiche dell' Africa

Opportunità e sfide per i partenariati energetici Cina-Africa

Sostenibilità e innovazione nella cooperazione energetica

Approfondimenti strategici sulla collaborazione futura

Grazie a tavole rotonde interattive, gli esperti in materia di energia sfruttano questo forum per scambiare approfondimenti e generare strategie praticabili finalizzati alla promozione di una collaborazione energetica di qualità elevata tra Cina e Africa. Il forum rappresenta una piattaforma dinamica per l'innovazione e la partnership in quanto rafforza i legami tra gli attori cinesi e africani nel settore energetico.

Oltre a sottolineare l'impegno delle nazioni partecipanti per la modernizzazione della cooperazione energetica, l'evento affronta anche le mutevoli sfide globali. Mettendo in comune le risorse intellettuali e promuovendo l'innovazione, il forum fornisce una solida base per promuovere pratiche energetiche sostenibili ed efficienti in tutto il continente.

