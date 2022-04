B.I.G. VISION™ FOR ALL de Rodenstock: La meilleure vision avec des verres progressifs biométriques pour tous

La précision biométrique fait la différence A partir de 45 ans, le cristallin perd peu à peu de son élasticité, ce qui l'empêche d'accomoder pour faire la mise au point entre la vision de près et la vision de loin. Un verre progressif est un verre de lunettes qui soutient le cristallin et permet ainsi de voir indifféremment à toutes les distances . La condition préalable à une expérience visuelle nette pour chaque regard et sous tous les angles de regard est la précision d'adaptation des verres progressifs à chaque œil . Jusqu'à présent, la plupart des verres sont fabriqués sur la base d'un test de vision traditionnel, au cours duquel seules quatre valeurs de réfraction standard sont déterminées pour le calcul du verre de lunettes. Si les verres de lunettes ne sont fabriqués que sur la base de ces quatre valeurs, les données biométriques de chaque œil sont basées sur des valeurs standards issues d'un modèle unique et simplifié de l'œil, qui ne conviennent qu'à 2% des yeux. Il n'est pas tenu compte du fait que chaque œil est unique - par exemple dans la forme de son cristallin et de sa cornée, ce qui a une incidence sur la précision avec laquelle le verre de lunettes est adapté aux besoins individuels de l'œil.

Le meilleur choix : des verres progressifs biométriques basés sur la technologie DNEye®

Avec les verres progressifs biométriques basés sur la technologie DNEye®, Rodenstock crée un changement de paradigme dans le calcul des verres, en déterminant avec précision la forme et la taille propres à chaque œil et en en tenant compte de ces mesures lors de la fabrication du verre.

La fabrication de verres ophtalmiques basée sur les mesures exactes de chaque œil à l'aide du scanner DNEye® permet de créer des verres qui offrent à leur porteur une vision très nette, pour laquelle Rodenstock détermine la biométrie de l'œil en entier et individuellement. Cela comprend la longueur de l'œil et plusieurs milliers de points de données - ce qui est unique dans le secteur. Toutes les données biométriques pertinentes sont directement intégrées dans la modélisation d'un œil biométrique exact. C'est sur cette base que sont ensuite calculés les verres qui s'adaptent le plus parfaitement possible à chaque porteur. Rodenstock peut ainsi déterminer le centre de la vision nette pour chaque œil. Et les porteurs bénéficient de la vision la plus nette possible pour chaque angle de regard, peu importe où ils se posent.

Le degré de précision biométrique élevé de ces verres, basé sur le modèle exact de l'œil du porteur, a inspiré à Rodenstock un nouveau nom. Rodenstock appelle désormais ces verres: B.I.G. EXACT™.

Une nouvelle alternative supplémentaire : des verres progressifs biométriques basés sur l'intelligence artificielle

Au début de la recherche biométrique, Rodenstock a été confronté à un défi majeur- une ancienne norme utilisée dans la fabrication des verres progressifs vieille de plus d'un siècle. Une ancienne norme que la plupart des fabricants utilisent encore comme seule base de référence de mesures oculaires confrontées aux quatre valeurs de réfraction standard du porteur; réfraction issue de l'examen visuel traditionnel, pour fabriquer des verres de lunettes.

Ce fut le point de départ de l'idée d'exploiter pleinement le potentiel des quatre valeurs de réfraction standard et de chercher une nouvelle façon d'offrir à davantage de porteurs une vision plus nette, même en l'absence de données biométriques individuelles obtenues par une mesure précise avec la technologie DNEye® scanner.

Grâce à l'intelligence artificielle et à l'une des plus grandes base de données biométriques, qui comprend plus de 500.000 mesures biométriques individuelles oculaires , une nouvelle norme de calcul a été créée chez Rodenstock. Cette nouvelle norme de calcul des verres permet de créer un modèle biométrique de l'œil basé sur l'IA (Intelligence Artificielle), même si seules les quatre valeurs de réfraction standard traditionnelles d'un porteur sont disponibles. Cela permet d'atteindre un niveau de précision biométrique beaucoup plus élevé que pour des verres standards, ce qui permet à son tour de fabriquer des verres biométriques sans mesure préalable avec le DNEye® Scanner. Rodenstock appelle ces nouveaux verres basés sur l'IA B.I.G. NORM™.

Avec B.I.G. EXACT™ et B.I.G. NORM™ vers B.I.G. VISION™ FOR ALL

Alors que la précision et les avantages des verres B.I.G. EXACT™ - calculés sur la base des mesures exactes du scanner DNEye® - restent inégalés, les nouveaux verres B.I.G. NORM™ permettent à Rodenstock d'atteindre son objectif de proposer des verres biométriques pour tous. Rodenstock amorce ainsi une révolution biométrique et crée, même avec des valeurs de réfraction standard, son B.I.G. VISION™ FOR ALL.

